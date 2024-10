Notre top 5 des outsiders sur lesquels parier ce week-end !

Pérou vs Uruguay

Croatie vs Écosse

Serbie vs Suisse

Ukraine vs Géorgie

Avec des équipes privées de joueurs importants et des avantages considérables à domicile, pariez sur les outsiders de grande valeur pendant.

Nous avons identifié ci-dessous nos cinq meilleurs conseils pour les outsiders de ce week-end. Nous avons inclus des matches du monde entier, allant des équipes les mieux classées aux équipes les plus modestes.

Matchs & paris Cotes Ukraine vs Georgie: Georgie gagne 3.39 Serbie vs Suisse: Suisse gagne 2.74 Croatie vs Ecosse : Ecosse gagne 5.40 Pérou vs Uruguay: Pérou gagne 4.40

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Italie vs Belgique (jeudi)

Même si la Belgique est privée de joueurs clés tels que Kevin De Bruyne, Amadou Onana et Romelu Lukaku, elle représente encore une certaine valeur jeudi soir. Par ailleurs, les piètres performances de l'Italie à l'Euro suggèrent qu'elle se trouve également dans une phase de transition.

Aucun des joueurs de cette équipe d'Italie n'a marqué plus de sept buts pour la Squadra Azzurra. Certes, ils ont gagné à l'extérieur contre Israël et la France, mais nous restons prudents.

Les blessures de joueurs clés ont rallongé la cote de la Belgique. Nous utilisons cela en notre faveur.

Ukraine - Géorgie (vendredi)

L'Ukraine n'a pas l'avantage du terrain, l'invasion russe l'obligeant à jouer ce match à Poznan, en Pologne. La Géorgie a débuté sa campagne de la Ligue des Nations par des victoires sur l'Albanie et la République tchèque.

L'équipe « à l'extérieur » a enregistré une victoire spectaculaire contre le Portugal lors de l'Euro, ce qui lui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Elle a fait match nul contre la Norvège et l'Écosse lors de sa campagne de qualification pour l'Euro 2024 et s'est imposée 3-1 contre le Monténégro lors de son dernier match de préparation pour le tournoi.

Les résultats décevants de l'Euro ont été suivis de défaites contre l'Albanie et la République tchèque en Ligue des Nations. Plusieurs titulaires, dont Vitaliy Mykolenko et Andriy Yarmolenko, sont indisponibles pour ce match. Nous misons sur une victoire de la Géorgie pour prendre les trois points.

Serbie vs Suisse (samedi)

La Serbie n'a plus gagné depuis cinq matches et n'a pas réussi à marquer lors de quatre d'entre eux. La Suisse a commencé sa campagne de Ligue des Nations par des défaites contre le Danemark et l'Espagne, mais a impressionné lors de la dernière édition de la Ligue des Nations.

Ces équipes sont bien assorties du point de vue du talent, mais les récentes performances de la Serbie font qu'il est facile de soutenir la Suisse à ce prix.

Les hôtes sont également privés de Dusan Vlahovic et de plusieurs autres joueurs clés.

Croatie vs Ecosse (samedi)

Sans victoire à l'Euro et en difficulté dans un groupe de qualification assez simple, la Croatie s'est inclinée face au Portugal lors de la première journée de la Ligue des Nations. Elle s'est ensuite imposée de justesse face à la Pologne.

L'Écosse a connu un Euro décevant, mais elle a excellé dans les qualifications en s'imposant face à l'Espagne et à la Norvège. Elle a également réalisé une excellente campagne en Ligue des nations lors de la dernière édition, avec quatre victoires en six matches.

La Croatie n'est plus la force qu'elle était il y a quelques années. L'Écosse a beaucoup progressé. Nous nous attendons à ce que les visiteurs tiennent bon et ne perdent pas.

Pérou - Uruguay (samedi)

Sans victoire lors de ses six derniers matches, l'Uruguay ne mérite pas d'être le grand favori face au Pérou ce week-end.

Le Pérou n'est pas sur sa meilleure lancée, mais il n'a encaissé que cinq buts en huit matches. Ils devront faire preuve d'une grande rigueur défensive s'ils veulent battre cette équipe uruguayenne.

Le Pérou ne perd que très rarement à domicile. Le Brésil et l'Argentine sont les seules équipes à les avoir battus à Lima depuis juin 2021. Il s'agit d'une bonne option à long terme.