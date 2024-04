Comment supprimer son compte ZEbet ?

Vous souhaitez savoir comment supprimer votre compte ZEbet ? On vous donne tous les détails.

Comment clôturer votre compte ZEbet ? Suivez le guide!

Avoir un compte actif chez un bookmaker comme ZEbet présente de nombreux avantages pour les passionnés de paris sportifs. Cela dit, différentes raisons peuvent vous amener à vouloir le fermer. Si c'est la décision que vous avez prise, cet article vous présente la procédure de suppression de votre compte ZEbet, et ce, de manière définitive.

Étape par étape : fermez votre compte facilement

La suppression d'un compte chez ZEbet se fait en quelques étapes, que nous avons pris le soin de détailler pour vous permettre de réaliser cette action en toute sérénité. Voici la démarche à suivre :

Rendez-vous sur le site de ZEbet : Commencez par accéder à l'espace virtuel du bookmaker via l'adresse www.zebet.fr, cela est faisable aussi bien sur PC que sur mobile.

Connectez-vous à votre compte : L'authentification est requise pour accéder à votre espace personnel et garantir la sécurité de la démarche.

Accédez à la section Limites - Jeu Responsable : C'est dans cette rubrique que vous pourrez entamer la procédure de clôture de votre compte.

Optez pour l'Auto-Exclusion ou fermeture : Faites défiler la page jusqu'à cette option et cliquez sur le lien proposé pour la fermeture de votre compte.

Confirmez votre choix : Après avoir coché l'option Fermeture définitive, il vous sera demandé de valider votre choix par mail.

Consultez votre boîte mail : Un email de confirmation vous sera envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour procéder à l'étape finale.

Finalisez le processus : Retournez sur le site de ZEbet via le lien du mail et confirmez une dernière fois votre désir de suppression de compte.

En respectant ces indications, vous pourrez clôturer votre compte joueur chez ZEbet en l'espace de quelques minutes.

Implications et alternatives après la suppression de votre compte ZEbet

Attention : La fermeture de votre compte n'est pas sans conséquence. En effet, vous ne serez plus en mesure de vous connecter pour parier, vous perdrez tout bénéfice lié à votre ancienneté, y compris le cumul de Zepoints, et vous cesserez de bénéficier des promotions régulières du bookmaker. Tout solde restant sera automatiquement transféré sur votre compte bancaire, conformément à la législation française.

De plus, il vous faut savoir qu'une réinscription ultérieure chez ZEbet ne vous permettra pas de prétendre à nouveau au bonus de bienvenue. Si cette perspective était l'une de vos motivations pour clôturer votre compte, nous vous conseillons de réfléchir à d'autres solutions.

