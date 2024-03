Pronostic Allemagne Pays-Bas 26/03/2024 : L'Allemagne vainqueur ou match nul et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Allemagne Pays-Bas, match amical préparatif pour l'Euro 2024, ce mardi.

Pronostic Allemagne - Pays-Bas : pronos, contexte, compos

Après sa victoire éclatante contre la France 2-0, l’Allemagne va maintenant affronter les Pays-Bas. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Allemagne - Pays-Bas, avec une rencontre qui devrait être très serrée…

Les meilleurs paris pour Allemagne - Pays Bas

L'Allemagne gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent ⭐ à 1,95 sur Betsson soit 51% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Kai Havertz buteur ⭐ à 2,59 sur Betsson soit 39% de chances que cela se produise.

que cela se produise. L’Allemagne gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 ⭐ à 4,10 sur Betsson soit 24% de chances que cela se produise.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Éliminé de la Coupe du Monde en phase de poule, l’Allemagne a dû fortement reconstruire son effectif depuis un an. Avec notamment l’arrivée de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection de la Mannschaft. Et il y a de quoi faire avec la nouvelle génération allemande : Jamal Musiala, Florian Wirtz, tous deux très performants face à la France lors de la victoire 2-0 à Lyon, samedi soir. Un succès prometteur, qui met fin à une série de trois matches sans victoire pour les Allemands (nul 2-2 contre le Mexique, défaite 3-2 face à la Turquie et 2-0 en Autriche). Avec leur trio offensif Havertz, Wirtz, Musiala, performant aussi bien en championnat qu’en sélection, les Allemands renaissent également grâce au retour de Toni Kroos. Le milieu du Real Madrid a révolutionné le jeu des joueurs de Nagelsmann, via sa patte magique, et a permis à sa formation de reprendre confiance, à quelques mois de l’Euro.

Du côté des Pays-Bas, la formation de Ronald Koeman reste sur six victoires lors des sept dernières rencontres. Dont un succès 4-0 contre l’Écosse le 22 mars, montrant la montée en puissance des Néerlandais à quelques mois de l’Euro. Les Pays-Bas pourront notamment compter sur un Donyell Malen très en forme cette saison avec Dortmund, lui qui a marqué onze buts en 23 rencontres de championnat. Mais l’une des stars de cette équipe est bien évidemment le jeune Xavi Simons, 20 ans, auteur de sept buts et de neuf passes décisives en 25 rencontres de Bundesliga. Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain sera l’une des attractions de cette rencontre, lui qui n’en finit plus d'impressionner. Avec Gakpo, trois buts lors de la dernière Coupe du Monde, et Depay, l’ancien du Barça aura de quoi s’épanouir. De quoi ravir les Néerlandais, à quelques mois de l’Euro.

Les compos probables pour Allemagne Pays-Bas

Allemagne : Ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt - Andrich, Kroos, Musiala, Gündogan, Wirtz - Füllkrug.

Pays-Bas : Flekken – Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Ake – Veerman, Wijnaldum, Reijnders – Simons, Gakpo, Depay.

Pari 1 : L'Allemagne gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent à 1,95 sur Betsson

Avec cette victoire très encourageante contre la France, les Allemands auront à cœur de poursuivre sur leur série contre les Néerlandais. Pour ce duel entre deux équipes qui marquent beaucoup (2,6 buts marqués par match lors des cinq derniers matches pour les Pays-Bas, contre 1,8 pour l’Allemagne), on pourrait également assister à un beau spectacle.

Pari 2 : Kai Havertz buteur à 2,59 sur Betsson

Il l’a prouvé contre la France, Kai Havertz sait tout faire. Y compris marquer. À Arsenal, l’ancien du Bayer Leverkusen en est déjà à huit buts en 27 rencontres. Contre les Pays-Bas, en faux neuf, il ne serait pas étonnant de voir le joueur de 24 ans trouver le chemin des filets une nouvelle fois, même s’il commence la rencontre sur le banc.

Pari 3 : L’Allemagne gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 à 4,10 sur Betsson

Même si les premiers matches de Nagelsmann en tant que sélectionneur de l’Allemagne étaient plutôt mitigés, les Allemands ont donné l’impression d’avoir évolué samedi à Lyon. Contre les Pays-Bas, les joueurs de la Mannschaft, emmenés par Wirtz, Musiala et Kroos, pourraient bien jouer un mauvais tour aux joueurs de Ronald Koeman, et finir cette trêve avec deux victoires encourageantes, à deux mois de l’Euro.

