Parier sur Liverpool en Premier League : les Reds favoris pour attirer Jarrad Branthwaite

Liverpool est le grand favori pour devancer Man United dans le recrutement de Jarrad Branthwaite, et notre expert donne son avis sur la question.

L'avenir de Branthwaite a été plongé dans l'incertitude cet été, le jeune homme ayant été associé à plusieurs reprises à un départ de Goodison Park.

Liverpool est actuellement le favori pour recruter le défenseur, ce que notre expert approuve totalement.

Cotes Liverpool Premier League

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Paris Cotes Liverpool gagne contre Brentford 1.21 Liverpool gagne la Premier League 6.60 Liverpool termine dans le Big 4 1.34 Liverpool termine dans les 2 premiers 2.59

Les Reds prêts à dépenser

Liverpool est le seul club des cinq premières ligues européennes et des quatre premières ligues anglaises à n'avoir réalisé aucun transfert cet été.

Certains verront cela d'un mauvais œil, mais cela signifie que les Reds ont de l'argent à dépenser, ce qu'ils ont montré avec certains de leurs mouvements jusqu'à présent.

Des offres d'environ 59 millions d'euros ont été rejetées pour Martin Zubimendi, ce qui prouve que Liverpool a les moyens de dépenser cet été, même s'il ne l'a pas fait jusqu'à présent.

L'équipe de Slot semble prête à laisser partir Joe Gomez si une offre suffisamment intéressante arrive selon les rapports, ce qui ouvrirait la porte à l'arrivée de Branthwaite avant la fermeture de la fenêtre d'été, qu'Everton estimerait à environ 82 millions d'euros selon les rapports.

Les transferts de United comblent l'écart

Man United a été l'une des équipes de PL les plus actives sur le marché des transferts cet été, avec plus de 153 millions d'euros dépensés pour les acquisitions jusqu'à présent.

Ils ont recruté des joueurs comme Lenny Yoro, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee et Noussair Mazraoui, les deux premiers noms de cette liste montrant pourquoi ils sont derrière Liverpool dans la course à Branthwaite.

Le recrutement de deux défenseurs centraux renforce considérablement la profondeur de l'arrière-garde de United, les Red Devils ayant désormais le choix entre Maguire, Martinez, de Ligt, Yoro, Evans et Lindelof au poste de défenseur central.

Signer Branthwaite ne serait donc pas très logique, l'équipe de Ten Hag ferait mieux de dépenser l'argent nécessaire pour recruter l'Anglais ailleurs.

Liverpool, une équipe légère en défense

Contrairement à United, Liverpool n'est pas vraiment doté d'une pléthore d'options en défense centrale.

Slot n'a que Konaté, van Dijk, Quansah et Gomez à choisir en défense centrale et, comme on l'a déjà dit, ils semblent prêts à laisser Gomez quitter Anfield cet été en raison de l'intérêt de Newcastle.

Si Gomez s'en va, l'équipe n'aura plus que trois défenseurs centraux de premier choix, ce qui n'est pas suffisant pour une équipe qui est pressentie pour se battre pour le titre cette année.

La signature de Branthwaite pourrait résoudre ce problème, Liverpool disposant alors d'un joueur capable de jouer à la fois en tant que défenseur et en tant que latéral, ce qui permettrait d'éviter d'éventuels problèmes de blessure.