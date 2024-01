CAN 2024 | Maroc - Tanzanie : Youssef En-Nesyri buteur et son équipe gagne de 2 buts ou plus ?

Le Maroc remportera-t-il son match contre la Tanzanie ce mercredi 17 janvier en phases de groupes de la CAN 2024 ? A vos pronostics ?

Le Maroc en confiancce

Alors que les Lions de l'Atlas se préparent à affronter les Taifas Stars, les statistiques laissent entrevoir un scénario prometteur pour les supporters marocains.

La Tanzanie traverse actuellement une période difficile, enchaînant seulement deux victoires, un match nul et trois défaites lors de ses six dernières sorties. Une série peu flatteuse qui inclut deux revers consécutifs contre l'Égypte et le Maroc, les deux fois sur le score net de 2-0.

Cette séquence délicate souligne la fragilité actuelle des Taifas Stars et suscite des questions quant à leur capacité à résister à la puissance offensive des Lions de l'Atlas. À l'inverse, le Maroc se présente en confiance, affichant une forme impressionnante. Les hommes de Vahid Halilhodžić sont invaincus depuis cinq rencontres, remportant quatre victoires et concédant un seul match nul. Cette solidité défensive a renforcé la cohésion au sein de l'équipe et a placé le Maroc parmi les favoris pour la victoire finale de cette CAN 2024.

Youssef En-Nesyri buteur ?

L'arme secrète du Maroc réside sans aucun doute dans les performances de son attaquant émérite, Youssef En-Nesyri. Le talentueux joueur, qui évolue avec brio sous les couleurs de Séville, a connu un bon début de saison . Avec cinq buts en Liga espagnole et deux réalisations en Ligue des Champions, En-Nesyri sera l'un des fer de lance de l'attaque marocaine.

