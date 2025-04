Pourquoi miser sur Lyon jusqu’à la fin de la saison ?

Avec 4 journées de championnat restantes face à de solides adversaires, chaque match sera une finale pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers.

Après la désillusion vécue en quart de finale de Ligue Europa face à Manchester United, l’OL est désormais dans l’obligation de se battre jusqu’à la dernière journée de championnat pour croire en une qualification européenne synonyme de soulagement pour le club. Souvent confronté à des problèmes d’ordre financier ces derniers mois, John Textor, président lyonnais, ne cache pas ses ambitions d’Europe pour la saison prochaine. Ses joueurs le savent, les 4 dernières journées de championnat seront plus que décisives dans une course à l’Europe qui s’annonce haletante. Voilà pourquoi il faut parier sur l’OL lors des prochains matchs de Ligue 1.

Paris Cotes OL bat Rennes 1.69 OL bat Lens 1.71

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Terminer la saison en beauté

Après l’élimination en Ligue Europa ainsi que la défaite dans le derby face à Saint-Etienne, le sourire n’était pas vraiment au rendez-vous pour les joueurs et supporters lyonnais ces derniers jours. Pourtant remotivée et plaisante à voir jouer depuis l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc, les lyonnais ont subi deux désillusions consécutives les freinant dans leur élan de fin de saison. En effet, sur les 10 derniers matchs l’OL est la 3e meilleure équipe de Ligue 1 derrière Strasbourg et le PSG.

A quatre journées de la fin de la saison, après avoir traversé plusieurs déconvenues cette saison, avec notamment le licenciement du coach Pierre Sage et l’interdiction de recrutement hivernale, la victoire est obligatoire dans les matchs à venir. Avec 5 victoires lors des sept derniers matchs de Ligue 1, Lyon affiche une belle régularité. Mieux encore : les Lyonnais semblent transcender les enjeux dans les moments clés, comme en témoigne leur parcours en Ligue Europa et leur qualification in extremis la saison dernière alors qu’ils étaient relégables en fin de saison.

Un supplément d'âme qui sera plus que jamais nécessaire en cette fin de saison pour croire à l’Europe et ne pas voir les concurrents directs s’envoler au classement.

Des enjeux économiques qui motivent plus que jamais

L’OL joue bien plus qu’une place en Coupe d’Europe dans ce sprint final. Derrière l’ambition sportive, c’est tout un équilibre financier qui se joue.

Interdit de recrutement lors du mercato hivernal en raison d’un encadrement par la DNCG, le club des Gones a vu ses difficultés budgétaires exposées au grand jour. L’élimination en Ligue Europa a coupé court à une source précieuse de revenus européens, malgré les 13,5 millions d’euros déjà récoltés durant la compétition. Dès lors, la qualification en Ligue des Champions – qui pourrait rapporter entre 35 et 40 millions d’euros selon les estimations comprenant l’aspect sportif et les droits TV – est devenue vitale.

John Textor, président de l’OL, l’a lui-même rappelé : l’Europe n’est plus une ambition, mais une nécessité. Dans ce contexte tendu, chaque victoire représente un pas vers la stabilité économique, et les joueurs en ont pleinement conscience. Leur regain de forme actuel, avec 5 victoires sur les 7 dernières journées, illustre une équipe qui sait répondre présente sous pression. Au-delà de l’aspect sportif, les enjeux financiers deviennent une véritable source de motivation supplémentaire pour un groupe qui veut sauver sa saison et rêver plus grand dès la saison prochaine.