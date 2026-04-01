Inscription NetBet : comment ouvrir un compte ?

Inscription NetBet Caractéristiques 📝 Type d'inscription Similaire aux autres plateformes de bookmakers, l’inscription sur Netbet comporte plusieurs étapes essentielles à suivre pour valider rapidement votre compte et profiter du bonus de bienvenue. Munissez-vous de tous les documents nécessaires à l’inscription pour ne pas perdre de temps et profiter rapidement de la plateforme Netbet. 📱 Appareils Pour débuter votre inscription sur NetBet, rendez-vous d’abord sur le site officiel netbet.fr. Cliquez ensuite sur le bouton "Inscription", situé en haut à droite de la page. Vous avez également la possibilité d’utiliser l’application NetBet disponible sur iOS et Android. ⌛ Temps d'inscription Moins de dix minutes vous suffiront pour vous inscrire sur la plateforme NetBet. Renseignez simplement vos informations personnelles pour pouvoir profiter rapidement de la plateforme de jeu. 🪪 Méthode de vérification Pour vérifier et valider votre compte NetBet, il vous suffit d’envoyer vos documents personnels (carte d’identité, passeport) ainsi que vos données bancaires, essentielles pour retirer vos futurs gains, puis d’attendre la réception d’un code de validation par courrier. Une fois ce code reçu, il vous faudra simplement l’entrer dans votre compte pour finaliser définitivement sa validation. ✔️ Code et lien d'inscription Inscrivez-vous ici >>

Code promo NetBet NBGOAL

Découvrez notre guide complet pour vous inscrire sur NetBet, l’une des plateformes de paris sportifs en plein essor aujourd’hui en France. Suivez chaque étape pour créer votre compte et profitez du bonus de bienvenue pour commencer à parier le plus rapidement possible !

⭐ Notre avis NetBet détaillé

⛔ Le bonus de bienvenue NetBet est temporairement indisponible. Nous vous informerons dès qu'il sera de retour !

I nscription NetBet : ouvrir un compte de A à Z

Voici toutes les étapes à suivre pour s'inscrire sur le bookmaker et profiter pleinement de l'offre de jeu proposée par le site de paris sportifs.

1. Rendez-vous sur le site ou l'appli NetBet

Commencez par vous rendre sur netbet.fr ou par télécharger l'application paris sportifs du bookmaker. Cliquez ensuite sur le bouton "Inscription" en haut à droite de votre écran.

2. Le formulaire d'inscription NetBet

Vous serez redirigé vers le formulaire d'inscription du bookmaker.

NetBet a d'abord besoin de votre nom de famille, votre prénom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre adresse email.

Ne tentez pas d'utiliser une fausse identité, car si le bookmaker ne peut pas la vérifier, vous ne pourrez pas valider la création de votre compte.

3. Choisissez vos identifiants

Définissez ensuite votre pseudo et votre mot de passe. Notez-les bien car vous en aurez besoin pour vous connecter à votre compte.

4. Indiquez le code promo NetBet

Un champ du formulaire est dédié au code promo NetBet. Indiquez NBGOAL pour pouvoir profiter du bonus de bienvenue offert par le bookmaker.

5. Fixez vos limites de jeu

Pour pouvoir jouer de façon responsable, il est important de définir vos limites : montant maximum de dépôt, de mise et de retrait automatique hebdomadaires.

6. Justifiez votre identité

NetBet doit impérativement vérifier votre identité. Il vous faudra alors fournir à la plateforme une copie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile.

7. Vérifiez la création de votre compte

Lorsque le bookmaker aura vérifié vos documents, vous recevrez un code de validation par voie postale. Entrez ce code dans les informations de votre compte afin de valider définitivement la création de votre compte et pouvoir commencer à profiter de l'offre de jeu de NetBet.

Quelles sont les conditions d'inscription ?

Pour s’inscrire sur NetBet, plusieurs conditions doivent être respectées. Tout d’abord, le joueur doit être majeur (18 ans ou plus), conformément à la réglementation sur les jeux d’argent en ligne en France. Lors de l’inscription, il est obligatoire de fournir des informations personnelles exactes, telles que : le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone.

Le futur parieur doit également résider en France ou dans un pays où NetBet est autorisé. Une pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport) ainsi qu’un RIB sont exigés pour la validation du compte. Ces documents doivent être envoyés dans un délai de 30 jours après l’inscription. Ne tardez pas !

Pour finaliser l’activation du compte, un code de validation est envoyé par courrier postal. Ce code doit être renseigné sur la plateforme afin de débloquer définitivement toutes les fonctionnalités, notamment les retraits d’argent. Notez bien que sans la validation complète du compte, l’accès aux retraits et à certaines fonctionnalités restera limité.

Pourquoi s’inscrire sur NetBet ?

S’inscrire sur NetBet, c’est rejoindre l’une des plateformes de paris sportifs les plus complètes et attractives du marché français.

