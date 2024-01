Sadio Mané aidera-t-il son équipe à remporter la 1ere mi-temps et le match Sénégal - Gambie ce lundi 15 janvier ? A vos pronostics !

Mané mènera-t-il le Sénégal vers la victoire ?

Sadio Mané, l'étoile sénégalaise, continue de faire sensation sur la scène du football après son transfert au club saoudien Al Nassr FC. Ses débuts dans son nouveau club ont été prometteurs, mais au cours des dix derniers matchs, l'attaquant a eu du mal à trouver le chemin des filets, ne marquant que deux fois.

Cependant, lorsqu'il revêt le maillot des Lions de la Teranga, Mané semble se transformer en un véritable maître du but. Avec six réalisations au cours de ses dix dernières apparitions avec l'équipe nationale sénégalaise, l'ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich reste une force redoutable sur le terrain. Cette efficacité pourrait être cruciale alors que le Sénégal se prépare à affronter la Gambie.

Le Sénégal, tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations, a la lourde responsabilité de défendre son statut. Les Lions de la Teranga ont marqué l'histoire en battant l'Égypte en finale lors de l'édition précédente. Pour assurer une performance similaire cette fois-ci, l'équipe compte sur la magie de Sadio Mané.

Avec son talent, sa rapidité et son flair pour le but, Mané sera sans aucun doute un atout majeur pour l'équipe dirigée par Aliou Cissé. Les supporters sénégalais espèrent que l'attaquant retrouvera sa forme habituelle et contribuera de manière significative à la quête de succès de leur équipe nationale.

