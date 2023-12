Pronostic Arsenal Brighton : Arsenal vainqueur des deux mi-temps et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Arsenal Brighton, comptant pour la 17e journée de Premier League, ce dimanche

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Une rencontre entre deux des équipes les plus passionnantes à voir jouer cette saison, avec deux entraîneurs aux principes de jeu bien définis. L’Arsenal de Mikel Arteta accueille le Brighton de Roberto De Zerbi à l’Emirates pour le compte de cette 17e journée de Premier League, avec l’objectif de continuer sa marche en avant vers un titre qui échappe aux Gunners depuis l’épopée des Invincibles lors de la saison 2003-2004.

Arsenal continue sur la lancée de la saison dernière. Deuxièmes à un point du leader, Liverpool, les coéquipiers de Declan Rice restent pourtant sur deux matches sans victoire toutes compétitions confondues, avec une défaite face à Aston Villa en championnat, et un match nul face au PSV en Ligue des champions. Avec 11 victoires, 3 nuls et 2 défaites en Premier League cette saison, ils voudront cependant remporter les 3 points pour mettre la pression sur les Reds, qui affronteront Manchester United dans la foulée.

Brighton avait pourtant très bien commencé la saison, mais depuis la défaite face à Aston Villa 6 buts à 1, ils n’ont remporté que deux matches, pour un bilan de 5 nuls et 3 défaites en 10 rencontres de championnat. Bien qu’efficaces offensivement (33 buts inscrits), c’est bien l’assise défensive qui pêche du côté des Seagulls, avec déjà 28 buts encaissés en 16 matches. Pour se relancer, les coéquipiers de James Milner pourraient se remémorer leur dernière visite à l’Emirates, conclue par une victoire sur le score de 3 buts à 0.

Les compos probables pour Arsenal Brighton

La composition probable d'Arsenal en 4-3-3 :

Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Rice, Havertz - Saka, Jesus, Martinelli.

La composition probable de Brighton en 4-2-3-1 :

Verbruggen - Milner, Dunk, van Hecke, Baleba - Gross, Dahoud, Adingra - Lallana, Joao Pedro, Ferguson.

Historique des confrontations (depuis 2021) :

Depuis mai 2021, Brighton mène la danse avec 3 victoires à son actif contre 2 pour Arsenal et un match nul.

Pari n° 1 : Arsenal vainqueur des deux mi-temps : 2,00 avec PMU Sport

Les Gunners de A à Z : les hommes de Mikel Arteta ont ouvert le score lors de 6 rencontres sur 8 à domicile, et ont remporté la première mi-temps à 4 reprises cette saison, dont 3 fois sur les 4 derniers matches. À l’Emirates, ils marquent en moyenne 1 but en première mi-temps, et sont toujours invaincus depuis le début de la saison sur 90 minutes. Du côté de Brighton c’est plus compliqué à l’extérieur. Ils sont rentrés aux vestiaires à la pause avec un score défavorable à 4 reprises sur les 5 dernières rencontres, avec pas moins de 9 buts encaissés au total. Difficile de les imaginer changer cette dynamique face aux Gunners.

Pari n° 2 : Les deux équipes marquent : 1,50 avec PMU Sport

Un festival à l’Emirates. Respectivement 4e et 5e attaques de Premier League, Arsenal et Brighton devraient nous offrir du spectacle dimanche après-midi. À domicile, les coéquipiers de Bukayo Saka, déjà auteur de 5 buts cette saison, tournent en moyenne à 2,5 buts inscrits par rencontre, et en encaissent 1 par 90 minutes. Du côté des Seagulls, les statistiques offensives sont similaires, avec 2,14 buts marqués par match à l’extérieur, mais c’est plus compliqué défensivement, avec 2,29 buts encaissés en moyenne en déplacement.

Enfin, cette saison, chaque rencontre des hommes de Roberto De Zerbi ont vu les deux équipes marquer au moins un but. Par conséquent, il y a peu de chances de voir un score nul et vierge à Londres.

Pari n° 3 : Plus de buts en 2e mi-temps : 1,75 avec PMU Sport

Une 2e mi-temps prolifique : les Gunners ont parfois du mal à trouver le chemin des filets en première mi-temps, avec une moyenne de 0,75 but marqué, contre 1,31 en seconde. Défensivement, ils ont aussi tendance à se montrer plus concentrés lors de la première période, avec 0,38 but encaissé contre 0,56 lors des dernières 45 minutes. Même constat du côté de Brighton, qui a tendance à trouver plus facilement le chemin des filets en seconde mi-temps (0,75 but inscrit contre 1,31 après la pause) et à encaisser en moyenne 0,81 but dans celle-ci. Cela annonce du spectacle au retour des vestiaires.

