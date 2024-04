Pronostic Arsenal Luton - Premier League - 02/04/2024 : Victoire d'Arsenal et Kai Havertz buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Arsenal Luton, comptant pour la 30e journée de Premier League, ce lundi.

Pronostic Arsenal Luton : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Arsenal vs Luton

Victoire pour Arsenal à la mi-temps/à la fin du match ⭐ avec des cotes de 1,60 sur Betsson, soit une chance de 62,5% que les Gunners mènent à la mi-temps et remportent le match.

que les Gunners mènent à la mi-temps et remportent le match. Kai Havertz buteur ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, soit une chance de 50% que l'attaquant allemand marque.

que l'attaquant allemand marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 1,80 sur Betsson, donnant une chance de 55,6% pour que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal accueille Luton Town à l'Emirates mercredi soir. Ils seront impatients de maintenir la pression sur Manchester City et Liverpool dans la course au titre. Les Gunners sont en forme phénoménale à l'Emirates cette saison, récoltant 35 points en 14 matchs. Seul Liverpool, avec 36 points, a un meilleur bilan.

Luton lutte pour sa survie en Premier League en raison de ses performances moyennes à l'extérieur. Ce sera un miracle s'ils remportent les trois points lors de leur court déplacement dans le nord de Londres.

Les compos probables pour Arsenal Luton

La composition probable d'Arsenal :

Raya; Kiwior, Gabriel, Saliba, White, Jorginho, Rice, Odegaard, Trossard, Saka, Havertz.

La composition probable de Luton :

Kaminski; Hashioka, Mengi, Burke, Doughty, Barkley, Clark, Kabore, Chong, Ogbane, Morris.

Pronostic 1 : Victoire pour Arsenal à la mi-temps/à la fin du match @ 1,60 avec Betsson

Arsenal reste un prétendant sérieux au titre. S'ils veulent réussir cette saison, ils devront enregistrer des victoires confortables contre ceux qui languissent au bas du classement. À domicile, Arsenal est presque imbattable. Avec 35 points récoltés en 14 matchs, l'équipe de Mikel Arteta a un meilleur bilan à domicile que Manchester City.

Leur capacité à marquer n'a pas non plus été un problème. Ayant marqué 36 buts devant leurs supporters, tout en n'en encaissant que 13, les détenteurs de billets de saison en ont certainement eu pour leur argent jusqu'à présent cette saison. Arsenal a été dominant à domicile dès le coup d'envoi contre les équipes en dehors du top six. Une victoire 5-0 contre Crystal Palace et un succès 4-1 contre Newcastle au cours des derniers mois montrent à quelle vitesse ils peuvent commencer les matchs. Même si Arteta choisit de faire tourner son effectif pendant cette période chargée, Arsenal aura assez de qualité pour prendre l'avantage à la mi-temps.

Pronostic 2 : Kai Havertz buteur @ 2,00 avec Betsson

Bien que l'attaquant allemand d'Arsenal ait été critiqué pour son manque de contribution tout au long de la saison, il a fait taire ses détracteurs ces dernières semaines. Quatre buts pour Arsenal lors de ses cinq derniers matchs en Premier League montrent qu'il est capable de mener l'attaque et de conduire son nouveau club vers la gloire en fin de saison.

Il a continué sa bonne forme pendant la trêve internationale alors que l'Allemagne battait la France 2-0, et revient à Londres en pleine confiance. Avec Saka et Martinelli sur les ailes, on peut s'attendre à ce que Havertz se régale contre la défense perméable de Luton et ajoute une fois de plus son nom au tableau des buteurs.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 1,80 avec Betsson

Même si Arsenal est largement favori dans ce match, Luton a toutes les raisons de croire qu'ils peuvent perturber leur défense. Le match aller s'est terminé sur le score de 4-3, avec Declan Rice brisant le cœur des supporters de Luton dans les dernières minutes avec son but victorieux. Néanmoins, marquer trois buts contre Arsenal était très impressionnant.

Luton a réussi à marquer lors de ses déplacements ces dernières semaines. Ils n'ont manqué de marquer que lors d'un seul match sur leurs dix derniers, à Old Trafford. Marquer trois buts contre Sheffield United et Bournemouth, quatre contre Newcastle et un à Anfield sont tous des exploits impressionnants. S'ils adoptent le même état d'esprit à l'Emirates, marquer n'est pas impossible.

