Pronostic Arsenal Bournemouth - Premier League - 04/05/2024 : Les Gunners vainqueurs et Kai Havertz buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Arsenal Bournemouth, comptant pour la 36e journée de Premier League.

Pronostic Arsenal Bournemouth : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Arsenal Bournemouth en Premier League le 4 mai prochain.

Les meilleurs paris pour Arsenal Bournemouth

Victoire d'Arsenal ⭐ avec une cote de 1.20 sur Betsson, soit 80 % de chances que le club du nord de Londres gagne.

que le club du nord de Londres gagne. Kai Havertz buteur ⭐ avec une cote de 2.00 sur Betsson, soit 50 % de chances que l'attaquant allemand marque.

que l'attaquant allemand marque. Victoire d'Arsenal et plus de 3.5 buts ⭐ avec une cote de 2.00 sur Betsson, donnant 50 % de chances pour que les hôtes gagnent et qu'au moins quatre buts soient marqués.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal accueille Bournemouth en Premier League alors qu'ils cherchent à maintenir leurs espoirs de titre. Bien qu'ils soient encore en première place, Manchester City a un match en retard pour dépasser les Gunners.

Les hôtes ne pourraient pas être en meilleure forme. Ils ont remporté trois matchs de Premier League de suite, y compris contre Chelsea et leur grand rival Tottenham Hotspur. Avec 41 points pris à domicile sur 17 matchs de ligue, Arsenal a le deuxième meilleur bilan à domicile de la division.

Bournemouth a peu à jouer et jouera en Premier League la saison prochaine. Cependant, ayant remporté leurs deux derniers matchs contre Wolves et Brighton, ils peuvent vouloir créer la surprise à l'Emirates.

Les compos probables pour Arsenal Bournemouth

La composition probable d'Arsenal :

Raya; White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Trossard.

La composition probable de Bournemouth :

Travers; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Christie, Cook; Semenyo, Scott, Kluivert; Solanke.

Pronostic 1 : Victoire d'Arsenal @ 1.20 avec Betsson

Bien qu'Arsenal ne contrôle plus son destin, trois victoires consécutives en Premier League ont renforcé leur confiance pour enregistrer une autre victoire. Ils ont marqué trois buts contre leurs grands rivaux, Tottenham, lors du récent derby du nord de Londres. Ils avaient auparavant battu Chelsea 5 buts à rien, voulant faire une déclaration et maintenir une forte pression sur Man City. Comme on pouvait s'y attendre, Arsenal est le grand favori pour remporter ce match. Ils ont battu Bournemouth plus tôt dans la saison, marquant quatre buts à zéro.

Pronostic 2 : Kai Havertz buteur @ 2.00 avec Betsson

Peu s'attendaient à ce que Kai Havertz réussisse à Arsenal, mais il a été parmi les buteurs dernièrement, prouvant que ses détracteurs avaient tort. Avec un doublé contre son ancien club Chelsea, l'Allemand a fait encore mieux. Il a marqué lors du derby du nord de Londres alors qu'Arsenal sécurisait trois points vitaux. Avec douze buts en 34 apparitions en Premier League, on peut dire que la transition d'un côté à l'autre s'est incroyablement bien passée pour Havertz. Comme l'attaquant est clairement en forme, il est logique de parier sur lui pour marquer à tout moment et maintenir les espoirs de titre en Premier League d'Arsenal.

Pronostic 3 : Victoire d'Arsenal et plus de 3.5 buts @ 2.00 avec Betsson

Comme nous l'avons déjà mentionné, Arsenal est en très bonne forme dernièrement. Marquer huit buts contre Chelsea et Tottenham en seulement deux matchs est plutôt rare, et il est clair de voir pourquoi ils sont en pole position.La précédente rencontre entre Arsenal et Bournemouth plus tôt dans la saison a vu les Gunners sortir gagnants confortablement. Ils étaient concentrés sur le marquage des buts, tout en empêchant leurs adversaires d'en marquer. Il y a beaucoup en jeu et Arsenal prospère clairement devant le but. Avec Bournemouth n'ayant presque rien à jouer, il semble presque que ce match est préparé pour que les hôtes poursuivent leur charge pour le titre.

