Parier sur la Copa America 2024 : le guide complet

Tout savoir pour parier sur la Copa America 2024 : comment se déroule la compétition ? Qui sont les favoris ? Quelles stratégies pour gagner ?

Les meilleurs sites pour parier sur la Copa America 2024

Pour vous inscrire et récupérer votre bonus de bienvenue, c’est très simple :

Cliquez sur le bouton orange afin d’activer l’offre spéciale nouveau joueur du bookmaker de votre choix. Remplissez le formulaire d’inscription que l’on vous présente : faites la procédure en une fois, sans fermer votre navigateur. Autrement, le lien sur lequel vous avez cliqué ne sera plus valide. Effectuez la procédure de validation en envoyant votre justificatif d’identité et de domicile. Faites un premier dépôt sur votre compte. Vous êtes prêt à parier sur la Copa America sans limite.

Attention : les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Vous devez avoir plus de 18 ans et résider sur le territoire français pour être autorisés à vous inscrire légalement.

Présentation de la Copa America 2024

La Copa America 2024 se déroulera du 20 juin au 16 juillet 2024 aux États-Unis. Elle réunit les 16 meilleures équipes du continent américain.

Le tournoi se déroule en 2 phases : groupes et éliminatoires. Les 14 nations sélectionnées sont réparties en 4 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque poule accèdent directement aux quarts de finale.

À noter qu’il n’y a pas de repêchage pour les meilleurs 3e. Les quarts, les demies et la finale se jouent en aller simple, avec prolongations et tirs au but si nécessaire. La finale aura lieu le 14 juillet 2024, au Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Dans quels stades se jouera la Copa America 2024 ?

14 stades ont été retenus pour la compétition :

Villes (Etats) Stades Capacité Arlington (Texas) AT&T Stadium 80 000 Atlanta (Georgie) Mercedes-Benz Stadium 71 000 Austin (Texas) Q2 Stadium 20 738 Charlotte (Caroline du Nord) Bank of America Stadium 74 867 Est Rutherford (New Jersey) MetLife Stadium 82 566 Glendale (Arizona) State Farm Stadium 63 400 Houston (Texas) NRG Stadium 72 220 Inglewood (Californie) SoFi Stadium 70 240 Kansas City (Kansas) Children's Mercy Park 18 467 Kansas City (Missouri) Arrowhead Stadium 76 416 Miami Gardens (Floride) Hard Rock Stadium 64 767 Orlando (Floride) Exploria Stadium 25 500 Paradise (Nevada) Allegiant Stadium 61 000 Santa Cruz (Californie) Levi's Stadium 68 500

Parier sur la Copa America 2024 : qui va remporter le tournoi ?

Cette année, c’est l’Argentine qui est donnée vainqueur de la compétition. L’Albiceleste devance le Brésil et l’Uruguay. Dans une moindre mesure, la Colombie et le Mexique ont aussi une chance.

Vous avez envie de parier sur le vainqueur de la Copa ? Placez votre pari le plus tôt possible : vous bénéficierez des meilleures cotes. Plus la compétition approchera, plus elles baisseront.

Voici le palmarès des dernières éditions de la Copa America :

Année Vainqueur (nbre de titres) Score Finaliste 2001 Colombie 1 - 0 Mexique 2004 Brésil (7) 2 - 2 (4-2 tab) Argentine 2007 Brésil (8) 3 - 0 Argentine 2011 Uruguay (15) 3 - 0 Paraguay 2015 Chili 0 - 0 (4-1 tab) Argentine 2016 Chili (2) 0 - 0 (4-2 tab) Argentine 2019 Bréil (9) 3 - 1 Pérou 2021 Argentine (15) 1 - 0 Brésil

🇦🇷 Argentine

L’Argentine est championne du monde en titre. Avec Scaloni, elle a enfin réussi à briser le plafond de verre qui était en place depuis le début de l’ère Messi. L’Albiceleste a aussi remporté la dernière édition de la Copa America.

Le sélectionneur continue de s’appuyer sur ses héros du Mondial : Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Lionel Messi et Ángel Di María notamment. Mais ce n’est pas tout : il a aussi parfaitement intégré la nouvelle génération, portée par Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, et Julián Álvarez.

L’équipe d’Argentine est très équilibrée. L’ossature n’a pas bougé depuis le Mondial et les jeunes joueurs apportent une réelle plus-value.

⭐ Notre pronostic : l’Argentine peut remporter le tournoi.

🇧🇷 Brésil

Comme à son habitude, la Seleção fait partie des candidats au titre. Elle a été finaliste lors de la dernière édition (défaite 1-0 face à l’Argentine) et a remporté le titre en 2019.

