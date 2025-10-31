Pronostic Monaco vs Paris, match de la confirmation à Louis II

Ce samedi 1er novembre, une belle affiche nous attend en Ligue 1. Découvrez le pronostic Monaco vs Paris de notre spécialiste.

+

Les meilleurs paris pour Monaco Paris

Le match a été analysé par notre expert et il vous propose trois cotes pour ce samedi :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62,5 % que Monaco remporte le match.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 48,7 % de voir 4 buts au minimum.

Monaco gagne et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,65 sur Unibet, soit une probabilité de 37,7 % de voir Monaco gagner la rencontre et les deux équipes marquer.

Notre pronostic Monaco vs Paris voit Monaco gagner cette onzième journée 4 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Depuis le changement d’entraîneur, l’AS Monaco va mieux. Ils viennent d’enchaîner deux victoires malgré de nombreux absents en défense et au milieu. Le match de mercredi a tourné à l’avantage des monégasques avec une victoire à Nantes 5 à 3 qui confirme le succès du week-end précédent face à Toulouse. La patte de Pocognoli se voit déjà et permet aux Rouge et Blanc de respirer avec une seconde place au classement, juste derrière le PSG.

Le Paris FC est un petit nouveau dans l’élite française, mais avec de grandes ambitions. Leur début de saison n’est pas totalement ce qui était espéré avec une douzième place et seulement 11 points marqués. Cette semaine, ils ont su remonter le score face à Lyon et obtenir un match nul après avoir été mené 3 buts à 0. Ce déplacement à Monaco s’annonce difficile pour une équipe assez inconstante.

Les effectifs probables pour Monaco Paris

Composition attendue de Monaco : Kohn - Kehrer, Salisu, Mawissa - Diatta, Coulibaly, Teze, Ouattara - Fati, Golovin - Biereth

Composition attendue du Paris FC : Nkambadio - Traoré, Mbow, Otavio, Chergui - Marchetti, Lopez, Lees-Melou - Kebbal, Simon, Krasso

Monaco pour continuer leur nouvelle série

Avec une deuxième place au classement et un match à domicile, Monaco est favori pour cette rencontre de Ligue 1. Ils ont l’expérience d’enchaîner les matchs tous les trois jours avec la Ligue des Champions et restent sur une très bonne série de six matchs sans défaite. Ils disposent de tous leurs éléments offensifs pour marquer et prendre les trois points afin de rester à un point du PSG.

Pour le Paris FC, il est plus difficile d’aborder cette rencontre. Même si le club montre de belles choses sur certains matchs, ils restent inconstant au niveau des résultats. En difficulté à l’extérieur, ils affrontent Monaco qui a récolté 13 points sur 15 possibles à domicile. Un déplacement qui s’annonce difficile et où l’obtention d’un point serait déjà un miracle.

Pronostic 1 Monaco vs Paris : Victoire de Monaco - cote de 1,6 sur Unibet

Deux équipes qui marquent souvent

En regardant uniquement le dernier match de championnat, Monaco a gagné 5 buts à 3 et le Paris FC a fait match nul 3 buts partout. Un total de 14 buts en 2 matchs qui laisse à présager deux équipes très offensives qui s’affronteront ce samedi. Les Monégasques ont déjà joué cinq matchs à domicile avec 14 buts inscrits, une moyenne qui s’approche des 3 buts par match et qui montre l’allant offensif de l’équipe de Sébastien Pocognoli. Ils ont aussi encaissé 7 buts, ce qui montre une fébrilité défensive avec au moins un but pris par match.

Mis à part la première journée de championnat au mois d’août, le Paris FC a toujours réussi à trouver le fond des filets en déplacement. Avec une moyenne d’un but par match à l’extérieur, ils devraient avoir la possibilité de profiter des quelques espaces laissés par les Monégasques. Devant, ils ne manquent pas de talent avec Kebbal, Krasso et Geubbels qui pourraient à tout moment inscrire un but et nous permettre d’assister à une rencontre spectaculaire.

Pronostic 2 Monaco vs Paris : Plus de 3,5 buts - cote de 2,05 sur Unibet

Une victoire à domicile avec les deux équipes qui marquent

L’AS Monaco est le grand favori de cette rencontre, leurs résultats, leur position au classement et leur expérience leur permettent de prendre le dessus sur un promu. Ils ont toutes les cartes en main pour dominer le Paris FC ce samedi et nous offrir un spectacle avec plusieurs buts.

Les deux équipes sont très offensives, comme le montre leur dernier match, et ils devraient encore jouer vers l’avant pour faire la différence. Monaco a montré par le passé quelques errements défensifs, avec par exemple les 3 buts encaissés à Nantes en milieu de semaine. En étant favori et avec les statistiques des deux équipes, il ne serait pas surprenant de voir les Monégasques gagner, mais en encaissant au moins un but.