Parier sur un réveil de l'attaque française contre le Portugal ?

Notre expert en paris sur le football évalue si l'inefficacité de la France devant le but à l'Euro 2024 va se poursuivre ou non.

Paris Euro 2024 Cotes Kylian Mbappé Meilleur buteur de l'Euro 2024 10 Buteur contre le Portugal 2.90

Les cotes sont fournies par Vbet et sont sujettes à évolution

La France était la deuxième favorite pour remporter l'Euro 2024 avant le début du tournoi. Cependant, leur manque de buts jusqu'à présent, couplé au fait d'avoir été tirée au sort dans la moitié la plus difficile des phases à élimination directe, les a fait descendre dans l'ordre des paris.

Les Bleus étaient l'équipe la plus prolifique lors des qualifications pour l'Euro, marquant en moyenne 3,62 buts lors de leurs huit matchs. Alors, tout a-t-il mal tourné cet été ou sont-ils une équipe malchanceuse prête à prendre d'assaut les dernières étapes du tournoi ?

Les Bleus continuent de se créer des occasions

La France n'a marqué que trois buts lors de ses quatre premiers matchs de l'Euro 2024, ce qui en fait l'équipe la moins prolifique à atteindre les quarts de finale. L'un de ces buts est venu d'un penalty contre la Pologne, tandis que les deux autres étaient des buts contre leur camp lors de leurs victoires 1-0 contre l'Autriche et la Belgique.

Malgré cela, Didier Deschamps a beaucoup de qualité à disposition en attaque. Kylian Mbappé est sans doute le meilleur attaquant du monde et vient de rejoindre le Real Madrid. Il a été discret dans les récents succès de la France et semble s'être remis du nez cassé qu'il a subi contre l'Autriche. Par conséquent, façonner la ligne d'attaque pour que Kylian puisse s'épanouir est la principale priorité du sélectionneur avant le match contre le Portugal.

Les Français ont peut-être marqué le même nombre de buts en temps réglementaire que l'Angleterre, mais les données sous-jacentes sont bien plus encourageantes. La France a en moyenne 16,75 tirs par match jusqu'à présent, bien au-dessus de la moyenne de 10,5 tirs par match de l'Angleterre et de la moyenne du tournoi de 12,59 tirs par équipe.

L'équipe de Deschamps génère beaucoup d'occasions, ce qui en fait les plus gros sous-performants en termes de xG (expected goals) encore présents dans le tournoi. Cette statistique suggère que la France aurait dû marquer plus de buts qu'elle ne l'a réellement fait.

Les statistiques suggèrent que la sous-performance en termes de xG ne durera pas

La France étant les plus gros sous-performants en termes de xG, il n'est pas surprenant de voir Antoine Griezmann et Kylian Mbappé près du sommet de la liste des occasions manquées. Statistiquement, Cristiano Ronaldo a été le joueur le plus inefficace de l'Euro 2024 jusqu'à présent, sous-performant son xG de 2,75. Griezmann est deuxième à cet égard.

L'attaquant de l'Atlético Madrid attend toujours son premier but à l'Euro 2024 et a un xG de 1,92. Cependant, cette inefficacité ne reflète pas ses performances pour son club. Griezmann a marqué 16 buts en Liga la saison dernière et a réussi à surpasser son xG non-penalty de 0,33 en marquant 0,47 par 90 minutes jouées. Kylian Mbappé a la 5e plus grande sous-performance en termes de xG du tournoi avec -1,54. La saison dernière pour le PSG, il a marqué en moyenne 0,72 but non-penalty par 90 minutes à partir d'un npxG de 0,56. Kylian est également incroyablement fiable sur penalty.

La France a été létale devant le but lors des récents grands tournois. Ils ont marqué 16 buts en sept matchs avant de perdre la finale de la dernière Coupe du Monde aux tirs au but. Malgré leur défaite en huitièmes de finale lors du dernier Championnat d'Europe, l'équipe a réussi à trouver le filet dans chacun de ses quatre matchs, marquant en moyenne 1,75 but par match. Deschamps espère que ses attaquants pourront retrouver leur touche magique dans les moments décisifs de ce tournoi et nous parions sur Mbappé pour mener ce réveil.