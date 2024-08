Les promus de Ligue 1 : entre espoir et descente aux enfers

Relégation en Ligue 1 : Analyse des risques pour les nouveaux promus (Auxerre, Angers, Saint-Étienne)

Quels sont les promus les plus menacés en Ligue 1 2024/25 ?

Pour trois équipes, le début de la saison 2024/25 de Ligue 1 est l'occasion de se réinstaller dans le haut du football français. Auxerre, Angers et Saint-Étienne ont tous assuré leur retour en Ligue 1 depuis la Ligue 2 la saison dernière. Ont-ils ce qu'il faut pour éviter un retour immédiat dans l'antichambre ?

Ce ne sont pas seulement les trois promus qui regarderont par-dessus leur épaule. Nous évoquerons également les équipes qui ont évité de peu la relégation la saison dernière et pourraient à nouveau être impliquées dans la lutte contre la descente.

Auxerre bien placé pour s'imposer en Ligue 1 après avoir remporté la Ligue 2 avec 6 défaites en 38 matchs.

Le coach de Saint-Étienne, Olivier Dall’Oglio , affiche un taux de victoire de 58,33 % depuis sa prise de fonction en décembre 2023.

L'effectif d'Angers possède la plus faible valeur marchande de Ligue 1 (27,20 M€), mais le club continue de faire confiance à son entraîneur, Alexandre Dujeux.

Pourquoi Angers est le plus vulnérable à un retour immédiat en Ligue 2

Les bookmakers semblent considérer le champion de Ligue 2 de la saison dernière, Auxerre, comme le moins susceptible des trois équipes promues à redescendre immédiatement. La bonne nouvelle pour Auxerre est qu'il a conservé tous les joueurs clés impliqués dans son ascension.

Le club a également renforcé sa défense en recrutant le défenseur de Luton Town, Gabriel Osho, ainsi que l'attaquant canadien, Theo Bair. Bair a marqué 15 buts en 41 apparitions avec le club écossais de Motherwell la saison dernière.

De l'autre côté du spectre, Angers est considéré comme le plus susceptible d'être relégué. Angers possède la plus faible valeur marchande de Ligue 1 et très peu de budget pour investir.

L'attaquant expérimenté, Lois Diony, a marqué 15 buts la saison dernière. Le problème pour Angers est qu'il a été le seul joueur à atteindre la barre des dix buts en deuxième division. La Ligue 1 est un cran au-dessus et des joueurs comme Himad Abdelli et Farid El Melali devront bien s'adapter à l'élite.

La promotion de Saint-Étienne en play-off en 23/24 est due au nouvel entraîneur, Olivier Dall’Oglio. L'ancien manager de Montpellier affiche un taux de victoire de 58,33 % depuis sa prise de fonction aux Verts en décembre 2023.

Dall’Oglio a démontré sa capacité à stabiliser Montpellier en Ligue 1. Il a ensuite obtenu la promotion de Ligue 2 avec Brest et l'a aidé à s'imposer comme un club de haut niveau, de sorte que Saint-Étienne semble être entre de bonnes mains.

Le Havre risque de sombrer dans la lutte contre la relégation

Le Havre semble être l'une des équipes les plus exposées avant la saison 2024/25 de Ligue 1. La saison dernière, les Ciel et Marine n'a réussi que sept victoires en 38 matchs, perdant près de la moitié de ses matchs de championnat. Nantes a perdu 19 de ses 34 matchs et est également considéré pour la relégation en 24/25.

Avec la défaite de Metz en barrage de relégation contre Saint-Étienne, Le Havre sera la cible numéro un des équipes promues. Le nouveau coach, Didier Digard, est un jeune entraîneur relativement inexpérimenté, ayant été entraîneur intérimaire à Nice en 2023.

L'âge moyen de l'équipe est de seulement 25,1 ans, le club ayant choisi de recruter de jeunes joueurs à fort potentiel. Cependant, c'est une stratégie risquée, tout ou rien. Si des joueurs comme Ismail Bouneb, Ruben Londja et Yanis Zouaoui ne parviennent pas à s'intégrer, une nouvelle saison de lutte pourrait attendre, surtout après le départ du vétéran attaquant André Ayew cet été.