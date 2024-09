Pronostic Arsenal PSG - Ligue des Champions 01/10/2024 : Les Gunners gagnent avec Saka buteur

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Arsenal PSG, comptant pour la 2e journée de LDC, ce mardi à 21h.

Pronostic Arsenal PSG : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal PSG

Victoire d’Arsenal ⭐ avec une cote de @1.75 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 57 % de victoire pour le club du nord de Londres.

de victoire pour le club du nord de Londres. Bukayo Saka buteur ⭐ avec une cote de @2.85 sur Vbet, indiquant une probabilité de 35 % pour que l'attaquant anglais marque.

pour que l'attaquant anglais marque. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec une cote de @2.00 sur Vbet, représentant une probabilité de 50 % qu’une des deux équipes ne trouve pas le chemin des filets.

Arsenal devrait l'emporter contre le PSG sur le score de 2-0.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal accueille le PSG au stade Emirates ce mardi pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Les Gunners sont en grande forme en ce début de saison et restent invaincus toutes compétitions confondues. Malgré un nul 0-0 contre l’Atalanta lors de la première journée, Arsenal a battu ses rivaux historiques, Tottenham, à l'extérieur avant de faire match nul 2-2 contre Manchester City.

Mikel Arteta a transformé son équipe en prétendant au titre national, et il n'y a aucune raison pour qu'Arsenal ne soit pas compétitif en Ligue des champions.

Le PSG, quant à lui, a remporté son premier match 1-0 contre Girona grâce à une erreur du gardien adverse, Paulo Gazzaniga, qui a laissé tomber le ballon dans ses propres filets dans les dernières minutes. Cependant, le PSG aura besoin de plus que de la chance pour battre Arsenal sur leur terrain.

Les effectifs probables pour Arsenal PSG

La composition probable d'Arsenal :

Raya ; Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber ; Martinelli, Rice, Partey ; Saka, Havertz, Jesus.

La composition probable du PSG :

Safonov ; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi ; Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery ; Barcola, Dembélé, Asensio.

Les meilleurs paris à prendre pour Arsenal PSG

Pronostic Arsenal vs PSG 1 : Victoire d’Arsenal @1.75 sur Vbet

Arsenal a été presque parfait en ce début de saison et a prouvé qu'ils doivent être pris au sérieux dans toutes les compétitions. Le fait qu'Arsenal soit déçu par son nul 0-0 à l'extérieur contre l'Atalanta montre à quel point l'équipe a progressé.

Arteta a instillé une confiance qui pousse ses joueurs à croire qu'ils peuvent battre n'importe qui. Avec un PSG qui n'a pas l'habitude de bien voyager en Ligue des champions, les Gunners sont bien placés pour décrocher les trois points.

Le PSG n'a jamais gagné à l’Emirates en trois tentatives, tandis qu'Arsenal n'a subi que deux défaites à domicile ces neuf derniers mois, ce qui laisse penser que les Parisiens pourraient encore avoir du mal à s'imposer.

Pronostic Arsenal vs PSG 2 : Bukayo Saka buteur @2.85 sur Vbet

Bien que Bukayo Saka n'ait marqué qu'un seul but cette saison, il est désormais l'homme des grandes occasions. Après avoir inscrit quatre buts en Ligue des champions la saison dernière, il a prouvé qu'il sait se montrer décisif dans cette compétition.

La raison principale pour laquelle nous pensons que Saka peut marquer est la fragilité du duo de défenseurs centraux du PSG (Marquinhos et William Pacho). Le succès d'Arsenal reposera probablement sur leur côté droit, ciblant le jeune latéral Nuno Mendes ou le Brésilien Lucas Beraldo, s’il est titularisé.

Cela joue en faveur de Saka, qui aime défier ses adversaires en un contre un et couper à l'intérieur. S'il réussit, il y a de fortes chances qu'il trouve le chemin des filets.

Pronostic Arsenal vs PSG 3 : Les deux équipes ne marquent pas @1.70 sur Vbet

Ce pari représente un petit risque, mais nous espérons que notre audace sera récompensée. Bien que le PSG ait dominé son match contre Girona, ils se sont montrés frustrants devant le but.

Sur leurs 26 tentatives, seulement cinq étaient cadrées, et c’est un but contre son camp qui leur a offert la victoire. Ils n'auront probablement pas autant d'opportunités contre Arsenal.

Les Gunners ont limité l’Atalanta à seulement deux tirs cadrés en Italie et ont bien défendu tout au long des 90 minutes. À domicile, ils seront encore plus difficiles à percer, et le PSG pourrait connaître une soirée compliquée à l'Emirates.

