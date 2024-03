Ligue des Champions - Real Sociedad vs PSG : Andre Silva ou Kylian Mbappe 1er buteur ?

Andre Silva ou Kylian Mbappé : l'un des deux joueurs sera-t-il le 1er buteur du match Real Sociedad vs PSG ce mardi 5 mars 2024 ?

Deux équipes en petite forme

Les deux équipes ne sont pas au mieux de leur forme en ce moment. Bien que les hommes de Luis Enrique soient en tête de la Ligue 1, leurs deux derniers matches dans la compétition nationale se sont soldés par des nuls. Surtout, l'instabilité s'est installée dans le club parisien suite aux rumeurs de départ de Mbappé à la fin de la saison. L'entraîneur espagnol a décidé de le laisser au repos au milieu des deux matches et la motivation de la star française semble avoir diminué.

Le PSG a pris une avance confortable en s'imposant 2-0 contre la Real Sociedad en huitième de finale aller de l'UEFA Champions League, grâce à des buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola en seconde période.

De son côté, la Real Sociedad est septième et n'occupe pas les places européennes. En Liga, elle a perdu ses deux derniers matches et en Copa del Rey, elle a subi un coup dur en s'inclinant aux tirs au but lors du match retour des demi-finales contre Majorque. Aujourd'hui, le match de la saison est arrivé pour les Donostiarras, qui ont l'occasion d'entrer dans l'histoire.

Pour le match retour au stade Anoeta, la Real Sociedad se trouve en manque de confiance, avec seulement une victoire dans ses neuf derniers matchs.

