Pronostic Angers Montpellier Ligue 1 13/04/2025 : Les Angevins gagnent et Lepaul buteur !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Angers Montpellier, comptant pour la 29e journée de Ligue 1, ce dimanche à 17h15.

Pronostic Angers Montpellier : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Angers Montpellier

Victoire d’Angers ⭐à la cote de 1,82 sur Unibet, soit une probabilité de 55% de voir les angevins venir mettre un terme définitif aux espoirs de maintien des montpelliérains.

de voir les angevins venir mettre un terme définitif aux espoirs de maintien des montpelliérains. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,71 sur Unibet, soit une probabilité de 58% de voir des buts dans un match avec la pire défense du championnat.

de voir des buts dans un match avec la pire défense du championnat. Esteban Lepaul buteur ⭐ à la cote de 2,33 sur Unibet, soit une probabilité de 42% de voir le jeune espoir français marquer son 6ème but de la saison.

Nous prédisons la victoire d’Angers 2-1 face à Montpellier.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Duel entre le 14e et le 18e de Ligue 1 ce dimanche 13 avril à 17h15. Un duel qui oppose également les deux pires équipes en état de forme sur les 10 derniers matchs avec respectivement 5 et 3 points pris sur 30 possibles.

Côté angevin, la victoire n’a pas été retrouvée depuis le 16 février dernier. Depuis, c’est 5 matchs de suite sans le moindre point, et même sans le moindre but. Malgré cela, la dernière rencontre face au PSG le week-end dernier avait de quoi rassurer les joueurs d’Alexandre Dujeux. Une défaite, certes, mais au terme d’une rencontre maîtrisée ou le SCO d’Angers aura montré de belles choses face au champion de France.

Face à eux, Montpellier se présentera dimanche après-midi avec un visage bien triste. Actuels derniers de Ligue 1, les montpelliérains sont depuis quelques jours orphelins de leur entraîneur, Jean Louis Gasset, qui a décidé d’abandonner le projet. Dans une saison catastrophique et remplie de mauvaises nouvelles avec dernièrement la défaite sur tapis vert faisant suite aux incendies déclenchés dans le virage de la Paillade au stade de la Mosson, rien ne va plus à Montpellier. Un triste bilan actuel de 9 défaites de suite avec un seul petit but inscrit. De plus en plus proches de la Ligue 2, les joueurs du MHSC n’ont plus le choix que de se remobiliser.

Les effectifs probables pour Angers Montpellier

Composition attendue d’Angers :

Fofana, Ekomie, Hanin, Lefort, Bamba, Raolisoa, Aholou, Abdelli, Belkhdim, El Melali, Lepaul.

Composition attendue de Montpellier :

Lecomte, Sacko, Kouyate, Sagnan, Sylla, Ferri, Chotard, Coulibaly, Savanier, Delort, Pays.

Les meilleurs paris à prendre pour Angers Montpellier

Angers enfonce encore un peu plus Montpellier

Dépourvus de victoires depuis maintenant deux mois, les Angevins auront à cœur de renouer avec les 3 points devant leur public samedi. A seulement un point de la zone rouge, synonyme de relégation, les coéquipiers d’Esteban Lepaul doivent s’imposer au stade Raymond Kopa pour conforter leur maintien dans l’élite français, à 6 journées de la fin du championnat.

Face à la pire défense de Ligue 1 et même d’Europe, seule équipe à ne pas avoir réalisé de clean sheet cette saison, la victoire d’Angers à domicile semble être un bon choix. Montpellier n’a collecté que 3 points en 13 matchs à l'extérieur cette saison avec seulement 5 buts inscrits pour 27 encaissés.

Pronostic 1 Angers vs Montpellier : Victoire d’Angers - cote de 1,82 sur Unibet

Un match ouvert au stade Raymond Kopa

Bien que la tendance n’aille pas dans le sens d’un match ouvert avec des buts, nos experts estiment que la roue tournera ce samedi après-midi.

Le match aller s’était soldé par une victoire 2 buts à 1 des Angevins. Généralement en difficulté lors de ses déplacements à l'extérieur cette saison, Montpellier n’y arrive plus et est tout proche d’abdiquer, si cela n’est pas encore déjà fait. Interrogé en conférence de presse dimanche dernier après une nouvelle défaite, le gardien montpelliérain Benjamin Lecomte le disait lui-même sans langue de bois, la saison est terminée pour le MHSC, tout comme les espoirs de maintien.

Avec deux équipes en manque de points et de buts, la révolte des buteurs pourrait bien arriver ce samedi à Angers. Nos experts attendent un match ouvert, avec des buts.

Pronostic 2 Angers vs Montpellier : plus de 2,5 buts - cote de 1,71 sur Unibet

Lepaul récidive face à Montpellier

Arrivé à Angers la saison dernière alors qu’il évoluait en National 2, le jeune attaquant français Esteban Lepaul a su s’imposer en Ligue 1 cette saison. Auteur de 5 buts en championnat cette saison et 4 buts en 3 matchs de Coupe de France, Lepaul brille également par son apport défensif et son abnégation.

Auteur d’un doublé au match aller, il aura l’envie ce samedi de briller à nouveau face à la plus mauvaise défense de Ligue 1, dépourvue qui plus est de son défenseur central, Abdoul Bamo Meite, suspendu à la suite d’un carton rouge obtenu le week-end dernier face au Havre.

Pronostic 3 Angers vs Montpellier : Esteban Lepaul buteur - cote de 2,33 sur Unibet

