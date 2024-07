Nice dans le top 4 de Ligue 1 ? Les paris sont ouverts !

Après avoir terminé à 4 points du quatuor de tête la saison dernière et avoir vendu Khephren Thuram, les parieurs pourraient hésiter à miser sur Nice.

Les mesures et les signatures sous-jacentes des parieurs suggèrent toutefois qu'il y a de la valeur.

Nice avait la troisième meilleure différence de buts attendue en Ligue 1 la saison dernière. Les Niçois ont de l'argent à dépenser après avoir vendu Khephren Thuram à la Juventus. Jonathan Clauss, Morgan Sanson et Tanguy Ndombele ont déjà été recrutés.

Pari Nice Ligue 1 Cotes Vainqueur Ligue 1 23 Top 4 2.92 Podium 4.40

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les buts attendus suggèrent la malchance de la saison dernière

Seuls Marseille et le PSG ont dépensé plus en Ligue 1 que Nice au cours des cinq dernières années. La vente de Khephren Thuram affaiblit inévitablement Nice à court terme, mais le club a montré sa volonté de dépenser. Il en sera de même s'ils finissent par vendre Jean-Clair Todibo.

Tanguy Ndombélé est une option buy-low en transfert libre. Sa carrière n'a pas été à la hauteur des espérances, mais un retour en Ligue 1 pourrait-il le relancer ? Jonathan Clauss est expérimenté et sort d'une très bonne saison avec Marseille. Le maintien définitif de Morgan Sanson ajoute de l'expérience à une équipe jeune et talentueuse.

Nice était 3e à la différence de buts attendue la saison dernière et à seulement 0,1 but attendu d'avoir la meilleure défense du championnat. Son attaque a été inférieure de 9,9 buts à la différence attendue, ce qui indique que si l'équipe a été efficace sur le plan offensif, elle a également fait preuve de maladresse et a souffert de malchance. En d'autres termes, l'équipe était globalement meilleure que son nombre de points et sa cinquième place ne le laissaient supposer.

Les jeunes attaquants Terem Moffi et Evann Guessand devraient s'améliorer avec plus de temps de jeu. La saison dernière, ils figuraient déjà dans le top 13 des joueurs de Ligue 1 pour le nombre de buts attendus par match.

Des adversaires amoindris en Ligue 1

Alors que Nice est sur la bonne voie, Monaco a perdu Wissam Ben Yedder, Marseille a fait ses adieux à Pierre-Emerick Aubameyang et Lille devrait vendre Jonathan David. Trois des rivaux directs de Nice doivent remplacer leurs meilleurs buteurs. Les trois clubs ont également perdu d'autres joueurs clés.

Brest, qui a terminé troisième la saison dernière, devra jongler avec la Ligue des champions. Il est peu probable qu'ils reproduisent leur performance de 2023-24, étant donné qu'ils ont largement dépassé le nombre d'objectifs escomptés.

L'Europa League sollicitera l'équipe de Nice, mais elle disposera d'une plus grande marge de manœuvre pour effectuer des rotations par rapport à Lille, Monaco et Brest en Ligue des champions. Le PSG, Marseille et Monaco ont des chances de terminer parmi les quatre premiers au moment où nous écrivons ces lignes. Nous avons du mal à comprendre pourquoi Nice est évalué à 2,92 derrière Lille, Lyon et Lens.

Même si Todibo suit Thuram vers un départ, Nice a prouvé qu'il pouvait recruter judicieusement et qu'il était prêt à dépenser de l'argent. Cette équipe a déjà beaucoup de talent, comme elle l'a montré la saison dernière. Nous pensons qu'il s'agit d'une valeur sûre à ce prix.