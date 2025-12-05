Lille - Marseille : Résultat positif pour l’OM dans un match à buts ? Parions Sport fait grimper la cote !

Parions Sport propose une cote boostée qui mise sur un scénario à la fois favorable aux Marseillais (victoire ou match nul) et spectaculaire : "Marseille gagne ou fait match nul et les 2 équipes marquent (BTTS)", avec une cote qui passe de 2,05 à 2,35 ! Cette offre est limitée à une mise maximale de 25€.

Cette offre est idéale pour ceux qui croient en la capacité de l'OM à rivaliser avec Lille et à participer à un match où les attaques prendront le pas sur les défenses.

🎁Si vous n'avez pas encore de compte sur le bookmaker, utilisez notre code promo Parions Sport GOAL110 au moment de votre inscription pour obtenir jusqu'à 110€ de crédits de jeu, dont 10€ sans dépôt !

Analyse de la cote boostée

Ce pari combine la Double Chance X2 (victoire de Marseille ou match nul) et le fait que les deux équipes marquent (BTTS). La cote, boostée à 2,35, rend ce scénario d'autant plus attractif.

⚔️ Un duel serré en perspective : Les confrontations entre Lille et Marseille sont souvent équilibrées. Le pari sur la Double Chance X2 est un choix judicieux qui couvre deux résultats sur trois, donnant une bonne sécurité de base.

: Les confrontations entre Lille et Marseille sont souvent équilibrées. Le pari sur la Double Chance X2 est un choix judicieux qui couvre deux résultats sur trois, donnant une bonne sécurité de base. 🥅 Le scénario du "BTTS" est très probable : Les deux équipes possèdent d'excellentes armes offensives et sont connues pour leur jeu tourné vers l'avant. Un score comme 1-1, 2-1 (pour l'OM), ou 2-2 est un scénario très réaliste dans un match où la pression sera forte des deux côtés.

Les deux équipes possèdent d'excellentes armes offensives et sont connues pour leur jeu tourné vers l'avant. Un score comme 1-1, 2-1 (pour l'OM), ou 2-2 est un scénario très réaliste dans un match où la pression sera forte des deux côtés. 💰Un rendement revalorisé : Le couplage de la Double Chance et du BTTS est un pari très populaire car il anticipe un match à suspense. L'augmentation de la cote de 2,05 à 2,35 offre une belle plus-value, maximisant le gain potentiel si ce duel de haut de tableau se termine par un résultat favorable à l'OM avec des buts des deux côtés.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application de Parions Sport. Le pari spécial "Marseille gagne ou fait match nul et les 2 équipes marquent" vous attend dans la section "Cotes Boostées" du bookmaker.

Placez votre mise (jusqu'à 25€) et préparez-vous à un choc de Ligue 1 ce soir !

+