À l’heure actuelle, le Brésil n’a pas l’équipe la plus flamboyante. Par contre, elle dispose de joueurs ayant une vision hors pair, comme Bruno Guimarães et Lucas Paquetá. Le sélectionneur a décidé d’intégrer quelques jeunes joueurs, comme le prodige d’Arsenal Gabriel Martinelli. Vinícius Júnior, qui est là depuis 2019, fait déjà office de vétéran. Pour guider le groupe, on retrouve le capitaine Marquinhos, mais aussi Casimeiro qui porte le maillot jaune depuis 2011.

L’équipe actuelle est moins dans le spectacle, mais plus dans le combat. Ses hommes forts jouent dans des championnats très physiques (Angleterre notamment) et n’auront aucun mal à résister à leurs adversaires. Le Brésil sera donc sera très difficile à jouer.

⭐ Notre pronostic : le Brésil peut gagner le titre.

🇺🇾 Uruguay

L’Uruguay fait partie des valeurs sûres du continent. C’est une sélection très constante, capable parfois de faire des coups d’éclat retentissants.

L’arrière-garde est composée notamment du capitaine José María Giménez, qui joue à l’Atlético, et de Ronald Araujo (FC Barcelone). Au milieu, on retrouve des combattants comme Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur ou Federico Valverde, qui jouent tous dans les plus grands clubs européens. Devant, l’inoxydable Luis Suárez partagera la vedette avec la nouvelle étoile de la Céleste, Darwin Núñez. Facundo Pellestri, qui a explosé à Manchester United, aura aussi de quoi se mettre en évidence.

L’Uruguay a une très grosse équipe, mais la profondeur de banc pourrait lui coûter cher dans les derniers instants de la compétition.

⭐ Notre pronostic : l’Uruguay devrait au moins arriver en demi-finale.

Parier sur le meilleur buteur de la Copa America

Trouver le meilleur buteur n’est pas la chose la plus simple. Il fait généralement partie des équipes qui arrivent au minimum en demi-finale. Autre point à prendre en compte : est-ce qu’il tire les penaltys de son équipe ? Si oui, il a plus de chance de remporter le titre de soulier d’or.

Voici le palmarès des meilleurs buteurs de la Copa America depuis 2001 :

2001 : Víctor Aristízabal (Colombie) — 6 buts

2004 : Adriano (Brésil) — 7 buts

2007 : Robinho (Brésil) — 6 buts

2011 : Paolo Guerrero (Pérou) — 5 buts

2015 : Paolo Guerrero (Pérou) & Eduardo Vargas (Chili) — 4 buts

2016 : Eduardo Vargas (Chili) — 6 buts

2019 : Paolo Guerrero (Pérou) & Everton (Brésil) — 3 buts

2021 : Luis Díaz (Colombie) & Lionel Messi (Argentine) — 4 buts

Parier sur la Copa America : nos prédictions pour les phases de groupe

Les groupes constituent la première phase de tournoi. Il y a 4 poules de 4 équipes. Chacune d’entre elles joue contre les 3 autres.

Une victoire rapporte 3 points et un nul vaut 1 point. Les 2 premières équipes se qualifient pour les quarts de finale. Il n’y a pas de meilleur 3e.

Les bookmaker vous proposent 2 types de pari sur les groupes :

Vainqueur du groupe : le pays sur lequel vous misez doit finir en tête de la poule. S’il termine 2e, vous avez perdu, même s’il se qualifie pour le tour suivant.

le pays sur lequel vous misez doit finir en tête de la poule. S’il termine 2e, vous avez perdu, même s’il se qualifie pour le tour suivant. Qualification — Groupe X : l’équipe que vous choisissez doit atteindre les quarts de finale. Vous remporterez votre pari si elle termine 1re ou 2e.

À noter : ces pronos sont généralement compatibles avec les offres bonus sur les combinés. Placez-les dans un ticket avec plusieurs autres enjeux et profitez d’un bonus si votre pari a le nombre de sélections nécessaires.

Groupe A

🇦🇷 Argentine

🇵🇪 Pérou

🇨🇱 Chili

🇨🇦 Canada ou 🇹🇹 Trinité-et-Tobago

L’Argentine est largement favorite du groupe A. La 2e place se jouera entre le Chili et le Pérou. L’Albiceleste est candidate au titre. Dans la course à la qualification, nous avons clairement une préférence pour le Pérou.

Le Chili n’est plus que l’ombre de lui-même. Les joueurs historiques comme Alexis Sánchez et Gary Medel ont bien du mal à porter l’équipe et les résultats s’en ressentent.

