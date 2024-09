Parier sur des victoires à l'extérieur : l'avantage du terrain s'est-il estompé en Premier League ?

Cinq semaines après le début de la saison de Premier League, 10 équipes n'ont toujours pas gagné à domicile.

C'est la première fois qu'il y a six équipes sans victoire dans l'élite à ce stade. Peut-être y a-t-il plus d'équipes médiocres en Premier League. Peut-être est-ce le signe que l'avantage du terrain est un facteur moins important qu'autrefois, à l'ère de la VAR et des voyages plus confortables.

Sur les 20 derniers matches de Premier League, seuls six se sont soldés par une victoire à domicile.

Matchs Cotes Newcastle vs Manchester City 1.55 Arsenal vs Leicester 12.00 Brentford vs West Ham 3.04 Chelsea vs Brighton 4.00 Everton vs Crystal Palace 2.48 Nottingham Forest vs Fulham 2.90 Wolves vs Liverpool 1.33 Ipswich vs Aston Villa 1.79 Manchester United vs Tottenham 2.67 Bournemouth vs Southampton 4.50

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les difficultés de la ville natale

Quatre équipes de Premier League se sont imposées à domicile le week-end dernier, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Pourtant, trois de ces équipes ont terminé dans le top 6 la saison dernière et étaient largement favorites pour prendre les trois points. Lors de la précédente journée, il n'y a eu qu'une seule victoire à domicile.

Quatre équipes ont disputé trois matches à domicile sans victoire. Six autres n'ont pas gagné leurs deux premiers matches à domicile. Les équipes nouvellement promues totalisent trois points en huit matches à domicile (dont deux grâce au match nul de Southampton et d'Ipswich samedi).

Depuis le début de l'ère de la Premier League, les équipes à domicile ont généralement remporté entre 42 % et 50 % de leurs matches. Jusqu'à présent, en 2024-25, seulement 34 % des matches ont été remportés par l'équipe locale.

Certes, il s'agit encore de petits échantillons, et ce pourcentage peut rapidement changer avec une série de victoires à domicile ce week-end. Cependant, trois équipes sont susceptibles de gagner à l'extérieur ce week-end, Arsenal, Chelsea et Bournemouth étant les seuls grands favoris à domicile. Ces deux dernières équipes n'ont toujours pas gagné à domicile cette année.

Il est intéressant de noter que seules six équipes ont une différence de buts négative à domicile. Il s'agit bien sûr de très petits échantillons, et les calendriers de début de saison jouent évidemment un rôle majeur dans ces chiffres sous-jacents lorsqu'il s'agit de deux ou trois rencontres.

Bournemouth, par exemple, a une différence de buts attendue de +1,6 sur deux matches à domicile, mais n'a qu'un seul point à son actif. Chelsea a une différence de buts attendue de +2 sur deux matches à Stamford Bridge, mais n'a qu'un seul point à son actif.

Opportunités de paris sur la victoire à l'extérieur

Chelsea a gagné à l'extérieur à Bournemouth et West Ham depuis son match nul contre Crystal Palace, ce qui contribue à son prix de 1,72 pour battre Brighton. Les visiteurs ont toutefois une différence de buts positive en deux matches à l'extérieur et ont obtenu un résultat à l'Emirates la dernière fois qu'ils se sont déplacés. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'arguments pour soutenir une victoire de Brighton à 4,00.

Ailleurs, la tendance des équipes en difficulté à domicile pourrait inciter les parieurs à s'imposer à l'extérieur. Crystal Palace est une équipe de milieu de tableau si l'on se réfère à sa métrique de buts attendus. Ils ont terminé la saison dernière en pleine forme et ont fait match nul lors de leurs trois derniers matches, avec notamment de bons résultats contre Chelsea et Manchester United. Face à une équipe d'Everton qui a perdu 3-0 à domicile contre Brighton et qui a perdu 3-2 contre Bournemouth après avoir mené de deux buts, nous pensons qu'il est intéressant de soutenir les Eagles pour leur première victoire de la saison à 2,50.

Ipswich est considéré comme un outsider face à Aston Villa à Portman Road. Leur différence de buts attendue de -2,6 sur deux matches à domicile reflète les difficultés rencontrées lors de la défaite contre Liverpool et du match nul contre Fulham. Villa a remporté ses deux matches à l'extérieur avec une différence de buts positive. Après des performances impressionnantes contre les Young Boys et les Wolves, nous aimons le prix de 1,83 pour une victoire de Villa.

De même, la victoire 3-1 de Tottenham sur Brentford rend le prix de 1,65 sur les Spurs pour éviter la défaite à Old Trafford assez attrayant. Vous pouvez également obtenir 2,75 sur une victoire de l'équipe d'Ange Postecoglou. Manchester United s'est imposé 1-0 à domicile le week-end d'ouverture, mais a enchaîné avec une défaite 3-0 contre Liverpool à Old Trafford. La fatigue sera un facteur pour les deux équipes en raison de leurs engagements en Europa League.