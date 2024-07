Carrick pour remplacer Southgate ? L'objectif du titre mondial en 2026

Michael Carrick devrait être le prochain sélectionneur de l'Angleterre. L'objectif sera évidemment d'être champions du monde en 2026.

Gareth Southgate a démissionné de son poste de sélectionneur de l'Angleterre après avoir perdu une deuxième finale d'Euro le week-end dernier. Michael Carrick, le manager de Middlesbrough, est l'un des candidats les plus intéressants pour succéder à Southgate.

Southgate a emmené l'Angleterre à deux finales consécutives d'Euro.

Le Middlesbrough de Carrick avait la cinquième meilleure différence de buts en Championship la saison dernière.

L'ancien milieu de terrain de Manchester United a remporté 13 trophées majeurs en tant que joueur.

Absence de candidats de renom intéressés

Les avis étaient partagés sur la question de savoir si Southgate aurait même dû avoir la possibilité de rester. Geoff Hurst et d'autres se sont montrés optimistes quant au choix de Southgate de prolonger son contrat, mais beaucoup d'autres ont souhaité voir un nouveau visage sur le banc de touche. Ces derniers verront donc leur vœu exaucé.

Graham Potter, au chômage, Lee Carsley, sélectionneur des moins de 21 ans, et Eddie Howe, longtemps pressenti, sont les trois favoris des paris à l'heure où nous écrivons ces lignes. Potter et Howe sont cités comme futurs sélectionneurs de l'Angleterre depuis des années, mais Potter sort d'une période difficile à Chelsea et Howe pourrait être réticent à quitter un projet passionnant à Newcastle.

On parlera beaucoup de Jurgen Klopp, de Mauricio Pochettino et de Thomas Tuchel. Klopp souhaite sûrement faire une pause dans le football et pourrait attendre le poste de sélectionneur de l'Allemagne. Les succès de Tuchel dans les compétitions de coupe en font un candidat séduisant, mais la FA optera-t-elle pour un candidat étranger après le succès de Southgate ?

En dehors des trois premiers, Frank Lampard, Michael Carrick et Gary O'Neil sont les trois autres candidats anglais les plus pressentis. Lampard serait un choix étonnant compte tenu de ses difficultés à Everton et de sa seule victoire en 11 matches en tant qu'entraîneur de Chelsea en 2022-23. Bien qu'il ait impressionné à Bournemouth et aux Wolves, nous ne sommes pas sûrs qu'O'Neil ait le profil recherché par la FA.

Carrick semble être le candidat idéal

Carrick n'est manager que depuis 2021, mais sa carrière de joueur fait de lui un plus grand « nom » qu'O'Neil. La FA ne devrait peut-être pas considérer cela comme important, mais il y a de fortes chances qu'elle le fasse. Carrick a dû faire face à la pression en tant que joueur et compte 34 sélections en équipe d'Angleterre.

Si son passé de joueur n'est pas un gage de réussite, Carrick a fait ses preuves en tant que manager. Son équipe de Middlesbrough a peut-être terminé huitième la saison dernière en Championship, mais elle était cinquième pour ce qui est de la différence de buts attendue. Trois des équipes ayant une meilleure différence de buts attendue ont été promues en Premier League.

Alors que Southgate a parfois été critiqué pour son manque d'identité, Carrick a une vision claire de la manière dont il veut que ses équipes jouent. La saison dernière, son équipe de Boro était l'une des quatre meilleures en termes de passes vers l'avant et de passes dans le dernier tiers du terrain. Ils étaient également dans les sept premiers pour les tacles dans le tiers offensif.

Boro a toujours eu une attaque intéressante depuis que Carrick est à la tête de l'équipe. Seules quatre équipes ont généré plus de buts attendus la saison dernière. Bien qu'il n'ait jamais dirigé une équipe de première division, il a l'habitude de côtoyer des joueurs de haut niveau depuis qu'il joue et a acquis de l'expérience en tant qu'adjoint à Manchester United. Prendre les rênes de l'équipe d'Angleterre ne lui serait donc pas étranger.

Étant donné le manque de candidats viables pour succéder à Southgate, nous pensons donc que Carrick a de bonnes chances d'obtenir le poste. Il est peut-être encore trop tôt dans sa carrière de manager, mais il a déjà montré suffisamment de choses pour être associé à des postes de premier plan, et d'autres candidats pourraient refuser une approche de la part de la FA.