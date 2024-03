Service client Betclic : contacter Betclic par tél, mail, live tchat

Présent depuis plus de 10 ans, Betclic est un acteur phare des paris sportifs et cela est en raison d'un service client de qualité.

Service client Betclic : options et conseils pour contacter Betclic

Betclic, reconnu comme un des leaders des paris en ligne, se distingue également par sa proximité avec sa clientèle. Que ce soit pour poser des questions, résoudre un problème notamment en matière de code promo ou obtenir des informations, diverses méthodes de contact sont mises à disposition des utilisateurs. Voici un tour d'horizon complet des options de contact chez Betclic.

Les différentes manières de contacter Betclic

Betclic propose plusieurs canaux de communication pour répondre aux besoins variés de ses utilisateurs. Chaque méthode de contact a ses particularités, adaptées aux différentes situations que peuvent rencontrer les parieurs.

Service client Betclic : le chat en direct pour une réponse rapide

Le Chat en Direct est la solution la plus rapide et la plus interactive pour obtenir une réponse immédiate. Accessible depuis la page d'accueil du site Betclic (www.betclic.fr), il permet une communication directe et personnalisée avec un conseiller. Pour l'utiliser, il suffit de se rendre sur le site, de cliquer sur l'onglet « Aide » et d'engager la conversation dans la fenêtre de chat qui s'ouvre. Ce service est disponible tous les jours de 08h00 à minuit, sans frais.

Accès direct sur le site officiel

Service gratuit

Disponibilité quotidienne de 08h00 à minuit

Comment contacter Betclic : par e-mail, idéal pour garder une trace écrite

Pour ceux qui préfèrent une communication écrite ou souhaitent conserver un historique de leurs échanges, l'adresse e-mail support@betclic.fr est une excellente option. Simple à utiliser, il suffit d'envoyer un e-mail depuis sa messagerie personnelle. Les réponses de Betclic sont généralement fournies sous 24 à 48 heures.

Contact via e-mail : support@betclic.fr

Service disponible à tout moment

Réponse sous quelques heures

Service client Betclic : le contact téléphonique pour un échange direct

Certaines situations nécessitent un échange vocal direct. Betclic offre cette possibilité via le numéro 01.70.72.21.91, joignable tous les jours de 08h00 à minuit. Ce service est gratuit depuis une box internet mais peut entraîner des frais si l'appel est effectué depuis un mobile.

Numéro de téléphone : 01.70.72.21.91

Appel gratuit depuis une box internet

Disponibilité quotidienne de 08h00 à minuit

Récapitulatif des options pour savoir comment contacter Betclic

Pour résumer, voici les différentes manières de contacter Betclic et leurs particularités :

Par Live Chat : Une méthode rapide et interactive, idéale pour des réponses immédiates. Disponible chaque jour de 08h00 à minuit.

Une méthode rapide et interactive, idéale pour des réponses immédiates. Disponible chaque jour de 08h00 à minuit. Par E-mail : Parfait pour ceux qui souhaitent conserver un historique de leurs communications. Les réponses sont généralement fournies sous quelques heures.

Parfait pour ceux qui souhaitent conserver un historique de leurs communications. Les réponses sont généralement fournies sous quelques heures. Par Téléphone : Pour un contact direct et personnel. Ce service est disponible tous les jours de 08h00 à minuit, gratuit depuis une box internet.

Ces différentes méthodes de contact reflètent l'engagement de Betclic à offrir une expérience client de qualité, en fournissant un support adapté à chaque situation. Que vous soyez un parieur débutant ou expérimenté, Betclic assure un accompagnement et une assistance sur mesure.