Les bookmakers se sont trompés sur le nombre de buts attendu en 8e de finale de l'Euro 2024

Alors que les huitièmes de finale de l'Euro 2024 sont terminés, notre expert en paris a repéré une tendance que les bookmakers ont mal interprétée.

Avec les phases à élimination directe de l'Euro 2024 bien engagées, notre expert est ici pour souligner quelque chose que les bookmakers ont plutôt mal évalué jusqu'à présent.

Il n'y a pas de pénurie de talents offensifs à l'Euro 2024. Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite en Allemagne, seuls les meilleurs restent. Que ce soit les talents établis comme Harry Kane, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé qui entrent en scène ou les étoiles montantes comme Jamal Musiala et Jude Bellingham, les fans attendent des buts.

Cependant, la meilleure approche pour les parieurs à l'approche des quarts de finale peut être d'ignorer votre cœur et de suivre votre tête.

Ne pas compter sur les buts en phase à élimination directe

La plupart voudront que les derniers matchs à élimination directe des grands tournois ressemblent à un combat de boxe. Quelques poids lourds s'affrontant pendant 90 minutes avec des buts et de l'intrigue à chaque extrémité.

La réalité est souvent un peu différente. Le pragmatisme est le mot d'ordre pour la plupart lorsque nous arrivons aux moments décisifs d'un grand tournoi. La peur de ne pas perdre l'emporte sur le désir de gagner. Après tout, les tirs au but attendent.

Dans les six matchs des huitièmes de finale que nous avons vus jusqu'à présent, un total de 12 buts ont été marqués en 90 minutes - cinq d'entre eux sont venus dans le plus grand déséquilibre en Allemagne et la démolition 4-1 de la Géorgie par l'Espagne.

Cela se reflète dans les marchés de paris. Le nombre de buts attendu a chuté à mesure que nous entrions dans la dernière ligne droite, mais même alors, elles étaient plus élevées qu'elles n'auraient dû l'être.

Matchs Nbre de buts attendu avant le match Cote - Plus de 2,5 buts Buts dans le match Suisse vs Italie 2.00 1.48 2 Allemagne vs Danemark 2.50 1.89 2 Angleterre vs Slovaquie 2.25 1.69 2 Espagne vs Géorgie 2.75 2.28 5 France vs Belgique 2.50 1.79 1 Portugal vs Slovénie 2.75 2.09 0

Comme indiqué dans le tableau, le match Espagne vs Géorgie est le seul match jusqu'à présent qui a dépassé le nombre de buts attendu des bookmakers. Parier sur moins de 2,5 buts avec une unité dans chaque match des huitièmes de finale jusqu'à présent aurait conduit à un profit de +2,94 unités. Une moyenne de 2,5 buts a été marquée en phase de groupes de l'Euro 2024. En phases à élimination directe jusqu'à présent, ce chiffre est tombé à 2 malgré la victoire 4-1 de l'Espagne sur la Géorgie.

Mais cela n'a rien de nouveau dans les grands tournois. Parier sur moins de 2,5 buts avec une unité dans chaque match à élimination directe de l'Euro depuis 2000 aurait rapporté +3,23 unités. Parier sur moins de 2,5 dans chaque match de groupe aurait perdu 3,67 unités.

Cela peut valoir la peine d'être pris en compte pour le reste du tournoi.