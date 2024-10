Pourquoi c'est le moment de parier contre Chelsea en Premier League

Enzo Maresca a fait des débuts encourageants à Stamford Bridge.

Les Blues ont pris 14 points lors de leurs six dernières sorties en Premier League, après avoir perdu leur match d'ouverture contre Manchester City. Maintenir ce rythme est désormais un défi pour Chelsea, qui cherche à se qualifier pour la Ligue des champions cette saison.

L'impressionnante victoire 4-2 de Chelsea sur Brighton à la fin du mois dernier a fait réagir tout le monde, y compris les bookmakers. Cependant, nous évaluons si c'est le moment ou jamais de soutenir l'équipe de Maresca alors qu'elle s'apprête à affronter Liverpool.

Pari Liverpool vs Chelsea Cotes Liverpool vainqueur 1.61

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Chelsea face à une série de matches difficiles

Chelsea s'est incontestablement amélioré par rapport à la saison dernière. Ils ont marqué en moyenne 2,29 buts par match, seul Manchester City ayant marqué davantage dans l'élite du football anglais, mais leur mauvaise défense a contribué à leurs difficultés.

Six des buts des Blues ont été inscrits contre les Wolves, qui ont encaissé le plus grand nombre de buts en Premier League, avec une moyenne de trois par match. Chelsea a également su tirer profit d'une défense de West Ham qui était en plein désarroi le mois dernier.

La ligne haute des Hammers était extrêmement vulnérable lorsque l'équipe perdait la possession du ballon et l'équipe de Maresca a pu se jeter à l'eau. Une semaine plus tard, la défense de Brighton s'est effondrée en encaissant quatre buts en première mi-temps contre les Blues. Le premier but de la rencontre était un cadeau d'Adam Webster, et peu après, Carlos Baleba concédait un penalty.

Lors de sa dernière sortie, Chelsea a affronté une équipe de Nottingham Forest bien plus résistante à Stamford Bridge. L'équipe de Nuno Espirito Santo n'avait encaissé que six buts avant la rencontre. Forest s'est contenté d'un match nul 1:1. Seuls Arsenal et Liverpool ont un meilleur bilan défensif à ce stade.

Chelsea devra faire face à des matches difficiles dans les semaines à venir. Il affrontera Liverpool et Arsenal, les défenses les plus solides du championnat, lors de ses quatre prochains matches de championnat.

Les deux autres matches sont contre Newcastle et Manchester United. Les Blues devront également disputer deux matches de l'Europa Conference League, ainsi qu'un match de l'EFL Cup contre l'équipe d'Eddie Howe au cours de cette période.

Les Blues face à la défense de Liverpool

Liverpool possède la meilleure défense de Premier League cette saison. Ils n'ont encaissé que deux buts en sept matches, ce qui signifie que leurs adversaires n'ont marqué en moyenne que 0,29 but par match. Les leaders de la ligue espèrent garder leur défense serrée une fois de plus pour tenter d'étouffer l'attaque de Chelsea.

Arne Slot a remporté neuf de ses dix premiers matches à la tête des Reds. Les données sous-jacentes du championnat sont également prometteuses.

Leur xGA de 5,72 est le plus faible de la division. La création d'occasions n'a pas non plus été un problème. Liverpool a marqué en moyenne 1,86 but par match et affiche le troisième meilleur xG de la Premier League.

Les Reds affichent un bilan impressionnant devant leur public. Ils n'ont perdu que trois matches à domicile en Premier League depuis le début de la campagne 2021/22 et n'ont encaissé que 0,79 but par match en moyenne.

Chelsea n'a remporté qu'un seul de ses neuf derniers matches de Premier League à Anfield.