Olympique de Marseille - Racing Club de Strasbourg 12/01/2024 : OM vainqueur et Pierre-Emerick Aubameyang buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Marseille - Strasbourg comptant pour la 18e journée de Ligue 1

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures prédictions pour Marseille – Strasbourg en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu vendredi 12 janvier à 21 h 00.

Les meilleur paris pour Olympique de Marseille (OM) - Strasbourg

● Marseille vainqueur – à 1,52 en pariant sur PMU Sport.

● Marseille remporte la première mi-temps 1-0 – à 2,90 en pariant sur PMU Sport.

● Pierre-Emerick Aubameyang buteur – à 2,30 en pariant sur PMU Sport.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Vélodrome toujours imprenable

Cette saison, l’Olympique de Marseille est intraitable à domicile. Toujours invaincus à la maison, les hommes de Gennaro Gattuso restent sur 4 victoires lors des 5 dernières rencontres, avec seulement 1 but encaissé. En 8 rencontres chez eux, ils n’ont d’ailleurs encaissé que 2 buts, pour 14 inscrits. À l’inverse, Strasbourg n’a remporté que deux rencontres à l’extérieur, pour 2 nuls et 4 défaites. Et malgré l’absence de nombreux joueurs partis pour la CAN 2024, les Phocéens devraient continuer sur leur lancée vendredi soir.

Pari n° 1 : Marseille vainqueur : 1,52 avec PMU Sport

Pari n° 2 : Marseille remporte la première mi-temps 1-0 : 2,90 avec PMU Sport

Lors des 45 premières minutes à domicile, les coéquipiers de Jordan Veretout marquent en moyenne 1,13 but, et n’en encaissent que 0,13. À l’inverse, les Strasbourgeois inscrivent seulement 0,13 but en première mi-temps à l’extérieur, et encaissent 1,13 but, avec seulement 25 % de clean sheets. Alors au stade Vélodrome, les Marseillais pourraient commencer de la meilleure des manières pour rentrer au vestiaire avec l’avantage au score.

Meilleur buteur du club cette saison en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang ne verra pas la CAN cette saison, le Gabon n’ayant pas réussi à se qualifier pour la compétition. Gennaro Gattuso voudra donc compter sur lui pour donner l’avantage aux siens face à Strasbourg. Il a déjà inscrit 5 buts en Ligue 1, et est en forme lors des dernières rencontres : 7 buts et 4 passes décisives en 7 matches, de quoi espérer voir l’attaquant trouver le chemin des filets face au Racing.