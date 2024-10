De Yes-Man à Ger-Man : l'Angleterre de Tuchel peut-elle gagner la Coupe du monde 2026 ?

Thomas Tuchel, diplômé en économie, est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre, suite au départ de Gareth Southgate.

Le fait de ne pas quitter Berlin avec un trophée cet été a mis fin à un règne de Southgate quelque peu impressionnant mais vide.

Si certains supporters et une grande partie des médias anglais s'opposent à l'embauche d'un entraîneur étranger, ces objections s'estomperont probablement si l'Allemand soulève le trophée Jules Rimet avec un sourire radieux aux États-Unis dans deux ans.

Jetons un coup d'œil aux cotes des vainqueurs de la Coupe du monde 2026, maintenant que Thomas Tuchel est à la tête de l'équipe d'Angleterre.

Paris Coupe du monde 2026 Cotes France 7.00 Espagne 7.00 Brésil 7.00 Angleterre 7.50 Argentine 10.00 Allemagne 10.00

Le succès national dans les tournois à élimination directe offre-t-il un modèle pour le niveau international ?

Après Sven-Goran Eriksson et Fabio Capello, Tuchel est le troisième entraîneur non-anglais à diriger l’équipe nationale. Ne vous y trompez pas : l'objectif est de mener une équipe de joueurs anglais à la victoire lors d'un grand tournoi, arborant fièrement l'emblème des Trois Lions, tandis que des millions de supporters célèbrent à la maison en croix blanche et rouge de St George.

C'est ce à quoi ressemble le succès pour Thomas Tuchel dans son nouveau rôle. De "Yes Man" à "Ger-Man". La raison pour laquelle l'Angleterre a décidé de recruter l’entraîneur de 51 ans est son historique de victoires en tournois.

De plus, Tuchel a remplacé Frank Lampard en tant qu’entraîneur de Chelsea en janvier 2021, malgré les inquiétudes liées au fait de rejoindre le club en milieu de saison. Après s’être rapidement installé à Londres, Tuchel, qui venait de diriger le PSG, est devenu le premier entraîneur à atteindre deux finales consécutives de la Ligue des champions avec deux clubs différents.

Cette fois, il a réussi, offrant à Chelsea sa deuxième couronne de Ligue des champions de l'UEFA, en battant Manchester City de Pep Guardiola en finale, rendant la victoire encore plus douce pour les fans des Blues.

L’influence immédiate de Tuchel à Chelsea a conduit l'équipe en finale de la FA Cup et de la Ligue des champions, en ne concédant que deux buts en neuf matchs.

Un passage à trois défenseurs centraux avec des ailiers a instantanément eu un écho dans le vestiaire. En conséquence, Chelsea a réussi une série de 14 matchs sans défaite au début de l’ère Tuchel, marquant le meilleur départ de tout entraîneur dans l'histoire du club.

Lors de sa première saison complète à Stamford Bridge, la tentative de Tuchel de défendre le trophée européen a été interrompue par le Real Madrid lors d'une rencontre palpitante en deux manches. Son équipe de Chelsea est devenue seulement la deuxième équipe anglaise à marquer trois buts à l'extérieur au Bernabéu en compétition européenne.

La capacité de Tuchel à naviguer dans le football à élimination directe a permis à Chelsea d’atteindre deux autres finales - la Carabao Cup et la FA Cup à Wembley - toutes deux perdues aux tirs au but contre Liverpool.

Pendant son mandat à Chelsea, l’Allemand a assuré sa place dans l’histoire de la Premier League. Parmi les entraîneurs ayant dirigé au moins 50 matchs en Premier League, seulement huit affichent un pourcentage de victoires supérieur à celui de Tuchel, qui est de 56 %.

Le passage de Tuchel à Chelsea était sa deuxième tentative en finale de la Ligue des champions. L’ancien entraîneur du PSG avait conduit les Parisiens à une finale contre le Bayern Munich un an auparavant, en 2020, un club qu'il allait entraîner par la suite dans son pays natal.

