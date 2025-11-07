Paris FC - Rennes : Lepaul frappe, Rennes l'emporte ! Profitez de la cote boostée à 5.00 sur Winamax

Winamax met en lumière un pari très séduisant, misant sur la forme actuelle de son attaquant Esteban Lepaul et un succès de l'équipe : "Esteban Lepaul buteur et Rennes gagne", avec une cote qui passe de 4,50 à 5,00 !

Cette offre est idéale pour les parieurs qui croient en la capacité de Lepaul à être décisif et à mener les Bretons vers la victoire au Stade Jean-Bouin.

Si vous n'avez pas encore de compte sur le bookmaker, n'oubliez pas que les nouveaux joueurs peuvent profiter d'un premier pari remboursé jusqu'à 100€ en cash s'il est perdant. Un bonus dispo sans code promo Winamax !

Analyse de la cote boostée

Ce pari se concentre sur l'impact individuel du buteur, combiné à la réussite collective de Rennes. La cote, boostée à 5,00, rend ce scénario d'autant plus attractif pour ce match du jour.

🔥 Esteban Lepaul, l'arme fatale : L'attaquant est en grande forme, avec déjà 7 buts inscrits en Ligue 1 cette saison (selon les statistiques récentes). Il est clairement le joueur clé sur lequel s'appuient les Rouge et Noir. Sa présence et son efficacité sont un atout majeur face à une équipe du Paris FC.



⭐Rennes, favori logique : Bien que le Paris FC soit à domicile, Rennes a un statut de meilleure équipe en Ligue 1. Le pari sur une victoire rennaise est fort, et si Lepaul est dans un bon jour, ses chances de trouver le chemin des filets et d'assurer le succès de son équipe sont excellentes.



💰Un gain exceptionnel : La combinaison "buteur et victoire" est audacieuse. Le passage de la cote de 4,50 à 5,00 est un signal fort de Winamax. En cas de but de Lepaul et de victoire de Rennes, l'augmentation du gain est très significative, d'autant plus que l'attaquant est l'homme en forme du moment.

Comment en profiter sur Winamax ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application de Winamax. Le pari spécial "Esteban Lepaul buteur et Rennes gagne" est affiché dans la section “Cotes boostées”. Placez votre mise et préparez-vous à célébrer le but et la victoire des Rennais ce soir !