Groupe B

🇲🇽 Mexique

🇪🇨 Équateur

🇻🇪 Venezuela

🇯🇲 Jamaïque

Ce groupe est l’un des plus indécis de la compétition. Le Mexique devrait virer en tête, mais il devra se méfier à la fois de l’Équateur et du Venezuela.

Les 3 équipes ont à peu près le même profil : un jeu offensif, avec peu d’individualités qui évoluent en dehors du continent.

Vous n’avez pas envie de parier sur le vainqueur du groupe ? Jouez sur la qualification de l’une des équipes. La cote sera moins attractive, mais vous aurez moins de chance de vous tromper.

Groupe C

🇺🇸 Etats-Unis

🇺🇾 Uruguay

🇵🇦 Panama

🇧🇴 Bolivie

L’Uruguay fait clairement office de favori dans la poule B. La Céleste est en lice pour une place en finale. Elle dispose d’une nouvelle génération extrêmement talentueuse, avec des joueurs majeurs à tous les postes : Ronald Araújo en défense, Manuel Ugarte au milieu, Facundo Pellistri et Darwin Núñez en attaque.

Derrière, la deuxième place devrait revenir aux États-Unis. Les Américains disposent d’une belle puissance de feu, avec notamment Christian Pulisic, mais aussi Timothy Weah et Follarin Balogun. Ils ne devraient avoir aucun mal à percer les défenses adverses.

Groupe D

🇧🇷 Brésil

🇨🇴 Colombie

🇵🇾 Paraguay

🇭🇳 Honduras

Dans la poule B, la victoire semble promise au Brésil. La Seleção dispose d’une équipe moins flamboyante que ces dernières années, mais redoutable sur le plan tactique.

Le sélectionneur Dorival Júnior pourra notamment s’appuyer sur Bruno Guimarães, Lucas Paquetá et Casemiro au milieu de terrain. En attaque, il aura le choix avec notamment Raphinha, Richarlison et Gabriel Martinelli.

Derrière le Brésil, la Colombie devrait tirer son épingle du jeu. L’équipe dispose de joueurs très expérimentés comme Yerry Mina, Davinson Sánchez, Mateus Uribe et Luis Díaz notamment. Idéal pour se sortir d’un groupe assez relevé comme le sien.

Les stratégies pour parier sur la Copa America

Étant donné qu’il n’y a que 16 nations engagées, il y aura des confrontations de très haut niveau dès les phases de groupe. Certaines équipes de gros calibre peuvent donc être éliminées très tôt dans le tournoi.

Par conséquent :

Le pari sur les vainqueurs de groupe est plus difficile à gagner que pour d’autres compétitions comme l’Euro ou la Coupe du Monde. Et ce même s’il y a un favori.

comme l’Euro ou la Coupe du Monde. Et ce même s’il y a un favori. Les équipes jouent les poules à 100 % : il n’y a pas de meilleur 3e. Les 2 premiers passent et les autres sont éliminés. Cela évite les calculs. Dans certains cas, il n’y aura pas de changement majeur lors du 3e match.

Les 2 premiers passent et les autres sont éliminés. Cela évite les calculs. Dans certains cas, il n’y aura pas de changement majeur lors du 3e match. Pariez sur les clean-sheets : lors de la Copa America 2021, 64 % des rencontres se sont soldée par une clean sheet pour l’une des équipes.

: lors de la Copa America 2021, 64 % des rencontres se sont soldée par une clean sheet pour l’une des équipes. Jouez sur l’équipe à domicile : en 2021, l’équipe à domicile a remporté son match dans 50 % des cas. C’est une statistique à utiliser avec parcimonie cette année, car toutes les équipes joueront à l’extérieur.

Optez pour une alternative au 1N2

Les paris 1N2 sont très populaires parmi les joueurs. Pourtant, ils sont parfois difficiles à valider à cause de la possibilité du match nul.

Heureusement, les sites proposent des pronos adaptés à toutes les situations. Voici quelques exemples.

Double Chance

À privilégier si vous pensez qu’une équipe ne va pas perdre, mais qu’un match nul n’est pas à exclure.

C’est le cas par exemple pour le 3e match de poule d’une sélection déjà qualifiée pour les quarts de finale. Elle peut décider de faire tourner et donc concéder le match nul.

Le pari double chance peut aussi être intéressant en cas de match déséquilibré. Ou bien d’une rencontre de bas de table entre 2 nations qui jouent leur survie : chaque équipe a ses chances et vous êtes « certain » qu’il n’y aura pas match nul. Vous pouvez donc jouer la victoire de l’une ou de l’autre.

