Pronostic AC Milan AS Rome 14/01/2024 : Milan vainqueur et plus de 2,5 buts

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour AC Milan AS Rome lors de la 20e journée de Serie A, ce dimanche.

Les meilleur paris pour AC Milan - AS Rome

Milan vainqueur à 2,15 sur PMU Sports

Milan gagne de 1 but exactement à 3,40 sur PMU Sports

Plus de 2,5 buts à 1,96 sur PMU Sports

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dix points séparent ces deux équipes au classement, et les Milanais, troisièmes au classement, vont tout faire pour se rapprocher de l’Inter Milan et de la Juve.

L’AC Milan est sur une bonne dynamique : après avoir dominé facilement Cagliari en coupe d’Italie, les hommes de Stefano Pioli se sont imposés 3-0 face à Empoli grâce notamment à un pénalty transformé par Olivier Giroud.

Ils viennent de prendre 10 points sur les 4 derniers matchs, ce qui suffit à peine pour suivre le rythme effréné de l’Inter Milan et de la Juventus qui comptent déjà 7 points d’avance sur leurs poursuivants.

Du côté de l’AS Rome, la dynamique est loin d’être aussi positive, puisque les Romains viennent de concéder un match nul à domicile face à l’Atalanta après avoir perdu 1-0 face à la Juve.

Huitièmes au classement, les joueurs de José Mourinho doivent absolument se reprendre pour rester dans la course aux places européennes. Pour cela, ils devront serrer la vis en défense, eux qui ont déjà encaissé 21 buts en 19 journées.

Face à la deuxième attaque de Serie A avec 35 buts inscrits à la mi-saison, cette mission pourrait bien s’avérer compliquée.

Pari 1. Milan vainqueur à 2,15 sur PMU Sports

L’AC Milan évolue à domicile et reste favori de ce match, mais cette côte intéressante montre que les parieurs misent tout de même sur un réveil des joueurs de l’AS Rome. Cette côte représente une belle opportunité de miser sur une victoire milanaise, sachant qu’Olivier Giroud vient de marquer son premier but depuis le 22 novembre, ce qui devrait le mettre en confiance.

Pari 2. Milan gagne de 1 but exactement à 3,40 sur PMU Sports

Sans aller à parier sur le score exact de cette rencontre de Serie A, il peut être opportun de miser sur la marge d’une victoire de l’AC Milan. Les Romains ne seront pas là en victime expiatoire, car une nouvelle défaite les condamnerait à rester en milieu de classement alors que leur objectif est bien entendu de participer aux compétitions européennes de la saison prochaine.

Pari 3. Plus de 2,5 buts à 1,96 sur PMU Sports

On peut s’attendre à voir des buts entre l’AC Milan et l'AS Rome. En effet, les Milanais ne sont devancés que par l’Inter au classement des meilleures attaques de Serie A. Côté romain, l’attaque tourne bien en cette première moitié de saison, puisque l’équipe a inscrit plus de buts que la Juve, mais c’est en défense que les faiblesses se font sentir. Vous l’aurez compris, les deux équipes sont tournées vers l’offensive et le spectacle devrait être au rendez-vous une fois de plus.