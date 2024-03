Pronostic Algérie Afrique du Sud 26/03/2024 : Les Fennecs vainqueurs et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Algérie Afrique du Sud, match amical, ce mardi à 22h.

Pronostic Algérie Afrique du Sud : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Algérie Afrique du Sud

Algérie vainqueur

Plus de 2,5 buts dans le match

Baghdad Bounedjah buteur

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Deuxième match amical pour les deux formations à l’occasion de cette trêve internationale : l’Algérie accueille l’Afrique du Sud au stade Nelson-Mandela. Les deux sélections se sont rarement affrontées sur la scène internationale, et ce match sera l’occasion pour Vladimir Petkovic de disputer sa deuxième rencontre à la tête des Fennecs.

L’Algérie se remet de sa désillusion lors de la Coupe d’Afrique en Côte d’Ivoire. Éliminés lors de phase de groupes, les Fennecs voudront relancer un nouveau cycle avec la prise de fonctions de Petkovic. Avant deux nuls et une défaite lors de la CAN, les coéquipiers de Yacine Brahimi restaient sur 5 victoires en 6 rencontres, avec seulement 3 buts encaissés et 14 inscrits. Face à la Bolivie, l’Algérie s’est imposée en fin de match grâce à un but à la dernière minute d’Aïssa Mandi, pour parfaitement lancer le nouveau mandat de Vladimir Petkovic.

L’Afrique du Sud veut continuer sur sa lancée. Après une superbe CAN terminée à la troisième place après leur victoire dans la petite finale, les Bafana Bafana ont concédé le nul face à Andorre sur le score de 1-1. Leur parcours en Coupe d’Afrique n’a pas toujours été de tout repos, avec 3 rencontres sur 4 terminées lors de la séance de tirs au but en phase finale. Au total, ils n’ont remporté que 2 rencontres dans le temps réglementaire lors des 7 rencontres de la CAN, et n’ont inscrit que 4 buts lors de leurs 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Ils pourront s’appuyer sur une défense particulièrement efficace pour cette rencontre, avec seulement 2 buts encaissés lors des 7 derniers matches qu’ils ont disputés.

Les compos probables pour Algérie Afrique du Sud

La composition probable de l’Algérie en 4-4-2 :

Mandrea - Atal, Mandi, Bensebaini, Nouri - Chaïbi, Bentaleb, Zerrouki, Brahimi - Gouiri, Bounedjah.

La composition probable de l’Afrique du Sud en 4-4-1-1 :

Goss - Morena, Sibisi, Xoki, Mashego - Mbanjwa, Mosele, Monare, Mokwana – Maswanganyi - Mayo.

Algérie vs Afrique du Sud Pari 1 : Algérie vainqueur

Malgré l’élimination précipitée en Côte d’Ivoire lors de la CAN, l’Algérie connait bien les matches amicaux. Les Fennecs restaient sur 6 victoires en 7 rencontres avant le début de la compétition, et ils se sont imposés face à la Bolivie lors de leur dernier match. À l’inverse, l’Afrique du Sud reste sur 4 matches nuls et n’a remporté que 2 des 10 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues. Mardi soir, l’Algérie devrait réussir à relancer une dynamique positive et finir par s’imposer.

Algérie vs Afrique du Sud Pari 2 : Plus de 2,5 buts dans le match

Les matches de l’Algérie sont souvent prolifiques. Il y a eu plus de 2,5 buts lors de 4 de leurs 6 dernières rencontres, avec un impressionnant 3-2 face à la Bolivie. L’arrivée de Vladimir Petkovic pourrait apporter un nouveau souffle aux coéquipiers d’Amine Gouiri, buteur lors du dernier match, et les Fennecs voudront se baser sur un jeu offensif pour trouver le chemin des filets. À l’inverse, bien que l’Afrique du Sud encaisse peu, les Bafana Bafana n’ont pas réussi à conserver leur cage inviolée face à Andorre, une équipe sur le papier bien plus faible. Il est donc probable de voir des buts au stade Nelson-Mandela.

Algérie vs Afrique du Sud Pari 3 : Baghdad Bounedjah buteur

Qui de mieux que Baghad Bounedjah pour trouver le chemin des filets mardi soir ? Auteur de la totalité des buts de l’Algérie à la CAN et buteur lors de 3 des 5 dernières rencontres de l’Algérie, le joueur d’Al-Saad SC compte déjà 25 buts en 61 sélections et devrait profiter de temps de jeu de la part de son sélectionneur pour aller tromper le gardien sud-africain.

