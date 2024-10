Pariez sur Arsenal pour marquer sur coups de pied arrêtés avec Havertz et Gabriel !

Arsenal aborde la huitième journée en tant que favori pour remporter la Premier League.

Les Gunners occupent la troisième place du classement, à un point du leader, mais la façon dont ils ont surmonté un début de saison difficile leur permet d'être en tête du classement.

L'efficacité des Gunners sur les coups de pied arrêtés fait partie intégrante de leur succès, l'équipe ayant marqué plus de buts sur ces situations que n'importe quelle autre équipe depuis le début de la saison dernière. Les hommes de Mikel Arteta ont déjà inscrit quatre buts sur coups de pied arrêtés au cours de cette campagne et ne montrent aucun signe de ralentissement.

Arsenal en tête des buts sur coups de pied arrêté

Depuis le début de la saison dernière, Arsenal a inscrit 25 buts sur coups de pied arrêtés (sans compter les penalties) en Premier League, si l'on inclut le but contre son camp de Wilfred Ndidi lors de la victoire 4-2 des Gunners sur Leicester le mois dernier. L'équipe d'Arteta est en tête du classement des buts sur coups de pied arrêtés au cours de cette période, avec trois longueurs d'avance sur Everton, qui en a marqué 22.

Les Gunners ont tiré 15 fois sur des coups de pied arrêtés cette saison, ce qui en fait la cinquième équipe la plus prolifique de l'élite du football anglais. Cependant, c'est la qualité de leurs joueurs dans les airs qui les rend les plus menaçants.

Declan Rice et Bukayo Saka sont les principaux tireurs de corners, tandis qu'Arteta opte pour des ballons en profondeur dans la surface. Rice a une moyenne de passes décisives de 1,23, la troisième de l'équipe d'Arsenal, mais c'est Saka qui a été la force créatrice.

Le joueur de couloir s'occupe des corners des Gunners sur le côté droit, ce qui lui a permis de délivrer sept passes décisives en Premier League jusqu'à présent. Le total de 6,07 passes décisives attendues par Saka est le plus élevé de la division, soit 1,23 de plus que celui de Cole Palmer.

Les coups de pied arrêtés offrent des opportunités à Havertz et Gabriel

Les Gunners disposent d'un certain nombre de menaces aériennes. Sept des onze titulaires du dernier match mesuraient plus de 182 cm, et ils se révèlent être une source d'inquiétude dans la surface adverse. Cependant, Gabriel Magalhaes et Kai Havertz se sont distingués.

Gabriel Magalhaes a marqué le but de la victoire d'Arsenal contre Tottenham le mois dernier sur un corner. Le Brésilien a tiré six fois lors de ses deux derniers matches de Premier League, dont cinq fois sur corner. Sur l'ensemble de ces deux sorties, il affiche un xG de 0,47. Au cours de l'année écoulée, Gabriel a fait partie des 1 % de défenseurs centraux les plus performants en termes d'xG sans pénalité dans les cinq plus grands championnats européens.

Havertz est une figure imposante, du haut de ses 193 cm. Lors de ses trois dernières titularisations sous le maillot d'Arsenal, il a tenté neuf fois de marquer de la tête. L'Allemand a accumulé un xG de 0,49 sur les tirs de la tête lors de la victoire 3-1 de son équipe sur Southampton avant la pause internationale.

Kai a remporté en moyenne 3,65 duels aériens par match au cours des 12 derniers mois, ce qui signifie qu'il se situe dans le 85e percentile par rapport à tous les autres attaquants des cinq meilleurs championnats européens.

Les deux joueurs devraient avoir beaucoup de succès face à Bournemouth. Lors de leur dernier match à domicile, les Cherries ont permis à Taylor Harwood-Bellis d'inscrire un but de la tête sur coup de pied arrêté. L'équipe d'Andoni Iraola se classe troisième en championnat pour les fautes, avec une moyenne de 14,19 par match, de sorte qu'Arsenal aura également l'occasion de délivrer des centres sur coup franc.