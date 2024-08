Le renfort possible d'Abraham : une raison de plus pour parier sur le Milan AC en Serie A ?

Olivier Giroud, meilleur buteur de Milan en 2023-24, a quitté le club.

Olivier Giroud, meilleur buteur de Milan en 2023-24, a quitté le club. Le Milan l'a remplacé par Alvaro Morata, mais d'autres renforts offensifs sont nécessaires s'il veulent être compétitifs sur plusieurs fronts.

Milan a dépassé de 9,8 le nombre de buts escomptés la saison dernière. Le meilleur buteur, Olivier Giroud, a rejoint le LAFC. Tammy Abraham a une moyenne de 0,52 but attendu par match en Serie A.

Paris Milan AC vainqueur Cotes Vainqueur Serie A 7.00 Vainqueur Champions League 34

Milan a besoin de l'efficacité d'Abraham

Même après l'arrivée de Morata, les Rossoneri ont toujours été liés à Tammy Abraham. L'ancien attaquant de Chelsea serait très intéressé par un transfert et ne considère pas Everton ou West Ham comme des destinations potentielles. La Roma souhaite attirer Artem Dovbyk, ce qui ouvrirait certainement la porte à un transfert.

Tout au long de sa carrière, Abraham a obtenu une moyenne de 0,52 but attendu par match en Serie A, ce qui aurait été la deuxième meilleure performance de Milan la saison dernière. Giroud ne l'a dépassé que de 0,02. Morata était à 0,65 la saison dernière, mais ses deux dernières saison avec la Juventus ont été à 0,41.

Abraham a l'habitude de générer et de saisir des occasions de but, depuis son passage à Aston Villa en 2018-19. Milan, qui est à 7,00 et troisième favori pour remporter la Serie A, a certainement besoin de cette puissance de feu supplémentaire s'il veut renverser ses rivaux locaux la saison prochaine.

Parmi les joueurs ayant joué plus de 1 000 minutes en championnat, Rafael Leao est le deuxième joueur à avoir le plus grand nombre de buts attendus par match. Certes, Noah Okafor et Luka Jovic ont un rôle plus important à jouer, mais avec les rigueurs de la Ligue des champions et le départ de Giroud, Milan a clairement besoin d'une plus grande menace de but.

D'autres options de paris possibles si Milan ne se renforce pas

Nous éviterions de parier sur le Milan à 7,00 avec sa force de frappe actuelle. Les résultats de Morata en Italie n'inspirent pas confiance, et nous avons besoin de le voir pour le croire avec Okafor et Jovic, qui ont combiné 15 buts en Serie A la saison dernière.

Ailleurs, Naples est le favori de la Serie A à 7,90 pour remporter le Scudetto avec Antonio Conte à sa tête. Parmi les clubs italiens, l'Inter est une valeur sûre à 14 pour remporter la Ligue des champions après avoir dominé la Serie A 2023-24. Nous apprécions leur travail sur le marché des transferts sans rien faire d'extraordinaire.

La cote de Milan devient beaucoup plus attrayante si un transfert d'Abraham se produit, cependant. Morata, Abraham, Jovic, Okafor, Leao et Christian Pulisic constituent un groupe diversifié et passionnant d'options offensives. Il a peut-être connu une saison 2023-24 perturbée par les blessures, mais c'est la présence d'Abraham qui fait passer ce groupe d'agréable à redoutable. Cette équipe milanaise a désespérément besoin d'un autre buteur confirmé.