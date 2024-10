Pariez sur Man City pour battre le record de United en Ligue des Champions avec style !

Manchester City vs Sparta Prague

Manchester City a établi un nouveau record d'invincibilité de 31 matches de PL en battant les Wolves le week-end dernier. C'est une belle série.

Mais les hommes de Pep Guardiola sont parvenus à transposer ce principe en Europe également. City est invaincu depuis 25 matches en 90 minutes en Ligue des champions. Une série qui a débuté en septembre 2022.

L'équipe de Pep Guardiola peut donc éclipser ses rivaux en évitant la défaite lorsqu'elle entrera sur la pelouse de l'Etihad mercredi soir. La série d'invincibilité des Red Devils en Ligue des champions leur a permis de remporter le trophée en 2008 et d'atteindre la finale en 2009, où ils ont été battus par une équipe de Barcelone dirigée par nul autre que Pep Guardiola.

Paris Cotes Manchester City vs Sparta Prague - Manchester City -3 Handicap 1.65 Manchester City gagne la Ligue des Champions 3.50

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

L'équipe de Pep Guardiola semble inarrêtable

Sous la houlette de Pep Guardiola, Manchester City est la référence en matière de football européen. Ils abordent souvent la Ligue des champions en tant que favoris de la compétition et cette saison ne déroge pas à la règle. Les Citizens devancent de peu le Real Madrid, tenant du titre, dans les paris. L'équipe de Carlo Ancelotti a éliminé City en quart de finale par une séance de tirs au but la saison dernière. Les Madrilènes ont fait match nul lors des deux matches contre City avant les tirs au but décisifs, de sorte que la série d'invincibilité reste intacte.

Au cours de cette série de 25 matches sans défaite, l'équipe de Guardiola a marqué en moyenne 2,56 buts par match et n'en a encaissé que 0,72, ce qui l'a aidée à remporter le trophée en battant l'Inter Milan en finale en 2023. Sur la voie de ce triomphe en 22/23, City a enregistré une victoire éclatante 4-0 contre le Real Madrid et une victoire tout aussi impressionnante 3-0 contre le Bayern Munich.

City est également invaincu depuis 12 matches, toutes compétitions confondues, en ce début de saison. Grâce à un but de John Stones dans les derniers instants du week-end, l'équipe n'est plus qu'à un point de la tête de la Premier League. Manchester City a également remporté le Community Shield et s'est qualifié pour la League Cup.

L'incroyable parcours de City à l'Etihad

Manchester City est le grand favori de son match contre le Sparta Prague, mercredi soir, et il est donc difficile d'envisager autre chose qu'une victoire retentissante de l'équipe locale. Lors de leur dernière sortie en Ligue des champions, ils se sont imposés 4-0 face au Slovan Bratislava, terminant le match avec un xG de 3,72 et se créant huit grosses occasions.

Lyon est la dernière équipe à avoir battu Manchester City à l'Etihad dans cette compétition, en septembre 2018. Depuis, les hommes de Pep Guardiola ont infligé plus que leur part de coups de boutoir à leurs supporters. Ils ont marqué un peu moins de trois buts par match lors de leurs rencontres à domicile en Ligue des champions. Ce chiffre passe à 3,11 buts lors de leurs matches de groupe/championnat à l'Etihad.

City a fait le travail lorsqu'il était grand favori, comme contre le Sparta Prague en milieu de semaine. Lors de leurs cinq derniers matches face à un adversaire bénéficiant d'une cote de 23,00 ou plus sur le marché 1x2, les champions d'Angleterre ont marqué en moyenne 3,8 buts. Le Sparta Prague a été battu 6-1 lorsqu'il a joué sur le sol anglais en début d'année et la soirée s'annonce à nouveau torride pour l'équipe tchèque.

Les résultats impériaux de City à domicile font d'eux les principaux candidats à la victoire en Ligue des champions. Le Real Madrid a joué de chance en éliminant les Citizens la saison dernière. L'équipe de Pep a eu 25 tentatives de plus que les Blancos et a bénéficié de 67% du ballon avant le coup de sifflet de la prolongation. Bonne chance, Sparta Prague, vous en aurez besoin !