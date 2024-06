Pronostic Albanie Espagne - Euro 2024 24/06/2024 : Victoire de la Roja et Nico Williams buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Albanie Espagne, troisième journée du groupe B de l'Euro 2024, ce lundi à 21h.

Pronostic Albanie Espagne : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Albanie Espagne : probabilités et cotes

Victoire de l'Espagne ⭐ @ 1.45 avec Parions Sport, représentant une probabilité de 70% pour les Espagnols de gagner.

pour les Espagnols de gagner. Nico Williams buteur ⭐ @ 3.40 avec Winamax, représentant une probabilité de 29% pour Williams de marquer un ou plusieurs buts.

pour Williams de marquer un ou plusieurs buts. Plus de 1,5 buts dans chaque mi-temps ⭐ @ 4.28 avec Betclic, représentant une probabilité de 23% pour que deux buts soient marqués dans les deux mi-temps.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Albanie a arraché un égaliseur dramatique à la 95e minute contre la Croatie pour maintenir ses faibles espoirs d'atteindre les phases finales. Pendant ce temps, l'Espagne a été l'une des équipes les plus impressionnantes du tournoi jusqu'à présent.

L'Albanie a montré du courage dans sa défaite 2-1 contre l'Italie et le même courage pour faire match nul 2-2 avec la Croatie. Ils ont mené dans les deux matchs, mais ont également cédé leur avance à chaque fois.

Ils auraient pu s'effondrer lorsque la Croatie a marqué deux fois en autant de minutes, mais un égaliseur dans le temps additionnel signifie qu'une victoire improbable contre l'Espagne est leur seule route vers les phases finales.

Quant à l'Espagne, qui est en tête du classement, elle a facilement écarté la Croatie lors de son premier match de groupe. Elle a suivi avec une autre victoire confortable contre l'Italie, avec son équipe jeune montrant aucun signe de nervosité.

Avec la qualification assurée, leur troisième et dernier match contre l'Albanie pourrait voir les Espagnols jouer avec encore plus de liberté – une perspective intimidante pour les hommes de Sylvinho. Une suspension d'un match pour Rodri pourrait signifier une convocation pour Martin Zubimendi.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Albanie Espagne

La composition probable pour l'Albanie en 4-2-3-1 :

Strakosha; Mitaj, Djimsiti, Ajeti, Hysaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Laci, Asani, Manaj.

La composition probable pour l'Espagne en 4-3-3 :

Simon; Cucurella, Carvajal, Laporte, Le Normand, Ruiz, Zubimendi, Pedri, Williams, Yamal, Morata.

Les meilleurs paris à prendre pour Albanie Espagne

Avant le début de l'Euro 2024, très peu de gens pensaient que l'Espagne redeviendrait championne d'Europe. Cependant, après deux victoires consécutives en phase de groupes, ils se sont établis comme de sérieux prétendants.

Les Espagnols étaient à leur meilleur niveau lors de leur victoire 1-0 contre l'Italie, qui aurait dû être plus large. La vitesse et la ruse des ailiers, Nico Williams et le jeune prodige Lamine Yamal, feront trembler n'importe quelle défense européenne.

L'Albanie aborde ce match en sachant que seuls trois points suffiront pour se qualifier pour les phases finales. Cela signifie qu'ils sont susceptibles de se porter plus en avant que d'habitude.

Cela représente un danger pour les Albanais, avec des joueurs comme Williams et Yamal se frottant les mains à l'idée des espaces qui pourraient leur être offerts à la Merkur Spiel-Arena.

⭐ Gagnez 145€ en pariant sur une victoire espagnole avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Pronostic Albanie vs Espagne 2 : Nico Williams buteur @ 3.40 sur Winamax

L'ailier espagnol, Nico Williams, était en forme irrésistible contre les Italiens. Le latéral italien, Di Lorenzo, n'a jamais eu un moment de repos avec Williams en plein vol pendant les 45 premières minutes.

Williams a assisté le seul but du match, avec son centre détourné par Calafiori dans son propre but.

Il aurait dû marquer deux fois, ratant une tête à bout portant avant de frapper le poteau avec une frappe à longue distance. Avec l'Albanie susceptible de jouer un jeu ouvert, il y aura beaucoup d'espace pour que Williams s'exprime.

⭐ Gagnez 340€ en pariant sur Nico Williams buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pronostic Albanie vs Espagne 3 : Plus de 1,5 buts dans chaque mi-temps @ 4.28 sur Betclic

Il suffit de regarder le premier match de l'Albanie contre l'Italie pour voir que les buts sont toujours possibles avec les Albanais. En prenant en compte que seuls trois points suffiront pour l'Albanie, ce match a tout pour être une rencontre à haute intensité.

L'Albanie a été rapide au démarrage contre l'Italie, marquant dans les 60 premières secondes. Leur meilleure chance pourrait être de prendre l'Espagne par surprise tôt, étant donné que les Espagnols ont presque certainement remporté le groupe.

Bien qu'étant les outsiders du Groupe B, l'Albanie a créé et saisi ses chances lors de ce tournoi. L'Espagne a également en moyenne deux buts marqués par match jusqu'à présent.

⭐ Gagnez 428€ en pariant que 2 buts au minimum soient marqués dans chaque mi-temps avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !