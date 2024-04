Pronostic Arsenal Bayern Munich Ligue des Champions 09/04/2024 : Les Gunners vainqueurs et Kai Havertz buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pou Arsenal Bayern Munich, comptant pour les 1/4 de finale aller de Ligue des Champions.

Pronostic Arsenal Bayern Munich : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs a préparé les pronostics d'Arsenal contre le Bayern Munich avant leur affrontement en Ligue des Champions le 9 avril.

Les meilleurs pronostics pour Arsenal Bayern

Victoire pour Arsenal ⭐ avec des cotes de 1,84 sur Betsson, soit une chance de 54,3% que le club anglais l'emporte.

que le club anglais l'emporte. Kai Havertz buteur ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, soit une chance de 50% que l'attaquant allemand marque.

que l'attaquant allemand marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 1,60 sur Betsson, donnant une chance de 62,5% pour que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal reçoit le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions à l'Emirates, où l'équipe anglaise espère poursuivre sa bonne forme.

Les Gunners ont remporté leurs six derniers matchs devant leurs supporters, marquant 17 buts et n'en encaissant que trois. Après avoir éliminé Porto aux tirs au but au tour précédent, la confiance sera élevée au sein du camp britannique.

Le Bayern a une nouvelle fois déçu après une défaite 2-0 à domicile contre Dortmund, et leur bilan à l'extérieur de trois défaites lors de leurs cinq derniers déplacements est préoccupant. Les Allemands espèrent éviter la défaite lors de leur déplacement à Londres.

Les compos probables pour Arsenal Bayern

La composition probable d'Arsenal en 4-3-3 :

Raya; Kiwior, Gabriel, Saliba, White, Jorginho, Rice, Odegaard, Gabriel Jesus, Havertz, Saka.

La composition probable du Bayern en 4-3-3 :

Neuer; Guerreiro, Dier, de Ligt, Kimmich, Goretzka, Pavlovic, Musiala, Muller, Sane, Kane.

Pronostic 1 : Victoire pour Arsenal @ 1,84 avec Betsson

Au cours des dernières années, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions où Arsenal serait considéré favori contre le Bayern Munich. Cependant, le club londonien du nord est en forme ces derniers temps. Une autre victoire routinière contre Luton Town maintient leurs ambitions de titre en Premier League. Pourtant, Mikel Arteta sera désespéré que son équipe atteigne les demi-finales de la Ligue des Champions. Une victoire en retour contre Porto a vu Arsenal garder leur sang-froid lors d'une séance de tirs au but. Ils sont désormais invaincus depuis six matchs à l'Emirates.

Le Bayern a perdu 2-0 son dernier match contre Dortmund, et le titre de Bundesliga semble leur avoir échappé. Trois défaites à l'extérieur lors de leurs cinq derniers déplacements ne sont pas encourageantes, et les Anglais devraient l'emporter.

Pronostic 2 : Kai Havertz buteur à tout moment @ 2,00 avec Betsson

Kai Havertz a joué le rôle de passeur plutôt que de trouver le chemin des filets lors de la victoire 2-0 d'Arsenal contre Luton. Pourtant, il y a des raisons de croire qu'il peut être l'homme à retrouver le chemin des filets. Ayant marqué lors de trois matchs consécutifs de Premier League il y a quelques semaines contre Newcastle, Sheffield United et Brentford, Havertz est devenu l'attaquant de confiance d'Arteta. Il a trouvé le chemin des filets pour l'Allemagne contre la France lors de la récente trêve internationale. Avec la défense du Bayern semblant vulnérable, Havertz peut marquer un autre but cette saison.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 1,60 avec Betsson

Comme nous venons de le mentionner, le Bayern a pu trouver le chemin des filets, quel que soit le résultat. Ils n'ont été muets que lors de trois matchs sur leurs 20 derniers.

Même lors de leur défaite la plus récente contre Dortmund, le Bayern a terminé avec 16 tirs et a dominé la possession. Ils se tourneront vers Harry Kane pour les sortir une fois de plus de leurs ennuis. Il pourrait bien le faire, car l'international anglais a marqué 37 buts depuis le début de la saison.

Cette saison, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions où Arsenal n'a pas marqué à l'Emirates. Avec un déplacement en Allemagne dans huit jours, ils voudront prendre une avance avant le retour à l'Allianz Arena s'ils veulent atteindre les demi-finales. Avec tant de buteurs capables dans les deux équipes, nous nous attendons à beaucoup de feux d'artifice, de drame et, espérons-le, de buts.

