Parier sur Barcola buteur ?

Luis Enrique a pris la décision d'écarter Ousmane Dembele de l'équipe en LDC qui s'est rendue à Londres pour affronter Arsenal en milieu de semaine.

L'entraîneur du PSG est connu pour son sens de la discipline et a insisté sur le fait que l'exclusion de Dembélé était due au fait qu'il ne répondait pas aux normes qu'il attendait, et non à une dispute.

Quelle que soit la raison, les Parisiens ont manqué leur ailier à l'Emirates. Ils se sont inclinés 2-0 et ont eu du mal à se créer des occasions franches alors qu'ils poursuivaient le match en deuxième mi-temps. Dembele a joué un rôle crucial en comblant le vide laissé par Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Le Français sera-t-il de retour dans le onze de départ dimanche ou les jeunes joueurs du PSG seront-ils mis à contribution ?

L'indiscrétion de Dembélé met la pression sur les jeunes du PSG

Kylian Mbappé a été sans conteste le talisman du PSG la saison dernière. Il a inscrit 27 buts en 29 apparitions en Ligue 1 et l'équipe de Luiz Enrique a remporté le titre. Beaucoup s'attendaient à ce que Qatar Sports Investment fasse sauter la banque pour remplacer Mbappé, mais ils ont plutôt choisi de répartir l'investissement sur l'ensemble de l'équipe. Désiré Doué est le seul attaquant à avoir été recruté pour renforcer l'équipe première, de sorte que la responsabilité des buts est répartie entre plusieurs joueurs.

Ousmane Dembélé a largement contribué à combler cette lacune avant d'être écarté du groupe en milieu de semaine. Il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives lors de ses six apparitions en Ligue 1 jusqu'à présent. L'ancien Barcelonais se classe parmi les 1 % de joueurs les plus progressifs par 90 minutes dans les grands championnats européens. Dembélé est sans aucun doute un joueur clé, mais Enrique a tout de même choisi de laisser tomber le joueur alors qu'il cherche à construire une nouvelle culture de club dans la capitale française.

Kang-In Lee est un autre attaquant qui s'est montré à la hauteur. Il marque en moyenne un but toutes les 126 minutes jouées en Ligue 1 cette saison, ce qui porte son total à trois buts en championnat.

Barcola, la nouvelle star du PSG

Bradley Barcola est le joueur le plus en vue de l'attaque du PSG depuis le début de la saison. L'exceptionnelle capacité de dribble de l'ailier est mise en évidence par sa moyenne de 6,09 portés progressifs par 90 minutes au cours des 12 derniers mois, ce qui signifie qu'il se classe dans le 96e percentile par rapport à tous les autres ailiers et milieux offensifs des cinq meilleurs championnats d'Europe. La préférence de Barcola pour le côté gauche lui permet également de pénétrer à l'intérieur du terrain grâce à son pied le plus fort.

Barcola est le meilleur buteur de Ligue 1, avec six buts en six apparitions cette saison. Son taux de conversion est impressionnant (35,29 %), ce qui lui a permis de dépasser son xG de 3,48. Les six buts de Bradley en autant de matches ne sont pas une surprise. Il affiche un xG sans pénalité de 0,40 par 90 minutes jouées l'année dernière, ce qui le place dans les 7 % de joueurs les plus performants à son poste dans les cinq plus grands championnats du continent.

Luis Enrique n'a pas hésité à s'appuyer sur Barcola. Sa vitesse incroyable et son énorme capacité de travail font de lui un atout majeur pour l'équipe, avec et sans le ballon. Le week-end dernier, il a inscrit deux buts lors de la victoire 3-1 du PSG sur Rennes. Il a également trouvé le chemin des filets contre Nice la saison dernière.