NetBet séduit avant tout par son large choix de sports et de compétitions, couvrant aussi bien les disciplines populaires comme le football, le tennis ou le basketball que des sports plus spécifiques comme le biathlon, le ski ou la Formule 1.

L’un des atouts majeurs de NetBet aujourd’hui est sans aucun doute son bonus de bienvenue très avantageux, permettant d’obtenir jusqu’à 100€ en freebets grâce au code promo NBGOAL. Cette offre permet aux nouveaux joueurs de parier avec moins de risques et de maximiser leurs opportunités de gains dès leur inscription sur la plateforme.

Enfin, NetBet propose des cotes compétitives, des promotions régulières et un programme de parrainage avantageux, permettant de gagner des freebets en invitant ses proches. Avec une inscription rapide et sécurisée, NetBet s’impose désormais comme un choix incontournable pour les passionnés de paris sportifs.

Inscription NetBet : 100€ de bonus à débloquer

Comme la plupart des bookmakers, Netbet offre un bonus paris sportifs pouvant atteindre 100€ sous forme de freebets. Ce bonus est divisé en deux parties : Un premier pari remboursé jusqu'à 50€ s'il est perdant (2 x 25€), puis 50€ de cashback sur vos prochaines mises.

Ce cashback est à débloquer dans les 30 jours suivant la validation de votre compte. Il est calculé sur la base de vos mises perdantes et est crédité en deux fois (2x25€ max).

Problèmes avec l’inscription sur NetBet

Comme sur n’importe quelle plateforme, il est possible que vous rencontriez plusieurs problèmes lors de votre inscription sur NetBet. Voici quelques exemples pour vous aider à faire face à ces potentiels problèmes :

Validation des documents :

Pour finaliser l’inscription, il est obligatoire d’envoyer une pièce d’identité valide et un relevé d’identité bancaire (RIB). Veillez à ce que ces documents soient bien visibles et conformes pour éviter que NetBet refuse la validation du compte.

Bénéficier du bonus de bienvenue :

Assurez-vous d’avoir bien rentré le code promo « NBGOAL » au moment de votre inscription pour profiter du bonus de bienvenue d’une valeur pouvant atteindre 100€ en freebets.

Code de validation :

Après votre inscription, NetBet envoie un code de validation par courrier postal. Si ce courrier met du temps à arriver (généralement sous 7 à 10 jours), il est conseillé de vérifier l’adresse indiquée et, si besoin, de contacter le service client pour demander un renvoi. Ce code est obligatoire dans la validation de votre compte et vous ne pourrez retirer vos gains sans celui-ci.

Inscription refusée :

Si votre inscription est refusée, assurez-vous dans un premier temps que c’est la première fois que vous créez un compte sur cette plateforme. En effet, il est impossible de créer un second compte avec le même nom et la même adresse. De plus, seules les personnes majeures (18 ans et plus) et résidant dans un pays où NetBet est autorisé peuvent s’inscrire. Si l’inscription est refusée pour ces dernières raisons, il n’y a malheureusement aucune solution possible.

Inscription NetBet : le bonus de parrainage

Comme beaucoup d'autres bookmakers, NetBet offre un bonus de parrainage. Et il n'y a pas de limite. Vous pouvez parrainer autant de proches que vous le souhaitez !

Envie d'en profiter ? Pour parrainer un nouveau joueur, suivez ces étapes simples :

connectez-vous à votre compte, puis accédez aux sections "Promotion" et "Parrainage".

Ensuite, entrez l'adresse email de la personne que vous souhaitez parrainer.

Cette personne recevra un email et devra suivre toutes les étapes, de l'inscription sur Netbet jusqu'à la réalisation de son premier pari (d'un montant minimum de 15 euros).

Une fois ce premier pari effectué, le parrain recevra 20 euros en freebets. Le filleul, quant à lui, ne bénéficiera d'aucun bonus lié au parrainage.

❓ Inscription NetBet - FAQ -

Quels sont les documents nécessaires pour valider mon compte ?

Pour valider votre compte NetBet, vous devrez fournir une pièce d'identité officielle (comme une carte d'identité ou un passeport) et un justificatif de domicile récent (facture de services publics, relevé bancaire, etc.). Ces documents permettent de vérifier votre identité et votre adresse.

Pourquoi dois-je vérifier mon compte ?

La vérification de votre compte est une exigence légale qui permet de garantir que vous êtes majeur et que vous résidez dans un pays où NetBet est autorisé. Cela aide également à prévenir la fraude et à protéger votre compte.

Puis-je avoir plusieurs comptes sur NetBet ?

Non, chaque utilisateur est autorisé à avoir un seul compte sur NetBet. La création de plusieurs comptes est contraire aux conditions d'utilisation et peut entraîner la fermeture de tous vos comptes.

Puis-je m'inscrire sur NetBet depuis un mobile ?

Oui, il est tout à fait possible de réaliser son inscription depuis l'application ou la version mobile de netbet.fr. Vous pourrez également obtenir votre bonus de bienvenue en jouant avec votre smartphone ou votre tablette.

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