En quoi le départ de Fofana pourrait-il influencer les cotes de Monaco pour une qualification en Ligue des Champions ?

Youssouf Fofana est régulièrement annoncé sur le départ de l'AS Monaco cet été. Après une saison au-dessus des attentes, comment la vente de Fofana pourrait-elle impacter les chances monégasques pour 2024-25 ?

Milan et Manchester United sont fortement intéressés par Youssouf Fofana.

Fofana se situait dans le 95e percentile en passes progressives et le 89e percentile en dribbles réussis.

Monaco était sixième au classement du xG (Buts Attendus) la saison dernière.

Des performances supérieures aux statistiques

Monaco a terminé deuxième la saison dernière, avec six points d'avance sur le troisième. Cependant, Wissam Ben Yedder et Mohamed Camara ont déjà quitté le club, et il semble probable que Youssouf Fofana les suive. Monaco a largement dépassé ses statistiques attendues la saison dernière, se classant sixième en différence de buts attendue.

Ben Yedder était le meilleur buteur de l'équipe avec 16 buts en championnat. Personne d'autre n'a atteint la barre des dix buts. Bien qu'il n'ait effectué que 14 titularisations en championnat, Camara excellait dans la récupération du ballon, se classant dans le 91e percentile en tacles par 90 minutes. Il était également un passeur au-dessus de la moyenne dans le tiers moyen du terrain, terminant au-dessus du 80e percentile en passes progressives et en passes tentées.

Fofana laisserait sans doute un vide encore plus grand que Ben Yedder. Il était le milieu de terrain polyvalent de Monaco la saison dernière, se classant dans le 78e percentile en actions créatrices de tir, le 95e percentile en passes progressives, le 89e percentile en dribbles et le 71e percentile en interceptions. On comprend facilement pourquoi il est très convoité.

Jusqu'à présent, Monaco a recruté l'attaquant de 17 ans George Ilenikhena et le milieu de terrain de 20 ans Lamine Camara. Le prêt de Thilo Kehrer a également été transformé en transfert définitif.

Un effectif inexpérimenté pour 2024-25

Ilenikhena est une perspective excitante. Il a marqué huit buts en moins de 100 minutes de championnat pour Anvers la saison dernière. Arrivé de Metz, Camara pourrait combler ce vide au milieu de terrain, et ses statistiques devraient s'améliorer dans une équipe plus forte. Son profil correspond bien à de solides statistiques en termes de portage de balle, de tacles et d'interceptions.

Le modèle de Monaco repose depuis longtemps sur l'achat de jeunes joueurs et leur développement. Le club a connu du succès sur une longue période et ses recrutements jusqu'à présent sont porteurs d'optimisme. Néanmoins, cela ressemble à un été de transition avec le départ de joueurs expérimentés.

Compte tenu de leurs statistiques légèrement inférieures aux attentes la saison dernière, nous prévoyons un recul de Monaco en 2024-25. Leur cote à 1,50 pour terminer dans les quatre premiers semble clairement courte. Rennes et Lille à 4,00 et 2,62 respectivement représentent une bien meilleure valeur compte tenu de la qualité établie de leurs effectifs et de leurs statistiques sous-jacentes de 2023-24.

Marché des paris Cotes Monaco Finir dans les 4 premiers 1.42 Vainqueur sans PSG 4.00 Vainqueur 13.00

Cotes fournies par Vbet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.