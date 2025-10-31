Ligue 2 : Soirée de buts en multiplex ! Unibet booste le "Plus de 13,5 buts" sur les 5 matchs à 2.25 !

Unibet propose une cote boostée pour les parieurs qui anticipent un véritable festival offensif sur l'ensemble de la soirée : "Plus de 13,5 buts lors des 5 matchs du jour" (soit au moins 14 buts au total), avec une cote qui passe de 1,90 à 2,25 !

Cette offre est idéale pour ceux qui croient à une soirée de football spectaculaire et prolifique en buts sur les terrains de Ligue 2.

Analyse de la cote boostée

Ce pari ne se concentre pas sur un seul match, mais sur la performance offensive agrégée de dix équipes. Il nécessite une moyenne d'au moins 2,8 buts par match (14 buts divisés par 5 matchs) pour être validé. La cote, boostée à 2,25, rend ce pari combiné d'autant plus attractif.

🚀 Le potentiel offensif en Ligue 2 : La Ligue 2 est connue pour être un championnat disputé où les scores fleuves sont fréquents, notamment dans les matchs à enjeu (comme ceux impliquant des équipes luttant pour le maintien ou la montée).





🚀 Le potentiel offensif en Ligue 2 : La Ligue 2 est connue pour être un championnat disputé où les scores fleuves sont fréquents, notamment dans les matchs à enjeu (comme ceux impliquant des équipes luttant pour le maintien ou la montée).





🥅 Cinq opportunités d'inscrire des buts : Plus on a de matchs, plus on a de chances de voir des buts ! La combinaison de cinq rencontres (Bastia-Clermont, Guingamp-Laval, Le Mans-Nancy, Montpellier-Rodez, et Annecy-Boulogne) offre plusieurs possibilités de scores élevés qui peuvent faire grimper le total.

💰Un rendement revalorisé : Le pari sur le nombre de buts en multiplex est populaire. L'augmentation de la cote de 1,90 à 2,25 est significative, transformant un scénario déjà probable de match ouvert en une opportunité de gain très intéressante si le spectacle est au rendez-vous.

Comment en profiter sur Unibet ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application d'Unibet. Le pari spécial "Plus de 13,5 buts lors des 5 matchs du jour" vous attend dans la section “Super cotes boostées”. Placez votre mise et préparez-vous à vibrer sur tous les terrains de Ligue 2 ce soir !

