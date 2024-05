Pronostic Arsenal vs Everton : Premier League 19/05/2024

Notre expert en pronostics présente ses trois meilleurs paris pour le match Arsenal vs Everton lors de la dernière journée de Premier League.

Avec le titre en jeu, les enjeux ne pourraient être plus élevés pour une prédiction du match Arsenal contre Everton ce week-end.

Les Gunners sont les grands favoris selon les dernières cotes Arsenal contre Everton, et ils doivent gagner pour avoir une chance de remporter le trophée. Si vous envisagez de parier sur l'action de la Premier League ce week-end, lisez ci-dessous pour nos principales prédictions de football.

Meilleurs paris pour Arsenal contre Everton

Everton +2.25 avec des cotes de 1.84 sur Betsson, signifiant une probabilité implicite de 54,3%.

Leandro Trossard pour marquer à tout moment avec des cotes de 1.60 sur Betsson, signifiant une probabilité implicite de 48,8%.

Arsenal pour gagner et les deux équipes marquent à des cotes de 2.54 sur Betsson, signifiant une probabilité implicite de 39,4%.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'équation est simple pour Arsenal. Ils doivent battre Everton dimanche après-midi et espérer que Manchester City perde des points à domicile contre West Ham. La victoire de City mardi soir contre Tottenham place les champions en titre en position favorable.

Tout ce qu'Arsenal peut faire est de gagner leur match et espérer un miracle à l'Etihad Stadium. Les Gunners ont été en grande forme ces dernières semaines, remportant cinq matchs consécutifs. Cependant, leurs faux pas plus tôt dans la saison leur ont coûté cher face au rouleau compresseur de Pep Guardiola.

Malgré une déduction de points, Everton a sécurisé son statut en Premier League avec plusieurs matchs d'avance. Sean Dyche a rendu son équipe difficile à battre, et ils ont terminé cette saison en beauté, les laissant 14 points devant la zone de relégation avant la dernière série de matchs.

Les prédictions de la Premier League pencheront inévitablement vers Arsenal avec tant en jeu, mais nous serions prudents à parier contre cette équipe d'Everton en ce moment.

Compositions probables pour Arsenal contre Everton

XI probable d'Arsenal :

Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard.

XI probable d'Everton :

Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Young; Garner, Gueye, Onana, McNeil; Doucouré, Calvert-Lewin.

Pari 1 : Everton +2.25 @ 1.84 avec Betsson

Au cours de leurs neuf derniers matchs, Everton n'a perdu que par plusieurs buts à une occasion. Cette défaite 6-0 contre Chelsea a été la seule fois où ils ont perdu par trois buts ou plus en 2024.

Arsenal a enregistré de nombreuses victoires éclatantes cette saison, mais cette équipe d'Everton est difficile à battre. Les Toffees sont dans la première moitié du tableau en buts attendus concédés ce terme, et seulement huit équipes ont produit une meilleure différence de buts attendus par 90 cette saison.

Malgré la forte performance d'Arsenal au cours des cinq derniers matchs, nous prévoyons qu'Everton gardera ce match relativement compétitif. Le dernier jour de la saison peut être difficile à prévoir, mais les équipes de Dyche subissent rarement de lourdes défaites, et ils n'ont perdu que par un but lorsque ces équipes se sont rencontrées au Goodison Park.

Pari 2 : Leandro Trossard pour marquer à tout moment @ 2.05 avec Betsson

Avec quatre buts lors de ses cinq derniers matchs et six lors de ses neuf derniers, Leandro Trossard est le choix évident sur le marché des buteurs à tout moment. Trossard a été excellent pour les Gunners en fin de saison.

Seuls 12 joueurs de Premier League ont enregistré plus de buts attendus hors pénalité par 90. L'ancien ailier de Brighton a formé un excellent partenariat avec Kai Havertz et a pris 11 tirs lors de ses quatre dernières apparitions en championnat.

Le mouvement hors ballon de Trossard est suffisamment intelligent pour générer des opportunités de marquer même contre le bloc bas d'Everton. Il y a ici une bonne valeur étant donné comment Arsenal a librement créé des occasions.

Pari 3 : Arsenal pour gagner et les deux équipes marquent @ 2.54 avec Betsson

Lorsque vous cherchez à parier sur Arsenal contre Everton ce week-end, vous devez sortir un peu des sentiers battus pour trouver de la valeur. C’est exactement ce que nous avons fait ici en prenant Arsenal pour gagner et les deux équipes pour marquer à un prix de 2.54.

Oui, Arsenal a gardé des feuilles propres lors de quatre de leurs cinq derniers matchs de championnat. De plus, Everton a vu les deux équipes marquer dans le plus bas pourcentage de leurs matchs en ligue, 38 %. Cependant, les Toffees n'ont échoué à marquer qu'une seule fois lors de leurs neuf derniers matchs, et ils sont une équipe de milieu de tableau par leurs buts attendus générés.

Il pourrait s'agir d'un but de consolation tardif, ou peut-être que les visiteurs donneront une frayeur à Arsenal en première mi-temps. De toute façon, nous pensons qu'Everton trouvera le filet à un moment donné, étant donné leur bilan de buts au cours des derniers mois.