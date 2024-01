Pariez sur le foot et partagez 20 000€ sur Unibet !

Unibet lance le Challenge Score Exact et permet aux amateurs de foot de partager une cagnotte de 20 000€ !

Unibet propose ce week-end un nouveau défi pour les amateurs de football avec son Challenge Score Exact. Un défi qui offre aux parieurs la possibilité de remporter une part de la cagnotte impressionnante de 20 000€ en Freebets.

Vous n'avez pas encore de compte sur le site de paris sportifs ? Utilisez notre code promo Unibet UNIGOAL lors de votre inscription pour obtenir jusqu'à 110€ de bonus, dont 10€ sans dépôt !

Comment gagner sa part des 20 000€ ?

De la Ligue 1 à La Liga en passant par la Coupe d'Afrique des Nations, le Challenge Score Exact couvre tous les matchs de football se déroulant du vendredi 26 au dimanche 28 janvier , offrant ainsi une multitude d'opportunités selon vos compétitions et équipes favorites.

, offrant ainsi une multitude d'opportunités selon vos compétitions et équipes favorites. Les participants peuvent placer des paris simples exclusivement en pré-match. Seuls les paris "Score exact" sont pris en compte, avec un maximum de trois paris autorisés par match.

Mise minimale : Chaque pari doit être d'au moins 5€.

: Chaque pari doit être d'au moins 5€. Cote minimale : Aucune restriction n'est imposée quant à la cote minimale des paris.

Si vous faites partie des heureux gagnants, vos Freebets seront crédités dès le mardi 30 janvier.

Comment ça marche ?

Pour participer, il suffit de placer un pari sur le score exact d'un match de football durant la période du Challenge. Par exemple, si un parieur mise 5€ sur le score exact du match entre Lyon et Rennes et que son pronostic s'avère correct, il aura alors l'opportunité de partager la cagnotte de 20 000€ en Freebets avec les autres gagnants.

Exemple illustratif :

Supposons que 400 joueurs réussissent à prédire correctement le score exact d'un match donné et se partagent ainsi la cagnotte. Dans ce cas, chaque gagnant recevra un montant additionnel en Freebets en plus de ses gains initiaux. Reprenant l'exemple, si 400 joueurs se partagent la cagnotte, chaque gagnant recevra 50€ de Freebets en plus de ses gains.