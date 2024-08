L'OM est-il une valeur sûre pour le titre de champion de Ligue 1 2024/25 avec sa ligne d'attaque ?

L'Olympique de Marseille a vécu une saison de Ligue 1 2023/24 terrible. En terminant à la 8e place, les Olympiens ont manqué l'Europe.

Marseille a terminé à 26 points du futur champion, le Paris Saint-Germain (PSG), et à neuf points de la 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des champions de l'UEFA.

Après le passage désastreux de Gennaro Gattuso à la tête de l'équipe, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, a pris les rênes de l'équipe par intérim. Gasset ayant pris sa retraite cet été, le club s'est tourné vers l'ancien entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, pour mener à bien la renaissance du club. Si l'on considère leurs options offensives pour la saison 2024/25, on peut penser que les Olympiens disposent d'un ensemble d'options plus puissant que le PSG, champion en titre.

Elye Wahi était dans le 98e percentile de Ligue 1 pour les xG en 2023/24

Mason Greenwood a été impliqué dans 0,47 but par match en 2023/24 en Liga.

La rupture du ligament croisé antérieur de Moumbagna lors de la première journée pourrait néanmoins toucher Marseille de plein fouet

Paris Ligue 1 Cotes Marseille Cotes PSG Vainqueur Ligue 1 8.70 1.28 Top 4 1.51 1.01

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

De Zerbi fait confiance au duo dynamique Greenwood et Wahi

Après plusieurs semaines de longues négociations, De Zerbi a finalement obtenu l'attaquant de Lens, Elye Wahi, pour un montant pouvant aller jusqu'à 30 millions d'euros. Le joueur de 21 ans était le deuxième choix du club après avoir été écarté de l'offre pour Eddie Nketiah d'Arsenal.

Néanmoins, Wahi a beaucoup à offrir. Il a terminé la saison 23/24 avec 0,55 xG par match, ce qui le place dans les 2 % des meilleurs buteurs du championnat. Il a également enregistré 0,63 xG + xA par match, ce qui le place dans le top 6% des meilleurs buteurs de Ligue 1.

La signature controversée de Mason Greenwood en provenance de Manchester United a renforcé l'attaque marseillaise. Greenwood a bénéficié d'un prêt fructueux d'une saison avec Getafe, un club de Liga, en 2023/24. Le joueur de 22 ans a terminé la saison en contribuant à un but tous les deux matches, avec huit buts et six passes décisives en 33 apparitions.

Bien que Marseille ait remporté une fantastique victoire lors de la première journée face à Brest, ce qui a fait baisser sa cote pour le titre de Ligue 1 à 8,70, l'optimisme du début de saison aura été tempéré par la grave blessure au genou de Faris Moumbagna. L'équipe est donc fortement tributaire de Wahi et Greenwood. Toutefois, si l'on en croit certaines informations, un prêt de Neal Maupay, d'Everton, pourrait être envisagé pour apporter un renfort expérimenté, ce qui rendrait la cote du titre plus attrayante.

Le PSG a-t-il plus de profondeur en attaque que les Olympiens ?

On peut dire que la ligne d'attaque de Marseille a le potentiel d'être aussi efficace que celle du PSG. Les champions en titre pourraient également être privés de Goncalo Ramos pour une période de plusieurs mois, après avoir subi une grave blessure à la cheville lors du premier match de la saison.

Actuellement, le PSG ne peut compter que sur Randal Kolo Muani au poste d'avant-centre, Bradley Barcola pouvant être un attaquant de complément. Il sera essentiel de maintenir Kolo Muani en forme, étant donné qu'il faisait partie des 2 % des meilleurs buteurs de Ligue 1 par match la saison dernière. Le jeune Ilyes Housni est certainement trop jeune pour se voir confier le rôle de meneur de jeu des prétendants au titre de champion de Ligue 1.

Tout cela suggère que la cote actuelle de 1,28 du PSG pour défendre sa couronne pourrait être quelque peu mince, à moins qu'il n'ait recours au marché des transferts avant la fin du mois d'août.