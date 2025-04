Course au maintien : pourquoi miser sur des matchs à buts avec Le Havre ?

Défense perméable, attaques libérées, maintien et adversaires forts : tous les ingrédients sont réunis pour voir des rencontres riches en buts.

Actuel 16e de Ligue 1 et potentiel relégable, Le Havre surprend par le nombre de buts inscrits et concédés lors de ses derniers matchs. Avec une course au maintien à venir et un calendrier chargé avec des chocs face à des équipes du haut de tableau en cette fin de saison, voici pourquoi il serait intéressant de parier sur le nombre de buts élevés lors des prochains matchs du Havre.

Paris Cotes PSG vs Le Havre : Plus de 3,5 buts 1.53 PSG vs Le Havre : Plus de 4,5 buts 2.16

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Une moyenne de 4,6 buts sur leurs 8 derniers matchs

Le chiffre est frappant : 15 buts inscrits pour 22 buts encaissés lors des 8 derniers matchs de Ligue 1, soit une moyenne de 4,62 buts lors des derniers matchs du Havre. Des statistiques qui sont de loin les plus élevées de Ligue 1, et même d’Europe, sur cette période. Une dynamique exceptionnelle, surtout pour une équipe en lutte pour le maintien, habituellement associée à un jeu fermé et prudent.

Un chiffre qui traduit plusieurs choses :

Une défense en grande difficulté, souvent dépassée face aux attaques adverses.

Une volonté offensive affirmée, poussée par l’urgence de marquer et gagner pour survivre.

Des matchs ouverts et débridés, avec des retournements de situation fréquents.

Parmi ces 8 dernières rencontres, on retrouve des résultats impressionnants. Une victoire 3-4 sur la pelouse du RC Lens, une défaite 4-2 sur la pelouse de l’OL et une récente défaite 1-5 face à l’OGC Nice. Des matchs ouverts à répétition qui démontrent une certaine constance et non pas une simple anomalie pour l’actuel 16e de Ligue 1, qui n’est qu’à 2 petits points de sortir de la zone de relégation.

Une donnée précieuse pour les parieurs à la recherche de paris over buts. Bien que les côtes aient été ajustées au vu des derniers résultats de cette équipe, certains choix peuvent encore être intéressant sur l’over 3,5 et même 4,5 buts.

Des choix logiques à envisager, notamment au vu du calendrier qui attend les hommes de Didier Digard face à des équipes offensives de la première moitié de tableau.

Un calendrier qui nous promet du spectacle

Conscients de leur calendrier chargé et de la course au maintien qui se lance désormais, les coéquipiers d’André Ayew n’ont plus le choix que de s’imposer pour sortir de la zone rouge. Une nouvelle donnée importante à prendre au vu des derniers matchs compliqués qui attendent les Havrais.

Un premier choc ce week-end sur la pelouse du Paris-Saint-Germain nous plongera à nouveau directement dans le bain des matchs à buts. Face à la meilleure attaque de Ligue 1, la 5e plus mauvaise défense de Ligue 1 pourrait bien continuer sa série de matchs à buts. Avec un score de 3-3 au match aller, tout porte à croire que le même scénario pourrait bien se reproduire sur la pelouse des parisiens déjà champions.

Mais ce n’est que le début. En effet, Le Havre recevra ensuite Monaco, en pleine course à la qualification en Ligue des Champions. Les Havrais sont la pire équipe de Ligue 1 à domicile avec 37 buts concédés en 15 matchs cette saison, soit une moyenne de 2,47 buts encaissés par match sur leur pelouse. Et ce n’est pas fini puisque Le Havre recevra Marseille puis se déplacera à Strasbourg lors de la dernière journée, deux équipes du Top 5 qui jouent encore leur avenir européen.

À retenir pour les parieurs :

Quasiment tous les prochains adversaires jouent un enjeu fort (Europe, podium).

Le Havre encaisse beaucoup, surtout à domicile.

Les Havrais sont désormais dans l’obligation de gagner pour se maintenir, donc d’ouvrir le jeu, quitte à s’exposer encore davantage.

Cette fin de saison s’annonce donc intense pour Le Havre, avec un enchaînement de rencontres compliquées mais propices aux paris sur les over buts.