Son impact à Chelsea souligne sa capacité à obtenir des résultats rapides et à trouver un système qui satisfait ses meilleurs joueurs. C’est précisément ce que les fans anglais attendent, et c’est quelque chose que peu d’entraîneurs ont réussi à maîtriser.

Tuchel s'est peut-être appuyé sur la défense à Chelsea, mais avec l'Angleterre, il est prêt à changer de cap et à dynamiser l'attaque.

Au Bayern Munich, Harry Kane, capitaine de l’Angleterre, a marqué 44 buts et délivré 12 passes décisives à ses coéquipiers en seulement 45 matchs sous les ordres de Tuchel. Cela représente un but toutes les 89 minutes. Le capitaine anglais a même affiché une moyenne d'un but toutes les 79 minutes, soit le meilleur ratio de minutes par but qu'il ait eu sous un entraîneur.

Du point de vue des paris, la question brûlante est de savoir si Thomas Tuchel peut réussir la transition vers la scène internationale et obtenir des résultats similaires. Le succès dans les meilleures ligues domestiques d’Europe peut-il servir de feuille de route pour remporter la Coupe du monde ? L’argument rationnel est que recruter un entraîneur performant au niveau national ne garantit pas automatiquement des trophées internationaux.

Avec l’Angleterre parmi les favoris des cotes de paris à 7,50, aux côtés de favoris comme l’Espagne et l’Argentine, il semble sage pour les parieurs de rester patients et d’éviter de réagir précipitamment aux dernières nouvelles.

L'Angleterre de Thomas Tuchel : Etre patient avant de parier sur la gloire

« Il y a un nouveau jouet brillant dans l’équipe d’entraîneurs d’Angleterre, alors dépêchons-nous de les soutenir pour tout gagner. » Certains le feront, d'autres non, mais la réalité est que nous sommes tous dans l’incertitude quant à la manière dont la nomination de Tuchel et la trajectoire de l’Angleterre se dérouleront.

La réalité est que, même après les deux derniers matchs de la Ligue des Nations de l'Angleterre contre la Grèce et l'Irlande en novembre, les cotes de la Coupe du monde 2026 ne changeront probablement pas de manière significative dans les six prochains mois.

Alors, pourquoi ne pas attendre ? À moins, bien sûr, que la Grèce et l'Irlande ne subissent une série de défaites 8-0 contre une équipe du Brésil en pleine renaissance. Parfois, la meilleure approche est simplement d'attendre. Tuchel doit équilibrer son approche minutieuse avec la nécessité de transmettre des stratégies essentielles lors d’une brève pause internationale.

N’ayant aucune expérience préalable dans les tournois internationaux en tant qu’entraîneur ou joueur, il devra également faire face à la presse anglaise, réputée pour sa dureté, dans son nouveau rôle. Le parcours de l'Angleterre sous sa direction promet d'être riche en rebondissements.

À l’heure actuelle, l’Espagne et l’Argentine apparaissent comme les perspectives de paris les plus intéressantes pour la Coupe du monde 2026. Les vainqueurs de la Copa América et de l’Euro méritent votre attention à cet égard. À ce prix, l'Argentine est la sélection la plus intéressante pour le moment. Nous en savons plus sur eux sous la direction de Lionel Scaloni.

Scaloni a obtenu 61 victoires sur 81 matchs, avec une moyenne de 2,42 points par match. La maîtrise du football de tournoi, de l’expérience et des « arts sombres » traverse les veines de toute l’équipe, dirigée par l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Messi pourrait bien voir la Coupe du monde 2026 aux États-Unis comme son dernier tournoi.

Cependant, avec l'équipe jeune et prometteuse de l'Angleterre, et le potentiel de Tuchel à exploiter leurs qualités, le plafond est extrêmement élevé. La FA le sait, et c'est évident pour tous les fans de football - cette génération est aussi passionnante que possible.