Pari système

Les paris système sont la meilleure alternative aux paris combinés : ils sont plus rémunérateurs et permettent même de faire une erreur. Par contre, ils coûtent plus cher.

Ce type d’enjeu est idéal pour maximiser vos gains sur une sélection limitée de pronos. Pariez par exemple sur 3 matchs : vous aurez alors 3 doubles différents, voire un pari triple qui viendra s’ajouter selon la formule choisie. Avec un combiné, vous ne jouerez que le triple.

Les paris systèmes peuvent aussi être gagnant si vous faites une erreur. Une chose qui n’est pas permise avec les combinés.

Pari Plus/Moins

Les paris « Plus/Moins » nécessitent de trouver si le nombre de buts sera supérieur ou inférieur à un certain chiffre. Vous n’avez donc pas à deviner qui va s’imposer. Seule la physionomie de la rencontre est importante : y aura-t-il des buts ? Est-ce que ce sera une rencontre serrée.

Ce type de prono peut se révéler judicieux dans les cas suivants :

Match déséquilibré avec l’une des équipes ayant une défense faible : il y a généralement beaucoup de buts dans ce genre de match.

Demi-finale : l’enjeu prend le pas sur le spectacle dans ce type de rencontre.

Tirez profit des combinés sur un match unique

En temps normal, les combinés ne peuvent être placés que sur des paris indépendants les uns des autres.

Mais certains bookmakers ont une offre spéciale qui permet de créer des combinés sur mesure à partir de sélections prises sur un seul match :

MyCombi (Betclic)

MyBet (Unibet)

MyMatch (Winamax)

Cliquez sur la rencontre qui vous intéresse afin d’accéder aux paris. L’option vous sera normalement proposée en haut de l’écran.

Choisissez au moins 2 sélections : les cotes seront multipliées comme sur un combiné classique. Saisissez le montant de votre mise et validez votre prono. Pour gagner, il faut que les 2 issues se réalisent.

Le MyMatch/MyCombi/MyBet n’est pas proposé sur le match ? Consultez la liste des paris « Combo » : ce sont des mini-combinés de 2 à 3 paris pré-sélectionnés sur la rencontre. Vous n’aurez pas la liberté de créer vous-même le prono, mais vous bénéficierez tout de même d’une cote intéressante.

Profitez d’un bonus sur vos paris combinés

Presque tous les sites de paris ont une offre spéciale paris combinés : Winamax (Combo Booster), Betclic (Multi+), Unibet (MultiMax), PMU (CombiMax).

La promo fonctionne de la manière suivante : engagez un combiné avec le nombre minimum de sélections demandées (de 3 à 5 selon les sites) : dès que vous atteignez le seuil, votre pourcentage bonus s’affichera au bas du ticket.

Plus vous choisissez de matchs, plus votre bonus augmentera. Il peut atteindre 50 % à 100 % en fonction des bookmakers. Si vous remportez votre combiné, le pourcentage sera appliqué sur le gain net généré.

Annulez votre pari si vous pensez avoir fait une erreur

Deux bookmakers vous permettent d’annuler un pari : Unibet et Betclic. Les conditions diffèrent selon les sites, mais généralement seuls les paris pré-matchs sont éligibles à cette offre.

Pour obtenir l’annulation, vous devez en faire la demande dans les 2 minutes à compter de la validation par le site. Vous récupérerez alors l’intégralité de votre mise.

Parier sur la Copa America : les erreurs à éviter

Laisser le pari aller à son terme en cas de doute

Les bookmakers offrent un outil de contrôle sur les paris : le cash out. Il permet de déboucler un enjeu de manière prématurée. Vous récupérerez ainsi une somme en cash contre l’annulation du ticket.

Le cash out peut être activé avant ou pendant les rencontres.

La somme proposée par le site dépendra de la cote du prono au moment où vous faites la demande :

Une partie de votre mise si le pari est perdant.

Votre mise + une part des gains potentiels si le ticket est gagnant.

Vous pouvez utiliser le cash out pour absorber les pertes sur un pari que vous pensez perdant, ou bien pour sécuriser une partie de votre bénéfice avant que la chance ne tourne.

Ne pas regarder les rencontres si vous pariez en Live

Certains bookmakers comme Unibet retransmettent la compétition sur leur Live TV. Si vous jouez en Live, nous vous conseillons de suivre les rencontres en streaming.

Avec la Live TV, vous aurez un aperçu de la forme de chaque équipe. Vous aurez les armes pour placer vos paris au bon moment : blessure, changement…

Attention toutefois : les matchs se jouant aux États-Unis, vous devrez prendre en compte le décalage horaire.

