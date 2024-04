Pronostic Arsenal Aston Villa - Premier League - 14/04/2024 : Nul à la mi-temps et victoire des Gunners au coup de sifflet final

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Arsenal Aston Villa, comptant pour la 32e journée de Premier League, ce samedi.

Pronostic Arsenal Aston Villa : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs a préparé des pronostics et des conseils pour le match Arsenal contre Aston Villa avant leur grand affrontement en Premier League le 14 avril.

Les meilleurs pronostics pour Arsenal Aston Villa

Victoire pour Arsenal ⭐ avec des cotes de 1,30 sur Betsson, soit une chance de 76% pour le club du nord de Londres de gagner.

pour le club du nord de Londres de gagner. Arsenal et moins de 3,5 buts ⭐ avec des cotes de 2,25 sur Betsson, soit une chance de 44% que les hôtes gagnent et moins de quatre buts.

que les hôtes gagnent et moins de quatre buts. Match nul/Arsenal ⭐ avec des cotes de 4,40 sur Betsson, donnant une chance de 22% à un match nul à la mi-temps et à ce qu'Arsenal remporte le match.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal reçoit Aston Villa à l'Emirates en Premier League dimanche alors que l'équipe à domicile continue de rester en tête du classement dans ce qui est une incroyable course au titre.

Les Gunners sont en bonne forme en championnat ces derniers temps, ayant remporté leurs deux derniers matches contre Luton Town et Brighton sans encaisser de but. Cela porte à sept leur série de matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

Aston Villa n'a perdu qu'un seul de ses cinq derniers matches. Cependant, ils ont subi une défaite 4-1 contre Manchester City avant d'être tenus en échec et frustrés à domicile contre Brentford. Le match précédent entre ces équipes s'est terminé sur un score de 1-0 en faveur d'Aston Villa, nous avons donc un match intrigant qui nous attend dimanche après-midi.

Les compos probables pour Arsenal Aston Villa

La composition probable d'Arsenal :

Raya; Kiwior, Gabriel, Saliba, White, Jorginho, Rice, Odegaard, Gabriel Jesus, Havertz, Saka.

La composition probable d'Aston Villa :

Martinez; Digne, Torres, Diego Carlos, Konsa, Rogers, Douglas Luiz, McGinn, Bailey, Tielemans, Watkins.

Pronostic 1 : Victoire pour Arsenal @ 1,30 avec Betsson

Une victoire à domicile 2-0 contre Luton a été suivie d'une victoire 3-0 contre Brighton sur la côte sud pour Arsenal. Cela a étendu leur série d'invincibilité à sept matches, en remportant six de ces matches dans le temps réglementaire. En raison de ces victoires récentes, Arsenal est en tête de la Premier League, bien que ce soit uniquement grâce à la différence de buts pour l'instant. Une chose est sûre, c'est que cette course au titre durera jusqu'au bout.

Cependant, une autre certitude est qu'Arsenal continuera de gagner à domicile. Les Gunners ont remporté leurs cinq derniers matches de Premier League à l'Emirates, marquant 16 buts au passage. Aston Villa a perdu 4-1 lors de son dernier match contre Manchester City, et il est difficile de les voir prendre des points dans la capitale.

Pronostic 2 : Arsenal et moins de 3,5 buts @ 2,25 avec Betsson

Bien qu'Arsenal ait été brillant ces derniers temps, un match en milieu de semaine en Ligue des Champions contre le Bayern Munich complique légèrement les choses. Il arrivera un moment où Arteta devra reposer certains joueurs clés ou du moins ne pas les aligner dès le départ. Cela pourrait perturber leur rythme.

Bien qu'Aston Villa ait perdu 4-1 contre Manchester City, ils ont reposé plusieurs joueurs clés en raison de leur calendrier chargé. C'était leur première défaite lors de leurs cinq derniers matches, et l'équipe d'Unai Emery pourrait s'avérer un test légèrement plus difficile que prévu. Aston Villa a remporté le dernier face-à-face 1-0, tandis qu'Arsenal et moins de 3,5 buts se sont produits lors de leurs deux derniers matches de Premier League.

Pronostic 3 : Match nul/Arsenal @ 4,40 avec Betsson

En raison du calendrier chargé d'Arsenal et de l'enjeu élevé de leurs matches, les Gunners peuvent avoir besoin de la seconde mi-temps contre Aston Villa pour remporter la victoire. Arsenal a une intense bataille en Ligue des Champions avec le Bayern, ce qui peut impacter les hommes d'Arteta. Le match nul 2-2 en milieu de semaine laisse la confrontation en équilibre, et Arteta voudra disposer de toutes les ressources disponibles pour le match retour à Munich.

Lors du dernier match à domicile, Arsenal n'a réussi à marquer que deux buts contre une équipe de Luton Town gravement blessée, dont l'un comprenait un but contre son camp. Avec Aston Villa remportant le précédent face-à-face, ce pourrait être un match où Arsenal devra cravacher dur pour sécuriser trois points vitaux.

