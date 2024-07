Les Spurs en quête d'une place dans le Big 4 : Ange Postecoglou peut-il tenir son pari à une cote de 2,71 ?

Postecoglou est de retour pour sa seconde saison avec les Spurs, et notre expert évalue leurs chances de finir en Ligue des champions cette année.

Les attentes étaient modestes lorsque Ange Postecoglou a pris en charge une équipe de Tottenham qui commençait une vie sans son buteur record Harry Kane.

Cependant, les Spurs ont très bien démarré la campagne 2023-24 de Premier League, avec huit victoires et deux nuls sur leurs dix premiers matches, et ils étaient toujours en course pour une place dans les quatre premiers au début du mois d'avril.

Une série de cinq défaites en six matches a permis à Aston Villa de les devancer dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, même si une cinquième place, au-dessus de Chelsea, Newcastle et Manchester United, représente une première campagne positive pour Big Ange.

Le problème pour les Spurs est que leurs rivaux sont susceptibles de s'améliorer en 2024-25 et qu'ils ne peuvent donc pas se permettre de rester immobiles s'ils veulent valider la cote de 2.71 en faisant partie des quatre premiers.

Cotes Top 4 Premier League

Club Cotes Top 4 Tottenham 2.71 Manchester City 1.07 Arsenal 1.20 Liverpool 1.42 Chelsea 2.16 Newcastle 2.50 Manchester United 2.71 Aston Villa 3.55

La régularité est cruciale pour la progression des Spurs

L'ancien entraîneur du Celtic, Postecoglou, a remporté le titre de Manager du mois de la Premier League pour la première fois en août 2023, mais le départ fulgurant de Tottenham s'est arrêté en novembre.

Les Spurs n'ont pris qu'un seul point en cinq matches contre Chelsea, les Wolves, Villa, Manchester City et West Ham, bien qu'ils aient marqué les premiers lors de ces cinq rencontres.

Les Spurs ont mis fin à cette séquence terrible en remportant une impressionnante victoire 4-1 à domicile contre Newcastle et ont gagné 13 de leurs 19 matches de championnat sur leur terrain.

Tottenham a également réalisé des performances remarquables à l'extérieur, en faisant match nul 2-2 à Arsenal et 3-3 à Manchester City, avant de battre 4-0 Villa, l'un de ses rivaux dans le top 4, en mars.

Les blessures et les trêves internationales ont perturbé leur rythme et Postecoglou espère une saison plus régulière en 2024-25.

Les joueurs influents James Maddison, Micky van de Ven et Destiny Udogie ont été limités à 26, 27 et 28 titularisations en championnat respectivement, tandis que l'attaquant brésilien Richarlison a marqué 11 buts bien qu'il n'ait été titularisé que 18 fois.

Une jeune génération devrait apporter de la profondeur à l'équipe

Le style de football offensif de Big Ange contraste fortement avec celui de son prédécesseur Antonio Conte, ce qui n'a pas manqué de poser quelques problèmes de démarrage lors de sa première saison.

Malgré les blessures et le manque de profondeur de l'effectif, les Spurs ont affronté les grosses cylindrées de la Premier League, inscrivant 17 buts en huit matches contre les quatre premiers.

Ils se sont essoufflés au cours d'une période difficile, perdant contre cinq des sept premiers en avril et mai, et leur campagne d'Europa League est un autre défi pour la deuxième saison de Postecoglou.

Toutefois, les premiers transferts de Tottenham sont encourageants : l'international suédois Lucas Bergvall et son compatriote Archie Gray, âgé de 18 ans, sont d'excellents jeunes talents.

Le recrutement d'un attaquant pourrait permettre à Tottenham de passer à la vitesse supérieure

Les Spurs ont besoin d'autres recrutements de qualité pour se hisser parmi les quatre premiers, d'autant plus que City, Arsenal et Liverpool ont de fortes chances d'occuper trois de ces places.

La défense de Tottenham se présente bien avec Udogie et Pedro Porro au poste d'arrière latéral et Van de Ven, Cristian Romero et Radu Dragusin, arrivé en janvier, en tant que défenseurs centraux.

Le gardien Guglielmo Vicario a été omniprésent lors de sa première campagne en Angleterre, tandis que Heung-Min Son a inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives en 34 titularisations en championnat la saison dernière.

L'arrivée d'un autre attaquant est une priorité, afin de concurrencer Richarlison et de permettre à Son de jouer dans son rôle le plus efficace sur le flanc gauche.

L'Anglais Ivan Toney serait la cible de Tottenham, qui doit faire preuve d'ambition sur le marché des transferts s'il veut tenir les promesses de la première saison de Big Ange dans le nord de Londres.