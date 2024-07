Pronostic Angleterre Suisse - Euro 2024 06/07/2024 : Victoire de la Suisse et Embolo buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Angleterre Suisse, comptant pour les 1/4 de finale de l'Euro 2024, ce samedi à 18h.

Pronostic Angleterre Suisse : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Angleterre Suisse : probabilités et cotes

Victoire de la Suisse ⭐ avec des cotes de @ 3.80 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 26,3 % pour que les Suisses l'emportent.

pour que les Suisses l'emportent. Breel Embolo buteur ⭐ avec des cotes de @ 5.25 sur Winamax, indiquant une probabilité de 19 % pour l'attaquant de Monaco de marquer.

pour l'attaquant de Monaco de marquer. Plus de 8,5 tirs cadrés au total ⭐ avec des cotes de @ 2.65 sur Betclic, représentant une probabilité de 37,7 % qu'il y ait au moins neuf tirs cadrés dans le match.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ces deux nations se rencontrent en quart de finale, mais arrivent à Düsseldorf dans des formes contrastées. La Suisse a surpris et impressionné avec ses performances, tandis que l'Angleterre a été très décevante.

Murat Yakin a vu son équipe surpasser, surpasser et surpasser les champions d'Europe en titre, l'Italie, en huitièmes de finale. La marge de 2-0 aurait pu être plus large car les Suisses bien organisés restent invaincus dans le tournoi et ont accumulé leur deuxième victoire.

Gareth Southgate, en revanche, a vu son équipe être à une minute d'être éliminée par la Slovaquie et peut-être de perdre son emploi en conséquence. Sa chance s'épuisera contre des adversaires européens de premier plan s'il ne se ressaisit pas.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Angleterre Suisse

La composition probable de l'Angleterre en 4-2-3-1 :

Pickford ; Walker, Stones, Gomez, Trippier ; Rice, Mainoo ; Saka, Bellingham, Foden ; Kane.

La composition probable de la Suisse en 3-4-2-1 :

Sommer ; Schär, Akanji, Rodríguez ; Ndoye, Freuler, Xhaka, Aebischer ; Rieder, Vargas ; Embolo.

Les meilleurs paris à prendre pour Angleterre Suisse

Angleterre vs Suisse Pari 1 : Victoire de la Suisse @ 3.80 sur Parions Sport

La Suisse est une équipe bien organisée composée d'individus dans la meilleure forme de leur carrière et qui, par conséquent, joue avec une confiance suprême. Invaincue dans ce tournoi avec des victoires impressionnantes contre la Hongrie et l'Italie, elle a également été à trois minutes de battre l'Allemagne et de finir en tête de son groupe.

Il est donc surprenant de voir les Suisses cotés comme outsiders contre une équipe anglaise qui n'a pas été impressionnante jusqu'à présent. Ils sont également invaincus, mais ont évité l'élimination à la cinquième minute du temps additionnel contre la Slovaquie. Le coup acrobatique de Jude Bellingham était leur premier tir cadré du match.

Alors que les Three Lions se sont qualifiés par un score de 2-1 après prolongation, ils ont tout de même été largement critiqués. Leur jeu était disjoint, leur formation déséquilibrée et ils avaient de nombreuses questions sur leur forme physique. De plus, Marc Guehi, l'un de leurs meilleurs joueurs, est suspendu pour ce match. Ce saut de niveau pourrait bien les exposer, rendant la Suisse extrêmement intéressante pour la victoire.

⭐ Gagnez 380€ en pariant sur une victoire suisse avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Angleterre vs Suisse Pari 2 : Breel Embolo buteur @ 5.25 sur Winamax

Breel Embolo a enduré une saison horriblement marquée par les blessures, manquant 39 matchs pour le club et le pays principalement en raison d'une rupture du ligament croisé. Il est déterminé à finir en beauté en faisant partie de cette équipe suisse qui attire l'attention au Championnat d'Europe.

Malgré un début sur le banc et seulement 17 minutes de jeu lors de la victoire d'ouverture contre la Hongrie, le joueur de 27 ans a tout de même réussi à ouvrir son compteur de buts. En s'emparant d'une mauvaise tête défensive, le magnifique lob sur un gardien qui sortait a mis en évidence à la fois sa confiance et son sens du but.

Embolo a marqué lors de l'une de ses deux seules titularisations pour Monaco cette saison et a inscrit 14 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues pour le club de Ligue 1 la saison dernière. Il a également montré sa capacité à marquer lors d'un grand tournoi international en trouvant le filet lors de deux de ses quatre titularisations à la Coupe du Monde au Qatar en 2022.

⭐ Gagnez 525€ en pariant sur Breel Embolo buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Angleterre vs Suisse Pari 3 : Plus de 8,5 tirs cadrés au total @ 2.65 sur Betclic

La sélection finale concerne l'un des nombreux marchés de prop. Nous cherchons au moins neuf corners à être tirés ici et les deux équipes peuvent contribuer à dépasser cette faible ligne.

Après un début lent, l'Angleterre a remporté 15 corners lors de ses deux derniers matchs. La Suisse a vu au moins neuf corners dans chacun de ses trois derniers matchs et en moyenne exactement cinq lors de ses quatre matchs.

Les corners sont généralement obtenus en gagnant le ballon haut sur le terrain, en jouant avec beaucoup de largeur ou en tirant de nombreux tirs. La Suisse coche toutes ces cases et l'a parfaitement démontré contre l'Italie dans un match qui a produit 10 corners.

L'état du jeu joue également un rôle important et avec la nature du tout ou rien des phases à élimination directe, au moins une de ces nations sera en train de courir après à un moment donné.

⭐ Gagnez 265€ en pariant sur le fait que les deux équipes cadrent au moins 9 tirs dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !