Leur forme du moment crée une ouverture pour ces deux clubs de Premier League de finir dans le top 10

Il y a eu beaucoup de péripéties au cours des sept premières journées de la saison de Premier League.

Les habitués semblent prêts à concourir tout en haut, mais certaines équipes ont pour objectif de terminer dans la première moitié.

Fulham a peut-être été la plus grosse surprise à ce stade. Ils sont 7èmes du classement après avoir accumulé un total de 11 points. Bournemouth vise également à s'appuyer sur une première saison positive. Avec le flétrissement de Manchester United et de West Ham, chacune de ces équipes a la possibilité de percer dans le top 10.

Fulham vise à poursuivre son excellent début de saison

Fulham s’est bien installé en Premier League depuis sa promotion de Championship lors de la saison 2021/22. Ils ont terminé à la 10e place lors de leur première saison dans l’élite et sont maintenant désireux de faire encore mieux cette année.

L’équipe de Marco Silva a inscrit 10 buts jusqu’à présent, plus que des équipes comme Manchester United et Newcastle. Leur xG (Expected Goals) de 13,86 suggère qu’ils auraient dû marquer encore plus. Seuls les quatre premiers actuels et Tottenham font mieux à ce niveau.

La défense des Cottagers a également été solide. Seul Liverpool a un xGA (Expected Goals Against) meilleur que celui de Fulham, qui est de 7,37. Cependant, ils ont sous-performé par rapport à cette statistique en concédant en moyenne 1,14 but par match en championnat.

La défaite contre Manchester City avant la trêve internationale a été la première de Fulham depuis l’ouverture de la saison. Marco Silva sera ravi de la performance de son équipe, qui a terminé le match avec un xG supérieur à celui de l’équipe de Pep Guardiola.

Fulham fait face à un test difficile ce week-end contre Aston Villa, mais l’avantage de jouer à domicile pourrait être décisif. Lors de leur dernière sortie à Craven Cottage, ils ont impressionné avec une victoire 3-1 contre Newcastle et n’ont toujours pas connu la défaite à domicile cette saison.

L'équipe d'Iraola peut continuer à progresser

Bournemouth a pris la décision de licencier Gary O’Neil à la fin de la saison dernière. Andoni Iraola a été nommé à sa place et a certainement eu un impact. Les Cherries ont commencé lentement sous la direction de l’Espagnol, mais ils sont monté en puissance après quelques mois et ont terminé à la 12e place.

L’équipe d’Iraola a eu des matchs difficiles en début de saison. Ils ont déjà affronté des équipes comme Liverpool, Chelsea et Newcastle. Bournemouth a encore un match compliqué ce week-end contre Arsenal, mais ils avaient réussi à obtenir un point lors de leur dernière confrontation avec les Gunners.

Malgré ce début de saison difficile, les statistiques sous-jacentes des Cherries sont solides. Ils ont le septième meilleur xG du championnat avec 13,8. Ils se classent également dans la première moitié du classement pour le xGA.

Le départ de Dominic Solanke a été une grande perte cet été, mais Bournemouth a renforcé son attaque avec les signatures d’Evanilson, Enes Unal et Luis Sinisterra. Antoine Semenyo a également bien commencé la saison.

Andoni Iraola est également un atout majeur pour Bournemouth. L’entraîneur talentueux a rendu son équipe très difficile à affronter. Les Cherries ont tendance à être agressifs sans le ballon et préfèrent souvent presser intensément avec un marquage individuel. Iraola encourage aussi ses joueurs à jouer des ballons dans le dos de la défense adverse, exploitant certaines des lignes défensives élevées de la Premier League.