La signature d'Onana aiguise l'appétit des parieurs pour Aston Villa : quelle place peut viser le club de Birmingham en Premier League ?

Aston Villa est proche d'un transfert de 60 millions d'euros pour le milieu de terrain Onana. Quel est l'impact de ce transfert sur les parieurs ?

Aston Villa est sur le point de conclure un accord de 60 millions d'euros pour le milieu de terrain d'Everton, Amadou Onana. Après s'être qualifié pour la Ligue des champions en 2023-24, l'arrivée d'Onana confortera-t-elle Villa dans sa position de candidat au Big 4 ?

Paris Cotes Aston Villa to finish termine dans le Big 4 3.55 Aston Villa termine dans le top 6 2.16 Aston Villa gagne la Premier League 36

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Villa a effectué le deuxième plus petit nombre de tacles en Premier League la saison dernière, et le plus petit nombre en milieu et en attaque.

Onana a effectué 3,1 tacles par match en Premier League en 2023-24

Aucun joueur de Villa n'a effectué plus de 2,3 tacles en moyenne par match.

Un besoin clair pour les Villans au milieu de terrain

Après avoir vendu Douglas Luiz à la Juventus, Villa avait clairement besoin d'un milieu de terrain. Youri Tielemans, Boubacar Kamara et Leander Dendoncker étaient loin de constituer une profondeur suffisante pour une équipe engagée sur quatre fronts. Amadou Onana est une amélioration immédiate au cœur de l'entrejeu de Villa, apportant un ensemble de qualités qui le rend excellent pour briser les attaques adverses.

Onana se classe dans le 92e percentile pour les tacles réussis par match et les duels aériens gagnés par rencontre. Âgé de 22 ans seulement, il est titulaire chez les Diables Rouges et a joué un rôle essentiel dans le sauvetage d'Everton contre la relégation la saison dernière. On s'attend à une amélioration de ses qualités balle au pied - nous prévoyons une augmentation de ses 4,61 passes qui brisent des lignes par match, maintenant qu'il évolue dans une équipe plus performante et plus fluide.

Kamara et Tielemans avaient une moyenne combinée de 4,6 interceptions par match la saison dernière. Onana était à 3,1 à lui tout seul. Ni Kamara ni Tielemans ne compensaient en multipliant les interceptions.

La tactique d'Unai Emery y est pour quelque chose, mais Villa était aussi avant-dernier pour les tacles gagnés en 2023-24, et avait le moins de tacles réalisés en milieu et en attaque. Onana, l'un des meilleurs récupérateurs de balle de la Premier League, devrait contribuer à remédier à cette situation.

Villa terminera-t-il une nouvelle fois parmi les quatre premiers ?

Villa a connu une saison 2023-24 brillante. L'équipe d'Emery a remporté quelques victoires importantes et s'est qualifiée pour la Ligue des champions pour la première fois depuis plusieurs décennies. Elle a toutefois largement dépassé la différence de buts attendue, avec un +15 contre +3,4 attendus. Le nombre de buts escomptés n'a été que légèrement supérieur à celui de Brentford et l'équipe s'est classée septième attaque de la Premier League.

Compte tenu des rigueurs de la compétition continentale pendant les mois d'hiver, Villa ne pourra pas se contenter d'une place consécutive dans les quatre premiers. Tottenham, Manchester United et Chelsea devraient être plus compétitifs. Newcastle reste également ambitieux.

La signature d'Onana est toutefois un pas dans la bonne direction. Villa a besoin d'améliorer sa profondeur de banc, et il ne fait aucun doute qu'Onana a sa place dans une équipe du top 6 après ses performances avec Everton.

Nous envisagerions certainement de prendre Villa pour finir dans les six premiers à 2,16, en partant du principe qu'il y aura d'autres recrutements de cette nature à l'avenir. Onana, avec son potentiel, augmentera certainement ce plafond la saison prochaine.