Les stats à connaître sur la Copa America

Voici quelques statistiques intéressantes sur la dernière édition de la Copa America.

Plus de 3,5 buts

Pérou (57 %)

Bolivie (50 %)

Équateur (40 %)

Le Pérou et la Bolivie ont joué au minimum 50 % de matchs où plus de 3,5 buts ont été inscrits. Cela témoigne d’une attaque de grande qualité, ou au contraire d’une faible défense.

Nombre de buts par match : 2,32

Lors de la Copa America 2021, il y a eu 2,32 buts inscrits par rencontre en moyenne. Ce chiffre est inférieur à celui de l’Euro 2020, où il y a eu 2,78 buts marqués par match.

Sur l’ensemble de la compétition, 39 % des rencontres ont terminé avec plus de 2,5 buts inscrits.

Nombre de buts inscrits à la mi-temps

En 2021, seuls 14,3 % des matchs ont atteint la mi-temps avec un score de 0-0. Dans tous les autres cas, au moins 1 but a été marqué avant la pause.

Autre statistique intéressante : 46,4 % des rencontres se sont terminées par un score de 1-0 à la mi-temps. En jouant le pari « Score exact à la mi-temps », vous auriez eu un peu moins de 1 chance sur 2 de gagner.

FAQ - Parier sur la Copa America

Quand a lieu la Copa America 2024 ?

La Copa America 2024 aura lieu du 20 juin au 16 juillet aux États-Unis. Elle mettra aux prises 16 des meilleures équipes du continent américain.

Comment se passe la Copa America ?

Les 16 nations qualifiées sont réparties en 4 groupes de 4. Chaque équipe joue 3 matchs de poule. Une victoire rapporte 3 points, et un match nul 1 point.

Seuls les 2 premiers accèdent ensuite aux quarts de finale. Il n’y a pas de classement des meilleurs 3e. À partir des quarts et jusqu’à la finale, les rencontres se disputent en élimination directe.

Qui a le plus de chance de gagner la Copa America 2024 ?

L’Argentine et le Brésil sont donnés gagnants par les bookmakers. L’Albiceleste est championne du monde en titre et a remporté la dernière édition de la Copa America. Le Brésil a été finaliste de la dernière édition.

Les sites de pronos voient aussi l’Uruguay faire une performance.

Qui sont les favoris à la qualification en quarts de finale de la Copa 2024 ?

Voici le favori de chaque groupe :

A : Argentine

B : Mexique

C : Uruguay

D : Mexique

Quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsque l’on parie sur la Copa America ?

Parmi les choses à ne pas faire :

Vouloir à tout prix parier sur le résultat des rencontres : misez en double chance ou en plus/moins selon les cas.

Laisser un pari sans contrôle : demandez un cash out si vous pensez que votre prono est perdant ou qu’un retournement de situation va se produire.

Ne pas suivre les rencontres si vous faites du Live Bet : la Copa America est diffusée en direct chez plusieurs bookmakers. Profitez-en.

Quelles sont les stratégies intéressantes sur la Copa America ?

Pour améliorer vos gains sur la Copa America, vous pouvez :

Misez sur une clean-sheet : plus de 2 matchs sur 3 ont fini avec l’une des 2 équipes n’encaissant pas de but lors de la dernière édition.

Jouer sur l’équipe à domicile : la moitié des rencontres ont fini avec une victoire de l’équipe à domicile en 2021

Tenter d’autres paris que les 1N2 classique quand la situation le permet : jouez le prono le plus adapté à la physionomie de la rencontre.

Quelles sont les formules de jeu intéressantes pour la Copa America ?

Les formules de jeu spéciales qui pourraient vous intéresser pour la Copa America, il y a :

Cash Out : revendez votre pari live ou pré-match et récupérez une somme en cash.

MyMatch/MyBet/MyCombo : offre de combiné sur un match unique proposée par WInamax, Unibet et Betclic.

Bonus de paris combinés : empochez un bonus au prorata du nombre de sélections qui se trouvent sur votre ticket.

Annuler mon pari : faites la demande 2 minutes maximum après avoir placé votre pari et récupérez 100 % de votre mise. Proposé uniquement par Unibet et Betclic pour le moment.

Comment ouvrir un compte chez un bookmaker ?

Pour vous inscrire, reportez-vous au tableau en haut de cette page. Cliquez dans la 3e colonne « Obtenez votre bonus » et remplissez le formulaire d’inscription.

Faites ensuite la procédure de validation et mettez de l’argent sur votre compte : vous pourrez miser sans limites sur la Copa America 2024.

Attention : les paris en ligne sont interdits aux personnes ayant moins de 18 ans.