Euro 2024 : Un Nouveau Triomphe Italien ? Parier Contre les Champions en Titre

Découvrez si parier contre les champions en titre lors des tournois internationaux majeurs est une stratégie rentable, en analysant leurs performances depuis 1998.

Parier sur les champions en titre lors des grands tournois internationaux de football a-t-il été rentable ? Pour être franc, non. En fait, soutenir les champions en titre de la Coupe du Monde et de l'Euro depuis 1998 a été tout à fait désastreux.

Dans cette analyse, nous examinerons comment les champions en titre de la Coupe du Monde et de l'Euro se comportent lorsqu'ils défendent leurs titres lors du tournoi suivant. Plus précisément, nous analyserons leurs performances dans les marchés 1X2 et de handicap asiatique avec des mises égales.

Parier Contre les Champions de l'Euro

Comment les parieurs ont-ils réussi en pariant contre les champions en titre de l'Euro depuis 2000 ? Nous nous concentrerons sur les champions suivants :

L'Allemagne à l'Euro 2000, championne en titre de l'Euro 1996

La France à l'Euro 2004, championne en titre de l'Euro 2000

La Grèce à l'Euro 2008, championne en titre de l'Euro 2004

L'Espagne à l'Euro 2012, championne en titre de l'Euro 2008

L'Espagne à l'Euro 2016, championne en titre de l'Euro 2012

Le Portugal à l'Euro 2020, champion en titre de l'Euro 2016

Parier Contre les Champions de l'Euro : Marché 1X2

Le tableau ci-dessous illustre les résultats des paris 1X2 concernant chaque champion en titre de l'Euro depuis le tournoi de 2000. La rentabilité pour chaque résultat – victoire, match nul ou défaite – est calculée à « mises égales », en utilisant des cotes moyennes avec une marge standard de 4,5 % de bookmaker. « Mises égales » signifie parier une unité sur chaque résultat. Par exemple, parier une unité sur la victoire du Portugal à chaque match de l'Euro 2021 aurait entraîné une perte de -2,55 unités, tandis que parier une unité sur chaque adversaire du Portugal pour gagner aurait rapporté un bénéfice de +0,68 unité.

Tableau 1 : Performance des champions européens en titre dans le marché 1X2 au tournoi suivant

ÉQUIPE MATCHS V-N-D GAIN VICTOIRE GAIN NUL GAIN DÉFAITE Allemagne 2000 3 0-1-2 -3 0,22 2,52 France 2004 4 2-1-1 -0,5 -0,21 3,6 Grèce 2008 3 0-0-3 -3 -3 3,57 Espagne 2012 6 4-2-0 0,76 0,75 -6 Espagne 2016 4 2-0-2 -1,1 -4 5,75 Portugal 2020 4 1-1-2 -2,55 -0,56 0,68 TOTAL 24 9-5-10 -9,39 -6,8 10,12 ROI % -39,10% -28,30% 42,20%

En considérant les champions en titre de l'Euro depuis 2000, nos six nations ont disputé 24 matchs lors des tournois suivants. Soutenir chacune de ces équipes avec des mises égales aurait entraîné une perte de plus de 39 %, tandis que parier sur leur défaite à chaque match aurait rapporté un bénéfice impressionnant de plus de 42 %.

En fait, seul un champion européen en titre a rapporté un bénéfice lors du tournoi suivant, à savoir l'Espagne en 2012.

Parier Contre les Champions de la Coupe du Monde

Nous observons également une tendance similaire en examinant les champions en titre de la Coupe du Monde. Ici, nous examinons les champions suivants :

Le Brésil à la Coupe du Monde 1998, champion en titre de 1994

La France à la Coupe du Monde 2002, championne en titre de 1998

Le Brésil à la Coupe du Monde 2006, champion en titre de 2002

L'Italie à la Coupe du Monde 2010, championne en titre de 2006

L'Espagne à la Coupe du Monde 2014, championne en titre de 2010

L'Allemagne à la Coupe du Monde 2018, championne en titre de 2014

La France à la Coupe du Monde 2022, championne en titre de 2018

Parier sur chaque équipe pour gagner chaque match avec des mises égales aurait entraîné une perte de plus de 28 %, tandis que parier sur leur défaite à chaque match aurait rapporté un ROI stupéfiant de 160 %, soit un total de 49,61 unités à partir de seulement 31 unités mises.

Tableau 2 : Performance des champions de la Coupe du Monde en titre dans le marché 1X2 au tournoi suivant

ÉQUIPE MATCHS V-N-D GAIN VICTOIRE GAIN NUL GAIN DÉFAITE Brésil 1998 7 4-1-2 -1,62 -3,95 2,77 France 2002 3 0-1-2 -3 1 12,93 Brésil 2006 5 4-0-1 0,4 -5 0,2 Italie 2010 3 0-2-1 -3 6,08 3,95 Espagne 2014 3 1-0-2 -1,61 -3 7,53 Allemagne 2018 3 1-0-2 -1,54 -3 22,85 France 2022 7 5-1-1 1,61 -3,9 -0,62 TOTAL 31 15-5-11 -8,76 -11,77 49,61 ROI % -28,3% -38,0% 160,0%

Ainsi, on peut voir que parier contre les Champions en Titre : Pour les tournois futurs, il pourrait être judicieux de continuer à parier contre les champions en titre, en particulier dans le marché 1X2. Cette stratégie a montré des résultats positifs constants.

Pour l'Euro 2024, cela signifie qu'il pourrait être rentable de parier contre l'Italie, championne en titre, en analysant soigneusement leurs matchs et les cotes proposées.

Conclusion : Parier Contre les Champions

Bien que nous parlions d'un échantillon de petite taille, la tendance a été assez marquée. Il a été rentable de parier contre les champions en titre lors du tournoi majeur suivant. Pour l'Euro 2024, envisagez de parier contre les champions européens en titre, l'Italie, dans les marchés 1X2.

15 juin : Italie vs Albanie

20 juin : Italie vs Espagne

24 juin : Italie vs Croatie