Pourquoi miser contre le PSG sur cette fin de saison ?

Avec une demi-finale de LDC à Arsenal, les joueurs semblent moins concernés. Une bonne raison pour parier sur les équipes qu’ils vont rencontrer ?

Un effectif souvent remanié, des joueurs clés mis au repos ainsi que des objectifs moins importants en championnat, voilà de quoi donner envie aux adversaires du PSG de venir les bousculer en cette fin de saison et jouer les troubles fêtes. Paris n’a pourtant plus perdu en Ligue 1 depuis le 12 mai 2024. Une statistique qui prend plus d’importance lorsqu’on sait que le PSG vient de battre le record historique de matchs sans perdre à l'extérieur, un record jusque-là détenu par l’AC Milan de 1991 à 1993. Avec des matchs à venir face à des adversaires, qui eux ont encore des objectifs forts en cette fin de saison, comment l’idée de parier contre le PSG de Luis Enrique peut-elle être intéressante ?

Paris Cotes Défaite du PSG vs Nice 5.05 Victoire de Strasbourg vs PSG 3.32

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Des joueurs tournés vers la Ligue des Champions

Depuis plusieurs journées, Paris affiche un visage plus neutre en championnat, marqué par un jeu moins agressif et une gestion plus prudente des rencontres. Même si l’équipe reste invaincue en Ligue 1 cette saison, le niveau de performance globale a baissé, notamment face à des adversaires de bas de tableau. Le récent match nul 1-1 face à Nantes démontre la forme récente du PSG en championnat. Malgré une domination toujours présente dans les différentes rencontres, les joueurs de Luis Enrique traversent régulièrement des moments de relâchements qui n’existaient pas auparavant.

De plus, les équipes que le PSG va affronter ont toutes, ou presque, encore quelque chose à jouer. Avec la réception de Nice puis un déplacement à Strasbourg, Paris s’oppose à des formations qui jouent encore une qualification en Europe et qui abordent les rencontres avec un surplus de motivation. Ce décalage d’enjeux pourrait suffire à perturber un PSG moins concerné et tourné vers l’objectif ultime de la Ligue des Champions.

La fin de saison parisienne pourrait donc réserver quelques surprises, et le choix de parier contre le PSG, ou sur des résultats serrés avec des doubles chances de match nul, prend ici tout son sens pour les parieurs.

Une saison d’invincibilité comme ultime objectif en championnat

Si le PSG donne parfois l’impression de gérer en cette fin de saison, il ne faut pas oublier qu’un objectif symbolique reste bien présent : terminer le championnat invaincu.

Un exploit jamais réalisé dans l’histoire de la Ligue 1, et qui permettrait aux hommes de Luis Enrique d’inscrire un peu plus leur nom dans l’histoire du football français, et européen. Cet enjeu, bien que secondaire face à la Ligue des Champions, pourrait maintenir une forme de motivation collective au sein du groupe. L’orgueil, l’image du club et le goût de l’exploit pourraient ainsi pousser Paris à ne pas totalement lever le pied, même face à des équipes en quête de points comme Nice et Strasbourg.

Chacun des quatre derniers matchs de championnat est désormais une pièce d’histoire à écrire pour le club, et un challenge de plus à relever pour Luis Enrique. Une donnée importante qui donne de quoi se méfier pour les parieurs.