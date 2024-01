Pronostic Afrique du Sud Tunisie 24/01/2024 : Victoire de l'Afrique du Sud qui marque le premier but

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Afrique du Sud Tunisie, comptant pour le groupe E de la CAN 2024, ce mercredi.

Les meilleur paris pour Afrique du Sud - Tunisie

Victoire de l’Afrique du Sud à 3,52 sur Betclic, soit 28% de chances que les Bafana Bafana l'emportent.

que les Bafana Bafana l'emportent. L’Afrique du Sud marque le premier but à 2,38 sur Betclic, soit 42% de chances que les Sud-Africains ouvrent le score.

que les Sud-Africains ouvrent le score. Les deux équipes marquent à 2,03 sur Betclic, soit 49% de chances que les buts viennent des deux côtés du terrain dans ce match.

Les cotes sont fournies par Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Réalisez votre inscription sur Betclic pour profiter des meilleures cotes avec le code promo BCGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dernière rencontre du groupe E entre l’Afrique du Sud, deuxième, et la Tunisie, quatrième et en grand danger pour finir cette phase de poule de la CAN 2024. Nos experts football voient une victoire de l’Afrique du Sud (3,52) pour sceller le sort de ces deux équipes dans la compétition.

Ces deux équipes ne sont pour l’instant pas en ballotage favorable dans cette première moitié de CAN. Battu par le leader malien en ouverture (0-2), l’Afrique du Sud s’est ressaisie face à la Namibie (4-0). Les Bafana Bafana sont en position de force pour ce troisième match, et gardent leurs chances de voir les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2019, avec à leur tête Hugo Broos, le sélectionneur belge victorieux avec le Cameroun en 2017.

La Tunisie fait partie des déceptions de cette CAN 2024. Privés d’Hannibal Mejbri, qui avait renoncé à la compétition avant son prêt à Séville cet hiver, les Aigles de Carthage ont été battus d'entrée par la Namibie (0-1), avant de tenir tête au Mali (1-1). Même avec une victoire contre l’Afrique du Sud, ils n’ont plus leur destin entre leurs mains car un match nul entre le Mali et la Namibie les éliminerait dans tous les cas.

Les compos probables pour Afrique du Sud Tunisie

La composition probable de l'Afrique du Sud en 4-4-2 :

Williams - Mudau, Morena, Mvala, Modiba - Tau, Mokoena, Sithole, Kekana - Zwane, Makgopa.

La composition probable de la Tunisie en 4-4-2 :

Ben Said - Abdi, Talbi, Meriah, Kechrida - Ben Slimane, Laidouni, Skhiri, Achouri - Rafia, Msakni.

Quelques chiffres à retenir

La Tunisie n'a perdu qu'une seule de ses 6 dernières rencontres et doit absolument l'emporter pour espérer encore participer aux 8e de finale. L'Afrique du Sud a perdu ses deux dernières confrontations contre les Aigles de Carthage.

Pari 1. Victoire de l’Afrique du Sud à 3,52 avec Betclic

L’Afrique du Sud possède une très belle cote avant d’affronter la Tunisie pour sa fin de phase de poule. Surtout, les Bafana Bafana bénéficient d’un bon état d’esprit de groupe, avec des joueurs évoluant en grande majorité dans le championnat local. Cette équipe a progressé entre le premier et le deuxième match, et a rebondi au bon moment face à la Namibie. Parfait pour attaquer cette troisième rencontre face à la Tunisie qui avait terminé troisième de son groupe à la Coupe du monde 2022, mais déçoit en Côte d’Ivoire cette année.

Pari 2. L’Afrique du Sud marque le premier but à 2,38 avec Betclic

L’Afrique du Sud pourrait surfer sur cet avantage et sur sa dynamique lors de cette phase de poule, pour ouvrir le score face à la Tunisie. La cote est la aussi plaisante pour ce pari, et on voit les Bafana Bafana piquer en premier dans cette rencontre.

Pari 3. Les deux équipes marquent à 2,03 avec Betclic

Même avec un premier but sud-africain et une victoire des hommes d’Hugo Broos, l'écart de force sera faible dans cette troisième rencontre du groupe E. On voit donc les Bafana Bafana s’en sortir en concédant au moins un but, car la Tunisie se battra jusqu’au bout pour sa survie dans cette CAN, et a déjà tenu tête au leader malien dans ce groupe (1-1).

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !